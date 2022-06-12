لفتة إنسانية من لاعبي منتخب الجزائر تكريماً لروح زميلهم بلال بن حمودة (فيديو)

وطن – كرم لاعبو منتخب الجزائر، قبيل انطلاق المباراة الودية أمام نظيرهم إيران، إلى روح زميلهم بلال بن حمودة الذي توفيّ قبل عدة أيام في حادث سير مروع، برفقة صديقه أثناء عودتهما إلى المنزل.

ورفع اللاعب رياض بعيد بعد تسجيله الهدف الأول في شباك مرمى منتخب إيران، في الدقيقة ال43، قميص أسود اللون مطبوع عليه صورة لاعب المنتخب الجزائري للمحللين، بلال بن حمودة. إهداء لروح زميله الراحل.

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مباراة ودية |

هدف | رياض بن عياد يستفيد من خطأ في دفاع المنتخب الإيراني 🇮🇷 ويمنح الأسبقية لـ الجزائر 🇩🇿 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/VIY2vYDVFx — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 12, 2022

لاعبو منتخب الجزائر وبلال بن حمودة

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل دون العديد من لاعبي منتخب ” محاربو الصحراء”، كلمات من الرثاء على قمصانهم لروح زميلهم الفقيد بلال بن حمودة. بعد نهاية المباراة الودية أمام إيران.

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وقد حملت تلك الكلمات المرفقة بصورة زميلهم الراحل بن حمودة لاعب فريق اتحاد الجزائر “العاصمة”، ” وداعاً بلال لن ننساك .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

مباراة الجزائر وإيران

وحقق منتخب الجزائر الفوز الثمين الثالث على التوالي بعد الانتكاسة التي أصاب بها المنتخب، بعد فشل العبور إلى مونديال كأس العالم 2022، والخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا في شهر فبراير الماضي.

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مباراة ودية |

المنتخب الجزائري 🇩🇿 يحقق الفوز 2 – 1 على نظيره الإيراني 🇮🇷 في مباراة اقيمت على استاد سحيم بن حمد في الدوحة #قنوات_الكاس pic.twitter.com/GHTDjdrrZv — قنوات الكاس (@alkasschannel) June 12, 2022

وأحرز الجزائر الهدف الأول في الدقيقة ال43، عن طريق رياض بنعيد، ليدرك بعدها نظيره إيران المتأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022. بهدف التعادل من توقيع علي رضا جهانبخش في الدقيقة 64.

•وداعا بلال .. لن ننساك أبدًا . pic.twitter.com/wRnanMRUor — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) June 12, 2022

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كما وسجل هدف الفوز الثاني، النجم الجزائري الصاعد محمد الأمين عمورة، في الدقيقة ال82، لتنتهي المباراة بفوز محاربو الصحراء بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

تشكيلة منتخب الجزائر

ولعب المدرب جمال بلماضي بتشكيلة أساسية جديدة هذه المرة، في المباراة الودية. أمام منتخب إيران، حيث تواجد في حراسة المرمى أنتوني ماندريا.

وجاء في دفاع التشكيلة كلاً من: أكيم زيدادكا، محمد أمين توغاي، عبد القادر بدران، أحمد طوبا، كما وآتى في خط الوسط، إسماعيل بن ناصر، عبد الكهار قدري، آدم زرقان.

واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، رشيد غزال، بلال براهيمي، رياض بنعيد.

يشار إلى أن منتخب الجزائر، يتصدر ترتيب مجموعة تصفيات أمم أفريقيا 2023. برصيد 6 نقاط، بفارق 4 نقاط عن وصيفه النيجر الذي آتى في المركز الثاني من الترتيب برصيد نقطتين.

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