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اقتصاد

هذا ما جاء عن “الريال العماني” في تقرير عن العملات الأقوى بالعالم

باسل النجار
كتب باسل النجار
الريال العماني watanserb.com
الريال العماني

وطن – كشفت شركة “Wealthy Gorilla” العالمية الرائدة عن موقع الريال العماني، في ترتيب العملات حول العالم.

الريال العماني ثالث أقوى عملة بالعالم

وبحسب التقرير الذي ترجمته (وطن)، فقد صنفت الشركة الريال العماني ضمن أقوى ثالث عملة في العالم.

حيث قام الموقع بتجميع قائمة ببعض أقوى العملات في العالم.

وذكر التقرير: “إذا كنت تعتقد أن الجنيه الإسترليني أو الدولار الأمريكي هو أقوى عملة في العالم ، ففكر مرة أخرى!

ونشر الموقع قائمة بأقوى 10 عملات في العالم، وتم تجميع قائمة العملات والأرقام المذكورة من مصادر مختلفة حول الويب، مثل FXSSI و Currency Kart و Highest Currency.

وأورد التقرير الريال العماني في المركز الثالث بالقائمة، ضمن أقوى 10 عملات في العالم.

الريال العماني تم طرحه لأول مرة عام 1973

وأبرز الموقع أن (1 ريال عماني = 2.60 دولار أمريكي)، وهو ثالث أقوى عملة في قائمتنا.

وقال التقرير إنه تم طرح هذه العملة العربية لأول مرة في عام 1973.

مضيفا أنها شهدت ارتفاعًا كبيرًا في القيمة بسبب نجاح إمدادات النفط في البلدان وربطها بالدولار الأمريكي.

وتابع:”إنها العملة الرسمية لسلطنة عمان وهي ثالث أعلى عملة في العالم.

وأكد التقرير أن القوة الشرائية لهذه العملة عالية جدًا، بحيث يتعين على الحكومة تقديم أوراق نقدية من فئة ربع ونصف ريال.

فيما وصف التقرير الدينار الكويتي بأنه أقوى عملة في العالم.

الدينار الكويتي أقوى عملة في العالم

وقال إن الكويت يمكن أن تُعزى ثروة الكويت إلى صادراتها الثقيلة من النفط إلى السوق العالمية.

وتم طرح الدينار الكويتي لأول مرة في عام 1961، بعد حصوله على استقلاله عن المملكة المتحدة ومنذ ذلك الحين أصبح العملة الأكثر قيمة في العالم.

في حين تابع التقرير أنه على مر السنين، تم ربط الدينار الكويتي بعدد من العملات المختلفة.

وفي الآونة الأخيرة، تم ربطه بالدولار الأمريكي من 2003 إلى 2007.

المصدرWealthy Gorilla
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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