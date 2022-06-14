المرتزق إبراهيم سعدون.. المغرب تتخلى رسميا عنه وتتركه ليواجه مصيره بالإعدام رميا بالرصاص

وطن – في أول تعليق رسمي للسلطات المغربية على القضية، يبدو أن المغرب قرر التخلي عن مواطنه المرتزق، إبراهيم سعدون، الذي حكمت عليه محكمة موالية لروسيا في إقليم “دونتسيك” الانفصالي بالإعدام برفقة اثنين من البريطانيين بتهمة القتال في صفوف الجيش الأوكراني.

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، نقلا عن مصادر دبلوماسية في سفارة المغرب بالعاصمة الأوكرانية “كييف” أن “سعدون” يحمل الجنسية الأوكرانية وأن الجهة التي تسجنه لا تحظى بأي اعتراف من المغرب أو الأمم المتحدة.

وأضافت المصادر الدبلوماسية، إن إبراهيم سعدون قُبض عليه وهو يرتدي الزي النظامي الرسمي للجيش الأوكراني، باعتباره جنديا في القوات البحرية الأوكرانية، الأمر الذي ينفي عنه صفة “المرتزق” القادم من المغرب للقتال إلى جانب القوات الأوكرانية مقابل أموال، وهي الصفة التي حُكم بها من طرف ما يسمى بالمحكمة العليا في “جمهورية دونتسك الشعبية”.

وأكدت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر سبق أن أكد أنه انضم للجيش الأوكراني بمحض إرادته وإلى كونه يحمل الجنسية الأوكرانية، وهي المعلومات التي أكدها والده أيضا للسلطات المغربية، وفي المقابل فإنه يوجد حاليا رهن الاعتقال من طرف جهة لا تحظى بالاعتراف من طرف المملكة المغربية أو من طرف الأمم المتحدة.

#MapActu إبراهيم سعدون يوجد قيد الاحتجاز من طرف كيان لا تعترف به لا الأمم المتحدة ولا المغرب (مصادر دبلوماسية في كييف) pic.twitter.com/I1FbSO2qus — M99TV (@M99_TV) June 13, 2022

وكانت السلطات المسيطرة على دونتسك، المنطقة التي تعتبرها روسيا جمهورية مستقلة، قد حكمت على سعدون بالإعدام رميا بالرصاص يوم الخميس الماضي باعتباره “مرتزقا” لا تنسحب عليه القوانين الخاصة بأسرى الحرب، ومباشرة بعدها ظهر على قناة “روسيا اليوم” وهو “يعترف” بكونه تجند للقتال في الصفوف الأمامية مقابل تعويض شهري.

“سعدون” يكشف عن المبالغ التي تقاضاها وديانته

وقال إبراهيم سعدون في المقابلة عقب الحكم بإعدامه إنه كان يقاتل في الصفوف الأمامية مقابل 1000 دولار تقريبا في الشهر.

ووجه الشاب المغربي رسالة حث فيها أقرانه الراغبين بالالتحاق في صفوف المرتزقة بعدم القدوم إلى أوكرانيا.

وفجر المرتزق المغربي مفاجئة مدوية حول ديانته، مؤكدا بأن عائلته مسلمة، إلا أن فكره منفصل عنهم، موضحا أنه يؤمن بجميع الأديان مع بعضها البعض، ولا يقول أنه مسلم.

مقابلة مع المرتزق #المغربي في روسيا (المروكي)🇲🇦 سعدون ابراهيم؛

اختار طريقا غير الإسلام رغم أنه دين عائلته.. #المرتزق المغربي إبراهيم سعدون يكشف عن فكره الديني ويوجه رسالة لوالديه #أوكرانيا #المغرب #روسيا #روسيا_اوكرانيا pic.twitter.com/YDkpdEBcjF — K A D I D O 👤 (@kadido213) June 10, 2022

حملة تضامن مع سعدون إبراهيم

وما إن صدر حكم الإعدام على إبراهيم سعدون، حتى سارع العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، إلى الإعراب عن تضامنهم مع الشاب، مطالبين السلطات المغربية بالتدخل العاجل لإنقاذه.

وتحت وسم saveIbrahim، شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، صورًا ومقاطع فيديو للشاب المغربي، لحظة النطق بالحكم بالإعدام، معربين عن آمالهم في أن ينجو من مقصلة الحكم الذي وصفوه بـ”الجائر”.