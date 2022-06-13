ما المدة المثالية للنوم لحماية دماغك ابتداءً من سن الـ40؟

وطن-النوم لفترات طويلة أو النوم غير الكافي يرتبط بانخفاض الأداء المعرفي بعد سن الأربعين.

لاستعادة السيطرة والعمل على جودة النوم، يجب أن نركز أكثر على عدد ساعات النوم الكافية. في هذا الصدد، أظهر فريق من الباحثين الصينيين البريطانيين من جامعة كامبريدج وفودان الصينية، أنه بمجرد تجاوز الأربعينيات، فإن سبع ساعات من النوم – لا أكثر ولا أقل – ضرورية للحفاظ على الصحة العقلية.

ولقد نُشر هذا العمل يوم الخميس بتاريخ 28 أبريل في مجلة Nature Aging.

كلما زاد الاهتمام بساعات النوم، قل التوتر والأرق

بحسب مجلة “مادام فيغارو” الفرنسية، للوصول إلى هذه النتيجة، حلل الباحثون البيانات الجينية لـ 500000 فرد تتراوح أعمارهم بين 38 و 73 عامًا (94٪ من البيض)، من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهو قاعدة بيانات طبية حيوية.

في الوقت نفسه، تم سؤال العينة عن عادات نومهم وصحتهم العقلية وسلامتهم العامة. ولقد أعقب هذا الاستبيان سلسلة من الاختبارات المعرفية.

وجد التحليل أن أولئك الذين ينامون 7 ساعات في الليلة كان أداؤهم أفضل في اختبارات سرعة معالجة المعلومات، والانتباه البصري والذاكرة وقدرة حل المشكلات. فضلا عن أنهم يعانون من القلق والاكتئاب بصفة أقل مقارنة بنوم الكبار والصغار.

باستخدام بيانات تصوير الدماغ من 40 ألف مشارك، نجح فريق البحث أيضًا في تحديد منطقة الدماغ المتأثرة بمدة نوم النائمين. وهي منطقة قرن آمون أو الحصين، إحدى المكونات الرئيسية لدماغ الإنسان الذي يعتبر أبضا مركز ذاكرة الدماغ.

درب النوم البطيء إلى العميق

بينما تشير هذه الدراسات إلى وجود صلة بين الراحة غير الكافية والتدهور المعرفي، فإنها لا تؤكد في الوقت الحالي علاقة السبب والنتيجة. من بين السبل التي تناولها البحث لشرح الارتباط، نجد أن اضطراب مراحل النوم البطيء إلى العميقح مسألة حاسمة في توطيد الذاكرة.

من جهتها، تقول البروفيسور باربرا ساهاكيان Barbara Sahakian من قسم الطب النفسي بجامعة كامبريدج: “إن الحصول على قسط جيد من النوم ليلاً مهم في جميع مراحل الحياة، ولكن يصبح أهم مع تقدمنا ​​في السن”.

وتوضح: “قد يكون إيجاد طرق لتحسين النوم لدى كبار السن أمرًا بالغ الأهمية في مساعدتهم على الحفاظ على صحة عقلية جيدة ودرء التدهور المعرفي، خاصةً للمرضى الذين يعانون من الاضطرابات النفسية والخرف”.