الإثنين, يونيو 13, 2022
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مضيفة طيران تكشف ما يجب وما لا يجب ارتداؤه على متن الطائرة (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ملابس عليك تجنب ارتدائها على الطائرة watanserb.com
ملابس عليك تجنب ارتدائها على الطائرة

وطن- يتطلب السفر المريح على متن الطائرة توازنًا معينًا ومراعاة لدرجات الحرارة فضلا عن ملابس مريحة خاصة إذا كنت في رحلة طويلة.

وفي هذا السياق، تقدم صحيفة “ذا صن” البريطانية نصائح مضيفة طيران حول ما يجب وما لا يجب ارتداؤه على متن الطائرة.

الملابس الضيقة

تنصح أندريا فيشباخ، وهي مضيفة طيران معتادة على السفر آلاف الأميال كل يوم المسافرين بالإبتعاد عن الملابس الضيقة والمقيدة، خاصة إذا كنت في رحلة طويلة، ذلك أنها تسبب تقلص و تورم الأطراف.

وأضافت “من المهم جدًا أن تكون قادرًا على التحرك قليلاً في مقعدك لكي تحافظ على تدفق الدم، إذا كنت طويل القامة، أو تسافر كثيرًا، أو في رحلة طويلة، فهذا أمر بالغ الأهمية لأنك قد تواجه خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.”

وتابعت بالقول “الانتفاخ مشكلة كبيرة، حتى بالنسبة للمضيفات، لذا يفضل ارتداء ملابس ذات رباط مطاطي.”

 الأحذية ذات الكعب العالي

قالت أندريا  أنه يجب الإبتعاد عن الأحذية ذات الكعب العالي أو الشبشب لأن هذه الأنواع من الأحذية تجعل من الصعب الحركة خلال حالات الطوارئ، لذلك ينصح بارتداء أحذية رياضية تسهل الحركة فيها.

كما قالت “في حالات الطوارئ، فسيتعين على النساء خلع أحذية الكعب العالي إذ يمكن لهذه الأحذية أن تثقب مزلاج الطوارئ وتعيق عملية الإخلاء كاملة.”

المجوهرات أو الإكسسوارات

يجب تغليف أي مجوهرات أو إكسسوارات معدنية في حقيبة أمتعة لتجنب ايقافك عند المرور أمام أجهزة الكشف.

How clean is the air on planes?

تقول فيشباخ إن بعض القطع المعدنية المرصعة قد لا يُسمح لها بالمرور. لذا من الأفضل تجنب حملها.

تجنب ارتداء طبقة ملابس واحدة

لضمان رحلة هادئة وخالية من القلق، فكر في تقلبات الجو في الطائرة بمجرد أن تقلع إلى الهواء.

تنصح أندريا بارتداء أكثر من قطعة ملابس تجنباً للإصابة بالبرد على الطائرة خاصة في الليل.

وأضافت أن ارتداء عدة قطع بدلأ من قطعة واحدة خفيفة يحمي الجسم من البرد وتقلبات الجو في الطائرة أو في البلد الوصول.”

كما قالت كذلك”في كل رحلة، أرى شخصًا بالكاد يرتدي أي ملابس – قمصان قصيرة مع شورت طويل. حمالات صدر رياضية وسراويل قصيرة.”

 

المصدرذا صن البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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