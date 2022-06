موعد مباراة المغرب وليبيريا والقناة الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – ينتظر عشاق كرة القدم موعد مباراة المغرب وليبيريا، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، المقرر إقامتها على ملعب ” محمد الخامس” بدولة المغرب.

وستنطلق المواجهة القوية والمثيرة بين منتخب المغرب ” أسود الأطلس” ونظيره الضيف ليبيريا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

بينما بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وستقام مباراة المغرب وليبيريا في منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، عبر شبكة قنوات “Bein sport“، الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث لمنافسات البطولة الأفريقية السمراء.

What a great feeling to see our #AtlasLions back on track !#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco pic.twitter.com/KX5NE77P3E

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) May 27, 2022