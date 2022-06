بدر بانون يتلقى العرض المغري للرحيل.. وهذا موقف الأهلي

وطن – تلقى النجم المغربي بدر بانون 28 عاماً، مدافع فريق الأهلي المصري، العرض المغري من أحد الأندية القطرية للحصول على خدماته، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية (الميركاتو).

أفاد موقع (كورة بلس) المصري، بأن إدارة نادي الأهلي المصري، قد رفض العرض الرسمي المقدم من نظيره قطر القطري، للاستغناء عن خدمات نجمه بدر بانون هذا الصيف.

وأضاف الموقع، “نادي قطر عرض على إدارة الأهلي مبلغ 2.5 مليون دولار، بالإضافة إلى ربع مليون دولار كحوافز مالية، من أجل التعاقد مع المغربي بانون، إلا أن المارد الأحمر قد رفض العرض”.

كما وأردف، ” الأهلي أبلغ بدر بانون برفض العرض القطري للتعاقد معه، بسبب حاجة الفريق لخدماته في المواسم المقبلة”.

وكان نادي الأهلي المصري قد أعلن عن فسخ تعاقده مع المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي بين كلا الطرفين، كما وتولي سامي قمصان مهمة التدريب بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة.

