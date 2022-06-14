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رياضة

انتكاسات منتخب الجزائر دفعت بلماضي لإحداث ثورة بداخله للعودة.. هذا ما فعله وأتى ثماره

باسل النجار
كتب باسل النجار
انتكاسات منتخب الجزائر watanserb.com
انتكاسات منتخب الجزائر

وطن- قالت تقارير جزائرية إن الانتكاسات الأخيرة لمنتخب الجزائر الوطني لكرة القدم، دفعت مدرب الفريق جمال بلماضي لإحداث وقيادة ثورة داخل المنتخب.

تقرير لموقع “أوراس” الجزائري قال إن جمال بلماضي، اتجه إلى تجديد دماء المنتخب عبر ضم عدد كبير من الناشئين وصغار السن.

وذكر التقرير أن “بلماضي” يستهدف تجديد المنتخب الوطني، واستدعى أسماء عدة جديدة وشابة.

جمال بلماضي يهدف ـ بحسب التقرير ـ لتغيير فعلي في المنتخب بعد النكسات الأخيرة.

موضحات أن معدل سن المنتخب الجزائري أصبح أصغر بعد استدعاء الشباب في المبارايات الثلاث الأخيرة.

كما لفت تقرير “أوراس” الموقع المعني بالشأن المحلي الجزئاري، أن جمهور الجزائر يرى خطوة بلماضي إيجابية وستعيد المنتخب لسابق تألقه.

وحقق جمال بلماضي فوزا جديدا، الأحد، على حساب منتخب إيران بهدفين لواحد، في مواجهة ودّية جمعت المنتخبين بقطر.

وتلقى بلماضي التحية والثناء بعد العودة القوية لمحاربي الصحراء، إذ فازت الجزائر في 3 مباريات متتالية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، على: أوغندا، تنزانيا، في تصفيات أمم أفريقيا 2023، وإيران في مناسبة ودّية.

وقاد بلماضي الجزائر إلى تجاوز خيبة بطولة أمم أفريقيا 2021 الماضية، بعد الخروج باكراً من دور المجموعات، وكذلك خيبة عدم الوصول لمونديال قطر 2022، بعد الإخفاق أمام الكاميرون في التصفيات.

ويشار إلى أنه عقب الفوز على إيران، خصّت جماهير الجزائر المتواجدة في قطر بلماضي بهتافات وإشادة كبيرة.

جمال بلماضي رد على هذه الهتافات لأجله بتحية أخرى، معبرا عن سعادته بإدخال السرور على الجزائريين من خلال هذا النصر.

ويرى محللون رياضيون أن جمال بلماضي يحقق إنجازا مقارنة بجميع من سبقوه في تدريب المنتخب الوطني الجزائري.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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