نظام السيسي يحمل الشعب مسؤولية الانهيار الاقتصادي : “اعذرونا لسنا السبب”

وطن- طلبت الحكومة المصرية، من مواطنيها التماس العذر في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد حاليا، بل وحملتهم مسؤولية الأزمة.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الأزمة الاقتصادية تواجهها كل دول العالم، طالبا من المصريين التماس العذر: “لسنا السبب في هذه الأزمة.. ما نشهده وضع اضطراب شديد في الاقتصاد العالمي”.

"إحنا بنستورد كل حاجة عشان ضيعنا الأراضي الزراعية".. وزير المالية يقول إن ارتفاع الأسعار ناتج عن التضخم القادم من الخارج مع السلع المستورة بأثمان غالية pic.twitter.com/tNZ7njTfcF — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 13, 2022

وحمل الحرب الروسية الأوكرانية مسؤولية تفاقم الأزمة الاقتصادية، زاعما أن الدولة تبذل ما في وسعها لتخفيف وقْع الأزمة على المواطنين.

معيط أشار إلى أن مصر تستورد كل أنواع السلع مثل القمح والفول والعدس وزيت الطعام، ملقيا بالمسؤولية على المواطنين قائلا إنهم أكلوا الأرض وأهدروها.

تصريح الوزير يشير إلى التعديات المستمرة على الأرض الزراعية التي تضعها السلطات في مصر “شماعة” لتبرير الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وزعم معيط أنه لا توجد مساحات للزراعة عليها، على الرغم من أن مساحة مصر الكلية تبلغ مليون كيلو متر مربع، يُستغل منها فقط في حدود الـ15% فقط.

تصريحات الوزير المصري أثارت هجوما حادا ضد الحكومة، واتهامها بأنها عاجزة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الأزمة الاقتصادية، وصولا إلى تحميل المواطن المسؤولية.

وكتب حساب “SomeOne”: “وبنستورد أسلحة بالمليارات عشان نشتري شرعية،ومواد بناء للقصور الرئاسية والكباري والعاصمة والعلمين، وقطارات سريعة للباشوات،وطائرات للرئاسة، وشباب للمؤتمرات، وشركات علاقات عامة لتحسين الصورة في الغرب، ونرجع نجمع ضرائب من جيوب الغلابة ونهدم بيوتهم المتواضعة على رؤوسهم ونحارب الفلاح”.

وبنستورد أسلحة بالمليارات عشان نشتري شرعية،ومواد بناء للقصور الرئاسية والكباري والعاصمة والعلمين،وقطارات سريعة للباشوات،وطائرات للرئاسة،وشباب للمؤتمرات،وشركات علاقات عامة لتحسين الصورة في الغرب،…

ونرجع نجمع ضرائب من جيوب الغلابة ونهدم بيوتهم المتواضعة على رؤوسهم

ونحارب الفلاح. — SomeOne (@SomeOneOne1391) June 14, 2022

وغرد “أبو أنس”: “حسبنا الله ونعم الوكيل فيه”.

حسبنا الله ونعم الوكيل فيه — أبو أنس (@ahmedgad148) June 14, 2022

وذكر “عبدالحكيم طلعت”: “ماهو العالم كله بيقول كده .حتى بايضن والخليفة بتاعكم بيقولوا نفس الكلام هو حلال ليهم وحرام على مصر يا مراكيب السلطان”.

ماهو العالم كله بيقول كده .حتى بايضن والخليفة بتاعكم بيقولوا نفس الكلام 🤔 هو حلال ليهم وحرام على مصر يا مراكيب السلطان — عبدالحكيم طلعت (@APdmMQMpRcgIfZN) June 13, 2022

وكتب “oosss”: هذا الرجل الصندوق الاسود للسيسي و لا ينطق صدقا اطلاقا”.

هذا الرجل الصندوق الاسود للسيسي و لا ينطق صدقا اطلاقا — oosss (@oosss16) June 14, 2022

بينما تفاعل “مصرى حر”: “إنت بتستورد كل حاجة علشان انت فاشل فى ادارة موارد دولة بحجم مصر إنت فاشل علشان بتبيع أصول الدولة من شركات ومصانع دى تصفية بلد من مواردها مش تنمية استمرار نفس النهج فى القروض ده اسرار على الفشل وبيع البلد”.

انت بتستورد كل حاجة علشان انت فاشل فى ادارة موارد دولة بحجم مصر انت فاشل علشان بتبيع اصول الدولة من شركات ومصانع دى تصفية بلد من مواردها مش تنمية استمرار نفس النهج فى القروض ده اسرار على الفشل وبيع البلد — مصرى حر (@Hussen7711Ali) June 14, 2022

وكان وزير المالية المصري قد أقر معيط بحجم الأزمة الاقتصادية، قائلا إن ارتفاع أسعار القمح والضغط الذي تشهده العملة المحلية، يكلف الدولة 3 مليارات دولار.

ووفق الوزير، تتوزع هذه التكلفة، بين 1.5 مليار دولار كأعباء على موازنة الدولة خلال العام المالي المقبل (يبدأ مطلع يوليو / تموز)، و1.5 مليار دولار كأعباء على القطاع الخاص.

وضاعفت السلطات المصرية في الأيام الماضية، من التحذيرات الموجهة للمواطنين بأن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الأزمات الاقتصادية بما ينعكس على ارتفاع الأسعار.