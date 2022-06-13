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ما المدة المثالية للنوم لحماية دماغك ابتداءً من سن الـ40؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
النوم لفترات طويلة أو النوم غير الكافي يرتبط بانخفاض الأداء المعرفي بعد سن الأربعين watanserb.com
النوم لفترات طويلة أو النوم غير الكافي يرتبط بانخفاض الأداء المعرفي بعد سن الأربعين

وطن-النوم لفترات طويلة أو النوم غير الكافي يرتبط بانخفاض الأداء المعرفي بعد سن الأربعين.

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لاستعادة السيطرة والعمل على جودة النوم، يجب أن نركز أكثر على عدد ساعات النوم الكافية. في هذا الصدد، أظهر فريق من الباحثين الصينيين البريطانيين من جامعة كامبريدج وفودان الصينية، أنه بمجرد تجاوز الأربعينيات، فإن سبع ساعات من النوم – لا أكثر ولا أقل – ضرورية للحفاظ على الصحة العقلية.

النوم لساعات كافية يحسن من الإدراك المعرفي
النوم لساعات كافية يحسن من الإدراك المعرفي

ولقد نُشر هذا العمل يوم الخميس بتاريخ 28 أبريل في مجلة Nature Aging.

كلما زاد الاهتمام بساعات النوم، قل التوتر والأرق

بحسب مجلة “مادام  فيغارو” الفرنسية، للوصول إلى هذه النتيجة، حلل الباحثون البيانات الجينية لـ 500000 فرد تتراوح أعمارهم بين 38 و 73 عامًا (94٪ من البيض)، من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهو قاعدة بيانات طبية حيوية.

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في الوقت نفسه، تم سؤال العينة عن عادات نومهم وصحتهم العقلية وسلامتهم العامة. ولقد أعقب هذا الاستبيان سلسلة من الاختبارات المعرفية.

7 ساعات نوم ضرورية للأشخاص ابتداء من سن 40 عاما
7 ساعات نوم ضرورية للأشخاص ابتداء من سن 40 عاما

وجد التحليل أن أولئك الذين ينامون 7 ساعات في الليلة كان أداؤهم أفضل في اختبارات سرعة معالجة المعلومات، والانتباه البصري والذاكرة وقدرة حل المشكلات. فضلا عن أنهم يعانون من القلق والاكتئاب بصفة أقل مقارنة بنوم الكبار والصغار.

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باستخدام بيانات تصوير الدماغ من 40 ألف مشارك، نجح فريق البحث أيضًا في تحديد منطقة الدماغ المتأثرة بمدة نوم النائمين. وهي منطقة قرن آمون أو الحصين، إحدى المكونات الرئيسية لدماغ الإنسان الذي يعتبر أبضا مركز ذاكرة الدماغ.

درب النوم البطيء إلى العميق

بينما تشير هذه الدراسات إلى وجود صلة بين الراحة غير الكافية والتدهور المعرفي، فإنها لا تؤكد في الوقت الحالي علاقة السبب والنتيجة. من بين السبل التي تناولها البحث لشرح الارتباط، نجد أن اضطراب مراحل النوم البطيء إلى العميقح مسألة حاسمة في توطيد الذاكرة.

الطبيبة البريطانية باربارا ساهاكيان
الطبيبة البريطانية باربارا ساهاكيان

من جهتها، تقول البروفيسور باربرا ساهاكيان Barbara Sahakian من قسم الطب النفسي بجامعة كامبريدج: “إن الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً مهم في جميع مراحل الحياة، ولكن يصبح أهم مع تقدمنا ​​في السن”.

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وتوضح: “قد يكون إيجاد طرق لتحسين النوم لدى كبار السن أمرًا بالغ الأهمية في مساعدتهم على الحفاظ على صحة عقلية جيدة ودرء التدهور المعرفي، خاصةً للمرضى الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والخرف”.

المصدرمادام فيغارو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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