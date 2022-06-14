انتكاسات منتخب الجزائر دفعت بلماضي لإحداث ثورة بداخله للعودة.. هذا ما فعله وأتى ثماره

وطن- قالت تقارير جزائرية إن الانتكاسات الأخيرة لمنتخب الجزائر الوطني لكرة القدم، دفعت مدرب الفريق جمال بلماضي لإحداث وقيادة ثورة داخل المنتخب.

تقرير لموقع “أوراس” الجزائري قال إن جمال بلماضي، اتجه إلى تجديد دماء المنتخب عبر ضم عدد كبير من الناشئين وصغار السن.

جمال بلماضي يقود ثورة داخل المنتخب الجزائري بعد النكسات الأخيرة.. تابع التفاصيل pic.twitter.com/ORQaSO5e73 — أوراس | Awras (@AwrasMedia) June 14, 2022

وذكر التقرير أن “بلماضي” يستهدف تجديد المنتخب الوطني، واستدعى أسماء عدة جديدة وشابة.

جمال بلماضي يهدف ـ بحسب التقرير ـ لتغيير فعلي في المنتخب بعد النكسات الأخيرة.

موضحات أن معدل سن المنتخب الجزائري أصبح أصغر بعد استدعاء الشباب في المبارايات الثلاث الأخيرة.

كما لفت تقرير “أوراس” الموقع المعني بالشأن المحلي الجزئاري، أن جمهور الجزائر يرى خطوة بلماضي إيجابية وستعيد المنتخب لسابق تألقه.

وحقق جمال بلماضي فوزا جديدا، الأحد، على حساب منتخب إيران بهدفين لواحد، في مواجهة ودّية جمعت المنتخبين بقطر.

هكذا غادر آبو آدم ملعب نادي قطر تحت أهازيج الله أكبر جمال بلماضي..فيديو خاص وخاص للفئة المسعورة 😂🔥😂🔥 pic.twitter.com/44R14aVpJg — abd ennacer el bar/عبد الناصر البار (@nasronasro1988) June 12, 2022

وتلقى بلماضي التحية والثناء بعد العودة القوية لمحاربي الصحراء، إذ فازت الجزائر في 3 مباريات متتالية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، على: أوغندا، تنزانيا، في تصفيات أمم أفريقيا 2023، وإيران في مناسبة ودّية.

وقاد بلماضي الجزائر إلى تجاوز خيبة بطولة أمم أفريقيا 2021 الماضية، بعد الخروج باكراً من دور المجموعات، وكذلك خيبة عدم الوصول لمونديال قطر 2022، بعد الإخفاق أمام الكاميرون في التصفيات.

ويشار إلى أنه عقب الفوز على إيران، خصّت جماهير الجزائر المتواجدة في قطر بلماضي بهتافات وإشادة كبيرة.

حب المهنة هو لي يجعل جمال بلماضي ينجح اللهم وفقه دوما وانير بصيرته . pic.twitter.com/X18k7bSWAY — أكاديمية_مهد الحياة (@sa_oran31) June 13, 2022

جمال بلماضي رد على هذه الهتافات لأجله بتحية أخرى، معبرا عن سعادته بإدخال السرور على الجزائريين من خلال هذا النصر.

ويرى محللون رياضيون أن جمال بلماضي يحقق إنجازا مقارنة بجميع من سبقوه في تدريب المنتخب الوطني الجزائري.