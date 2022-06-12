الرئيسيةرياضةموعد مباراة المغرب وليبيريا والقناة الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023
رياضة

موعد مباراة المغرب وليبيريا والقناة الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة المغرب وليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 watanserb.com
موعد مباراة المغرب وليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – ينتظر عشاق كرة القدم موعد مباراة المغرب وليبيريا، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، المقرر إقامتها على ملعب ” محمد الخامس” بدولة المغرب.

وستنطلق المواجهة القوية والمثيرة بين منتخب المغرب ” أسود الأطلس” ونظيره الضيف ليبيريا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

بينما بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

اقرأ أيضاً: 

القناة الناقلة للمباراة  

وستقام مباراة المغرب وليبيريا في منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، عبر شبكة قنوات “Bein sport“، الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث لمنافسات البطولة الأفريقية السمراء.

اقرأ أيضاً: 

كما وستنقل المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD”، عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة المغرب وليبيريا  

وسيعلق على أحداث مباراة المغرب وليبيريا، في تصفيات أمم أفريقيا 2023، عبر شبكة قنوات “Bein sport”، المعلق المغربي جواد بدة.

تشكيلة منتخب المغرب  

وسيدخل المدرب البوسني وحيد خليلهودزيتش المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منتخب ليبيريا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ياسين بونو.

اقرأ أيضاً: 

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: أدم ماسينا، نايف أكرد، غانم سايس، أشرف حكيمي، كما وسيأتي في خط الوسط كلاً من اللاعبين، سفيان أمرابط، أيمن برقوق، سليم أملاح، إلياس شاير.

كما وسيعتمد المدرب في مركز خط هجوم أسود الأطلس على الثنائي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.

ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

ويعتلي منتخب المغرب صدارة ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، برصيد 3 نقاط، كما ويليه في الترتيب ليبيريا وجنوب أفريقيا وزيمباوي بدون أي من النقاط حتى الآن.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

حارس منتخب المغرب يتعاقد رسمياً مع نادٍ سعودي (صور)

رياضة

 منتخب مصر يسقط أمام إثيوبيا بثنائية قاسية (فيديو)

رياضة

مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (بث مباشر)

رياضة

ملخص مباراة الجزائر وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023 (شاهد)

رياضة

موعد مباراة مصر وإثيوبيا والقنوات المجانية الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

رياضة

مصطفى محمد يُنقذ منتخب مصر من التعثر أمام غينيا (فيديو)

رياضة

ساديو ماني يدخل تاريخ السنغال بعد تسجيله الهاتريك في شباك بنين (فيديو)

رياضة

منتخب الجزائر يداوي جراحه بفوز نظيف على أوغندا (فيديو)

رياضة

موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات المجانية الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

رياضة

منتخب تونس يستهل مشواره في تصفيات أمم أفريقيا 2023 بفوز عريض على غينيا الاستوائية (فيديو)

رياضة

حقيقة نشوب حريق داخل فندق بعثة منتخب المغرب في أمريكا (فيديو)

رياضة

موعد مباراة تونس وغينيا الاستوائية والقناة الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا