بدر بانون يتلقى العرض المغري للرحيل.. وهذا موقف الأهلي

وطن – تلقى النجم المغربي بدر بانون 28 عاماً، مدافع فريق الأهلي المصري، العرض المغري من أحد الأندية القطرية للحصول على خدماته، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية (الميركاتو).

أفاد موقع (كورة بلس) المصري، بأن إدارة نادي الأهلي المصري، قد رفض العرض الرسمي المقدم من نظيره قطر القطري، للاستغناء عن خدمات نجمه بدر بانون هذا الصيف.

صحيفة المنتخب المغربية 🗞 بدر بانون مدافع النادي #الأهلي يدخل دائرة اهتمامات نادي #قطر القطري .. للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 🦅

الجدير بالذكر أن عقد بانون مع الأهلي لمدة 4 مواسم حتى 2024 pic.twitter.com/StbiZMb6JE — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) June 11, 2022

الأهلي يرفض بيع بدر بانون

وأضاف الموقع، “نادي قطر عرض على إدارة الأهلي مبلغ 2.5 مليون دولار، بالإضافة إلى ربع مليون دولار كحوافز مالية، من أجل التعاقد مع المغربي بانون، إلا أن المارد الأحمر قد رفض العرض”.

اقرأ أيضاً:

كما وأردف، ” الأهلي أبلغ بدر بانون برفض العرض القطري للتعاقد معه، بسبب حاجة الفريق لخدماته في المواسم المقبلة”.

وكان نادي الأهلي المصري قد أعلن عن فسخ تعاقده مع المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني بالتراضي بين كلا الطرفين، كما وتولي سامي قمصان مهمة التدريب بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة.

For last 20 months, this is our journey that God has blessed us with. God bless. We are thankful and humbled. 🙏🏾 #ChangingTheGame, For Good. pic.twitter.com/NE8CDfIA6c — Pitso Mosimane (@TheRealPitso) June 8, 2022

عودة بدر بانون

وعاد المغرب بانون إلى صفوف تشكيلة فريق الأهلي المصري مؤخراً، بعد غياب عن الملاعب لمدة 5 أشهر كاملة، بسبب تداعيات إصابته بوباء فيروس كورونا وتأثيرها على عضلة قلبه.

عودة السلطان 🇲🇦 بدر بانون يشارك مع الأهلي للمرة الأولي منذ 5 شهور في مباراة الكأس أمام المصري بالسلوم! 🛡 pic.twitter.com/RBLFd8WBnL — KingFut بالعربي (@KingFut_AR) June 12, 2022

اقرأ أيضاً:

كما ويعد مدافع الأهلي المصري بانون، من العناصر الأساسية التي يرتكز عليها الفريق، منذ قدومه عام 2019. قادماً من صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بصفقة بلغت قيمتها 3 ملايين دولار لمدة 4 مواسم كاملة.

اقرأ أيضاً:

كما وحقق بانون العديد من الألقاب المحلية والقارية مع نادي الأهلي المصري (المارد الأحمر)، كان من أبرزها دوري أبطال أفريقيا مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقي مرتين، وكأس السوبر المصري، وبرونزية كأس العالم للأندية لعام 2020.

الأهلي يرفض عرض رحيل بدر بانون مقابل 2.5 مليون دولار 🔴https://t.co/0VXBzikEOa — Kora Plus (@KoraPlusEG) June 13, 2022

وينتهي عقد نجم المنتخب المغربي (أسود الأطلس) بانون مع نادي الأهلي المصري، في صيف عام 2024.

قد يهمك أيضاً: