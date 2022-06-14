كويتي يقوم بتصوير ولمس بناته بالملابس الداخلية ومطالبات بالتدخل والقبض فوراً!

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمواطن كويتي قام بتصوير ونشر مقطع فيديو لطفلتيه وهما ترقصان وتلعبان مرتديات ملابس داخلية فقط.

“نزلي أشوف المايوه”

وظهر الأب بالفيديو وهو يقوم بتصوير بناته اللاتي لا تتجاوز أعمارهن الـ6 أعوام، وهن يرقصن ويلعبن. ويقول: “نزلي رجولك أشوف المايوه. سوي حركات نشوف أيوة.. ارقصي”.

ثم يلمس الأب ابنته ويتغزل بها قائلاً: “يا ويلي على الجمال.. انتي ما راح أزوجك انسي انسي”.

وطالب ناشر الفيديو الذي تعتذر “وطن” عن نشره لما يحتويه من مشاهد خادشة، المباحث الإلكترونية بالقبض على الأب.

“لجنة حماية الطفل”

وكتب على الفيديو: “هالظاهرة قاعدة تنتشر. لأن شغلكم بالقطارة. وإذا ما منكم رجا، أتمنى لجنة حماية الطفل تتصرف لأن وجودهم معاه خطر”.

وختم: “لازم تحللون دمه الـ،،”.

وأثار الفيديو موجة غضب واسعة وسط الناشطين، وجاء في التعليقات: ” إجاده اللهجه الكويتيه مو معناته انه كويتي !! هذا مو سلك أهل الكويت والايام القادمه تثبت صحة كلامي”.

ووافقه آخر الرأي بالقول: ” انا سعودي واقول هذي مايسويها الكويتي الاصيل. اهل الكويت يخافون الله شي ماهو منطقي لاحول ولا قوة الا بالله”.

تحرش

وعقب آخر: “الأب مؤتمن على تربية ابنائه. وهذا سبحان الله ضيع الامانة طيب ووقت تكبر البنت و تتذكر هذه التصرفات من ابوها اللي مفروض يحافظ عليها. اش بيكون شعورها ؟ يا خسارة والله”.

وكتبت ناشطة: ” نسال الله ان يشفيه و يهديه وان يختفي المقطع هذا عن انظارهم ٫ لو بعد 50 سنة راح يتعب نفسيتهم”.

ورأى متابع أن ما حدث نوع من التحرش، وعقب: ” المتحرش بالاطفال بكلام او فعل المفروض عقوبته الاعدام”.

حالة غير طبيعية

ورجح ناشطون أن يكون الأب في حالة غير طبيعية، متعاطياً لمادة مخدرة أو مٌسكرة.

وأجمع معظم الناشطين على طلب القبض على الأب، بتهمة استغلال أطفاله من أجل المشاهدات، والتحرش بهم.

هذا ولم يتم إصدار أي تعليق رسمي من الجهات المختصة، ولا يمكن التثبت من صحة جميع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.