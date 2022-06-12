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حياتنا

مضيفة طيران تكشف 5 أخطاء يرتكبها المسافرون وتزعج طاقم الطائرة

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
مضيفة طيران تكشف عن أخطاء يرتكبها المسافرون watanserb.com
إذا كنت مريضا أثناء رحلتك، فلا تسلم أكياس القيء إلى الطاقم

وطن– شاركت ديانا كاسترو، التي عملت مضيفة طيران منذ 16 عاما، مع صحيفة ميرور البريطانية أخطاء يرتكبها المسافرون على متن الطائرة.

ممر الطائرة

ويبدأ أحدها بمجرد الصعود إلى الطائرة، موضحة كاسترو أن إحدى أكبر الطرق لتعطيل الرحلة هي سد الممر.

'طائرة
إحدى أكبر الطرق لتعطيل الرحلة هي سد الممر

حيث أوضحت:”عند الصعود، من المهذب أن تتقدم خطوة داخل صف الجلوس وتسمح للركاب الآخرين بالمرور خلفك. ولا بأس أن تستغرق بضع دقائق إضافية لتكون مستعدا، ولكن يرجى الدخول إلى الممر وانتظر هدوء حركة المرور”.

الجلوس في المقعد

كما أشارت المضيفة إلى ضرورة الالتزام بقاعدة الابتعاد عن الطريق هذه حتى في منتصف الرحلة، أي البقاء جالسا في مقعدك وعدم مد بعض الأجزاء من جسمك إلى الممر.

وأوضحت ديانا: “عندما تتدلى أجزاء من الجسم في الممر، يمكن للمضيفات التعثر والإصابة. وليس هذا فقط، ولكن يمكن أن تتأذى – خاصة من العربة”.

سماعات الأذن

كما قالت أنه يجب عليك إخراج سماعات الرأس عندما تتحدث إلى طاقم الطائرة.

وأوضحت بالقول “من غير المهذب ارتداء سماعات الرأس عندما يصل موضفات الطيران إلى صفك – وأن الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة أمر غير مهذب لمن يجلس بجوارك.”

أكياس القيء

كما قالت أنه لا يجب تسليم  أكياس القيء إلى الطاقم، حيث تنصح بوضعها تحت مقعدك.

وقالت: “يمكننا إعطاؤك حقيبة إضافية لتغليفها، لكن من فضلك لا تقدم كيس القيء في يدي مضيفة الطيران”.

ساعد الموظفين على اداء عملهم من خلال طريقة جلوسك

وأشارت ديانا إلى أنه من بين النصائح الرئيسية الاخرى للتأكد من أن الامور تعمل بسلاسة تتمثل في تخزين جميع العناصر المحمولة وقلب طاولتك قبل الإقلاع، حتى يتمكن المضيفون من إجراء فحوصاتهم بسرعة.”

 

المصدرصحيفة ميرور البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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