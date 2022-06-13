مضيفة طيران تكشف ما يجب وما لا يجب ارتداؤه على متن الطائرة (صور)

وطن- يتطلب السفر المريح على متن الطائرة توازنًا معينًا ومراعاة لدرجات الحرارة فضلا عن ملابس مريحة خاصة إذا كنت في رحلة طويلة.

وفي هذا السياق، تقدم صحيفة “ذا صن” البريطانية نصائح مضيفة طيران حول ما يجب وما لا يجب ارتداؤه على متن الطائرة.

الملابس الضيقة

تنصح أندريا فيشباخ، وهي مضيفة طيران معتادة على السفر آلاف الأميال كل يوم المسافرين بالإبتعاد عن الملابس الضيقة والمقيدة، خاصة إذا كنت في رحلة طويلة، ذلك أنها تسبب تقلص و تورم الأطراف.

وأضافت “من المهم جدًا أن تكون قادرًا على التحرك قليلاً في مقعدك لكي تحافظ على تدفق الدم، إذا كنت طويل القامة، أو تسافر كثيرًا، أو في رحلة طويلة، فهذا أمر بالغ الأهمية لأنك قد تواجه خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة.”

وتابعت بالقول “الانتفاخ مشكلة كبيرة، حتى بالنسبة للمضيفات، لذا يفضل ارتداء ملابس ذات رباط مطاطي.”

الأحذية ذات الكعب العالي

قالت أندريا أنه يجب الإبتعاد عن الأحذية ذات الكعب العالي أو الشبشب لأن هذه الأنواع من الأحذية تجعل من الصعب الحركة خلال حالات الطوارئ، لذلك ينصح بارتداء أحذية رياضية تسهل الحركة فيها.

كما قالت “في حالات الطوارئ، فسيتعين على النساء خلع أحذية الكعب العالي إذ يمكن لهذه الأحذية أن تثقب مزلاج الطوارئ وتعيق عملية الإخلاء كاملة.”

المجوهرات أو الإكسسوارات

يجب تغليف أي مجوهرات أو إكسسوارات معدنية في حقيبة أمتعة لتجنب ايقافك عند المرور أمام أجهزة الكشف.

تقول فيشباخ إن بعض القطع المعدنية المرصعة قد لا يُسمح لها بالمرور. لذا من الأفضل تجنب حملها.

تجنب ارتداء طبقة ملابس واحدة

لضمان رحلة هادئة وخالية من القلق، فكر في تقلبات الجو في الطائرة بمجرد أن تقلع إلى الهواء.

تنصح أندريا بارتداء أكثر من قطعة ملابس تجنباً للإصابة بالبرد على الطائرة خاصة في الليل.

وأضافت أن ارتداء عدة قطع بدلأ من قطعة واحدة خفيفة يحمي الجسم من البرد وتقلبات الجو في الطائرة أو في البلد الوصول.”

كما قالت كذلك”في كل رحلة، أرى شخصًا بالكاد يرتدي أي ملابس – قمصان قصيرة مع شورت طويل. حمالات صدر رياضية وسراويل قصيرة.”