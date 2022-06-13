تشكيلة منتخب المغرب أمام ليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – أزيل الستار بحد كبير عن تشكيلة منتخب المغرب، المستعدة لمواجهة ليبيريا، الإثنين، في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023، على ميدان ملعب “محمد الخامس” في الدار البيضاء المغربية.

وستقام المباراة بين منتخب المغرب ” أسود الأطلس” ونظيره ليبيريا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر(القاهرة)، عند الساعة التاسعة مساءً، بينما بتوقيت دولة المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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تشكيلة منتخب المغرب ضد ليبيريا

وسيلعب المدرب البوسني وحيد خليلهودزيتش، المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منتخب ليبيريا، في تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023، كما وجاءت على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

مركز الدفاع: أشرف حكيمي، غانم سايس، نايف أكرد، يحيى عطية الله.

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، أمين حارث (إلياس شاير)، عز الدين أوناهي (أيمن برقوق).

كما وفي مركز الهجوم: يوسف النصيري (سفيان رحيمي)، أيمن الكعبي (طارق تيسودالي).

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وكان منتخب المغرب ” أسود الأطلس”، قد حقق الفوز الثمين على جنوب أفريقيا، في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا، بهدفين مقابل هدف يتيم، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب ” مولاي عبد الله”.

معلق مباراة المغرب وليبيريا

كما ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة المغرب وليبيريا، عبر شبكة قنوات (بي أن سبورت) الرياضية القطرية، المعلق المغربي جواد بدة.

يوم جديد في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 🤩 توقعاتك لنتائج مباريات الليلة؟ 👇#TotalEnergiesAFCONQ2023 pic.twitter.com/8dzGyWHvIA — CAF – عربي (@caf_online_AR) June 13, 2022

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ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

ويحافظ منتخب المغرب ” أسود الأطلس”، على صدارة ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، برصيد 3 نقاط، كما ويليه على الترتيب ليبيريا وجنوب أفريقيا وزيمباوي بدون أي نقاط.

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