منتخب فرنسا يودع دوري الأمم الأوروبية بعد السقوط أمام كرواتيا (فيديو)

وطن – ودع منتخب فرنسا منافسات دوري الأمم الأوروبية 2023، بعد الخسارة أمام نظيره كرواتيا بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب “فرنسا”.

وتلقى الديوك الفرنسي الخسارة الثانية له في منافسات دوري الأمم الأوروبية، عقب التعثر أمام منتخب كرواتيا بهدف وحيد من توقيع لوكا مودريتش في الدقيقة ال5 من ركلة جزاء.

خروج منتخب فرنسا من دوري الأمم الأوروبية

وأنهى منتخب كرواتيا آمال نظيره فرنسا من الحفاظ على اللقب النسخة الماضية، بعد الاقتراب من الخروج من دوري الأمم الأوروبية لعام 2023.

كما وشهدت المباراة تفوق فرنسا على منافسه كرواتيا، على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 17 تسديدة والاستحواذ بنسبة 54%.

فيما وصل فريق الخصم الفائز كرواتيا تسديداته إلى 4 تسديدات فقط، كما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات أحداث المباراة بنسبة 46%.

تشكيلة منتخب فرنسا

ولعب المدرب ديدييه ديشان المهدد بالإقالة بعد النتائج المخيبة للآمال في المباريات الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية 2023، أمام منافسه منتخب كرواتيا، فقد تواجد في حراسة المرمى ميك مايغنان.

Here's our line-up for the last game of the season 🔥 Allez les Bleus 🇫🇷#FRACRO | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/gzowEEnssV — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) June 13, 2022

وفي دفاع التشكيلة آتى كلاً من: جول كوندي، إبراهيما كوناتي، دينييه، كيمبيمبي، لكن في وسط الفريق جاء كلاً من اللاعبين، رابيو، أبو بكر كاراما، ماتيو قندوزي.

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، كيليان مبابي، كريم بنزيما، كريستوفر نكونكو.

تشكيلة منتخب كرواتيا

ودخل المدرب زلاتكو داليتش، في تشكيلة أساسية أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية، فقد جاء في حراسة المرمى إفيكا إيفوشيتش.

بينما في دفاع التشكيلة كلاً من: ستانيشيتش، مارتين إيرليك، جوسيب شوتالو، يورانوفيتش، كما وجاء في خط الوسط كلاً من اللاعبين، لوكا مودريتش، كوفاسيتش، بروزوفيتش.

🗒️ REPORT: An early Modrić penalty gave Croatia victory in Saint-Denis to end France's defence of the #NationsLeague 🇭🇷 — UEFA Nations League (@EURO2024) June 13, 2022

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ماريو باشاليتش، أنتي بوديمير، جوسيب بريكالو.

ترتيب المجموعة في تصفيات دوري الأمم الأوروبية 2023

ويتصدر منتخب الدنمارك في صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات دوري الأمم الأوروبية 2023. برصيد 9 نقاط، كما ويليه منتخب كرواتيا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

Les Bleus lose 1-0 to Croatia in the final game of the season. 🇫🇷 0-1 🇭🇷 #FRACRO | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/TDZKjeFDAW — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) June 13, 2022

وفي ثالث جدول الترتيب آتى منتخب النمسا برصيد 4 نقاط، بينما في زيل الترتيب جاءت فرنسا برصيد نقطتين.

