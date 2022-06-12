موعد مباراة المغرب وليبيريا والقناة الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

وطن – ينتظر عشاق كرة القدم موعد مباراة المغرب وليبيريا، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، المقرر إقامتها على ملعب ” محمد الخامس” بدولة المغرب.

وستنطلق المواجهة القوية والمثيرة بين منتخب المغرب ” أسود الأطلس” ونظيره الضيف ليبيريا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”.

بينما بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

اقرأ أيضاً:

القناة الناقلة للمباراة

وستقام مباراة المغرب وليبيريا في منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، عبر شبكة قنوات “Bein sport“، الرياضية القطرية. التي تمتلك حقوق البث لمنافسات البطولة الأفريقية السمراء.

اقرأ أيضاً:

كما وستنقل المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD”، عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة المغرب وليبيريا

وسيعلق على أحداث مباراة المغرب وليبيريا، في تصفيات أمم أفريقيا 2023، عبر شبكة قنوات “Bein sport”، المعلق المغربي جواد بدة.

تشكيلة منتخب المغرب

وسيدخل المدرب البوسني وحيد خليلهودزيتش المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منتخب ليبيريا في تصفيات كأس أمم أفريقيا، حيث سيتواجد في حراسة المرمى ياسين بونو.

اقرأ أيضاً:

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: أدم ماسينا، نايف أكرد، غانم سايس، أشرف حكيمي، كما وسيأتي في خط الوسط كلاً من اللاعبين، سفيان أمرابط، أيمن برقوق، سليم أملاح، إلياس شاير.

كما وسيعتمد المدرب في مركز خط هجوم أسود الأطلس على الثنائي، يوسف النصيري، أيوب الكعبي.

ترتيب المجموعة في تصفيات أمم أفريقيا 2023

ويعتلي منتخب المغرب صدارة ترتيب مجموعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، برصيد 3 نقاط، كما ويليه في الترتيب ليبيريا وجنوب أفريقيا وزيمباوي بدون أي من النقاط حتى الآن.

قد يهمك أيضاً: