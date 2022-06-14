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رياضة

بدر بانون يتلقى العرض المغري للرحيل.. وهذا موقف الأهلي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الأهلي يرفض عرض نادي قطر لضم بدر بانون watanserb.com
الأهلي يرفض عرض نادي قطر لضم بدر بانون

وطن – تلقى النجم المغربي بدر بانون 28 عاماً، مدافع فريق الأهلي المصري، العرض المغري من أحد الأندية القطرية للحصول على خدماته، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية (الميركاتو).

أفاد موقع (كورة بلس) المصري، بأن إدارة نادي الأهلي المصري، قد رفض العرض الرسمي المقدم من نظيره قطر القطري، للاستغناء عن خدمات نجمه بدر بانون هذا الصيف.

الأهلي يرفض بيع بدر بانون

وأضاف الموقع، “نادي قطر عرض على إدارة الأهلي مبلغ 2.5 مليون دولار، بالإضافة إلى ربع مليون دولار كحوافز مالية، من أجل التعاقد مع المغربي بانون، إلا أن المارد الأحمر قد رفض العرض”.

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كما وأردف، ” الأهلي أبلغ بدر بانون برفض العرض القطري للتعاقد معه، بسبب حاجة الفريق لخدماته في المواسم المقبلة”.

وكان نادي الأهلي المصري قد أعلن عن فسخ تعاقده مع المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي بين كلا الطرفين، كما وتولي سامي قمصان مهمة التدريب بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة.

عودة بدر بانون

وعاد المغرب بانون إلى صفوف تشكيلة فريق الأهلي المصري مؤخراً، بعد غياب عن الملاعب لمدة 5 أشهر كاملة، بسبب تداعيات إصابته بوباء فيروس كورونا وتأثيرها على عضلة قلبه.

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كما ويعد مدافع الأهلي المصري بانون، من العناصر الأساسية التي يرتكز عليها الفريق، منذ قدومه عام 2019. قادماً من صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بصفقة بلغت قيمتها 3 ملايين دولار لمدة 4 مواسم كاملة.

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كما وحقق بانون العديد من الألقاب المحلية والقارية مع نادي الأهلي المصري (المارد الأحمر)، كان من أبرزها دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وكأس السوبر المصري، وبرونزية كأس العالم للأندية لعام 2020.

وينتهي عقد نجم المنتخب المغربي (أسود الأطلس) بانون مع نادي الأهلي المصري، في صيف عام 2024.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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