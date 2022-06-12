هذا ما جاء عن “الريال العماني” في تقرير عن العملات الأقوى بالعالم

وطن – كشفت شركة “Wealthy Gorilla” العالمية الرائدة عن موقع الريال العماني، في ترتيب العملات حول العالم.

الريال العماني ثالث أقوى عملة بالعالم

وبحسب التقرير الذي ترجمته (وطن)، فقد صنفت الشركة الريال العماني ضمن أقوى ثالث عملة في العالم.

حيث قام الموقع بتجميع قائمة ببعض أقوى العملات في العالم.

وذكر التقرير: “إذا كنت تعتقد أن الجنيه الإسترليني أو الدولار الأمريكي هو أقوى عملة في العالم ، ففكر مرة أخرى!

ونشر الموقع قائمة بأقوى 10 عملات في العالم، وتم تجميع قائمة العملات والأرقام المذكورة من مصادر مختلفة حول الويب، مثل FXSSI و Currency Kart و Highest Currency.

وأورد التقرير الريال العماني في المركز الثالث بالقائمة، ضمن أقوى 10 عملات في العالم.

الريال العماني تم طرحه لأول مرة عام 1973

وأبرز الموقع أن (1 ريال عماني = 2.60 دولار أمريكي)، وهو ثالث أقوى عملة في قائمتنا.

وقال التقرير إنه تم طرح هذه العملة العربية لأول مرة في عام 1973.

مضيفا أنها شهدت ارتفاعًا كبيرًا في القيمة بسبب نجاح إمدادات النفط في البلدان وربطها بالدولار الأمريكي.

وتابع:”إنها العملة الرسمية لسلطنة عمان وهي ثالث أعلى عملة في العالم.

وأكد التقرير أن القوة الشرائية لهذه العملة عالية جدًا، بحيث يتعين على الحكومة تقديم أوراق نقدية من فئة ربع ونصف ريال.

فيما وصف التقرير الدينار الكويتي بأنه أقوى عملة في العالم.

وقال إن الكويت يمكن أن تُعزى ثروة الكويت إلى صادراتها الثقيلة من النفط إلى السوق العالمية.

وتم طرح الدينار الكويتي لأول مرة في عام 1961، بعد حصوله على استقلاله عن المملكة المتحدة ومنذ ذلك الحين أصبح العملة الأكثر قيمة في العالم.

في حين تابع التقرير أنه على مر السنين، تم ربط الدينار الكويتي بعدد من العملات المختلفة.

وفي الآونة الأخيرة، تم ربطه بالدولار الأمريكي من 2003 إلى 2007.