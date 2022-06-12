مضيفة طيران تكشف 5 أخطاء يرتكبها المسافرون وتزعج طاقم الطائرة

وطن– شاركت ديانا كاسترو، التي عملت مضيفة طيران منذ 16 عاما، مع صحيفة ميرور البريطانية أخطاء يرتكبها المسافرون على متن الطائرة.

ممر الطائرة

ويبدأ أحدها بمجرد الصعود إلى الطائرة، موضحة كاسترو أن إحدى أكبر الطرق لتعطيل الرحلة هي سد الممر.

حيث أوضحت:”عند الصعود، من المهذب أن تتقدم خطوة داخل صف الجلوس وتسمح للركاب الآخرين بالمرور خلفك. ولا بأس أن تستغرق بضع دقائق إضافية لتكون مستعدا، ولكن يرجى الدخول إلى الممر وانتظر هدوء حركة المرور”.

الجلوس في المقعد



كما أشارت المضيفة إلى ضرورة الالتزام بقاعدة الابتعاد عن الطريق هذه حتى في منتصف الرحلة، أي البقاء جالسا في مقعدك وعدم مد بعض الأجزاء من جسمك إلى الممر.

وأوضحت ديانا: “عندما تتدلى أجزاء من الجسم في الممر، يمكن للمضيفات التعثر والإصابة. وليس هذا فقط، ولكن يمكن أن تتأذى – خاصة من العربة”.

سماعات الأذن

كما قالت أنه يجب عليك إخراج سماعات الرأس عندما تتحدث إلى طاقم الطائرة.

وأوضحت بالقول “من غير المهذب ارتداء سماعات الرأس عندما يصل موضفات الطيران إلى صفك – وأن الاستماع إلى الموسيقى الصاخبة أمر غير مهذب لمن يجلس بجوارك.”

أكياس القيء

كما قالت أنه لا يجب تسليم أكياس القيء إلى الطاقم، حيث تنصح بوضعها تحت مقعدك.

وقالت: “يمكننا إعطاؤك حقيبة إضافية لتغليفها، لكن من فضلك لا تقدم كيس القيء في يدي مضيفة الطيران”.