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رياضة

لفتة إنسانية من لاعبي منتخب الجزائر تكريماً لروح زميلهم بلال بن حمودة (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الجزائر وإيران الودية استعداد لمونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
مباراة الجزائر وإيران الودية استعداد لمونديال كأس العالم 2022

وطن – كرم لاعبو منتخب الجزائر، قبيل انطلاق المباراة الودية أمام نظيرهم إيران، إلى روح زميلهم بلال بن حمودة الذي توفيّ قبل عدة أيام في حادث سير مروع، برفقة صديقه أثناء عودتهما إلى المنزل.

ورفع اللاعب رياض بعيد بعد تسجيله الهدف الأول في شباك مرمى منتخب إيران، في الدقيقة ال43، قميص أسود اللون مطبوع عليه صورة لاعب المنتخب الجزائري للمحللين، بلال بن حمودة. إهداء لروح زميله الراحل.

لاعبو منتخب الجزائر وبلال بن حمودة 

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل دون العديد من لاعبي  منتخب ” محاربو الصحراء”، كلمات من الرثاء على قمصانهم لروح زميلهم الفقيد بلال بن حمودة. بعد نهاية المباراة الودية أمام إيران.

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وقد حملت تلك الكلمات المرفقة بصورة زميلهم الراحل بن حمودة لاعب فريق اتحاد الجزائر “العاصمة”، ” وداعاً بلال لن ننساك .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

مباراة الجزائر وإيران  

وحقق منتخب الجزائر الفوز الثمين الثالث على التوالي بعد الانتكاسة التي أصاب بها المنتخب، بعد فشل العبور إلى مونديال كأس العالم 2022، والخروج المبكر من كأس أمم أفريقيا في شهر فبراير الماضي.

وأحرز الجزائر الهدف الأول في الدقيقة ال43، عن طريق رياض بنعيد، ليدرك بعدها نظيره إيران المتأهل للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022. بهدف التعادل من توقيع علي رضا جهانبخش في الدقيقة 64.

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كما وسجل هدف الفوز الثاني، النجم الجزائري الصاعد محمد الأمين عمورة، في الدقيقة ال82، لتنتهي المباراة بفوز محاربو الصحراء بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

تشكيلة منتخب الجزائر

ولعب المدرب جمال بلماضي بتشكيلة أساسية جديدة هذه المرة، في المباراة الودية. أمام منتخب إيران، حيث تواجد في حراسة المرمى أنتوني ماندريا.

وجاء في دفاع التشكيلة كلاً من: أكيم زيدادكا، محمد أمين توغاي، عبد القادر بدران، أحمد طوبا، كما وآتى في خط الوسط، إسماعيل بن ناصر، عبد الكهار قدري، آدم زرقان.

واعتمد المدرب في خط الهجوم على الثلاثي، رشيد غزال، بلال براهيمي، رياض بنعيد.

يشار إلى أن منتخب الجزائر، يتصدر ترتيب مجموعة تصفيات أمم أفريقيا 2023. برصيد 6 نقاط، بفارق 4 نقاط عن وصيفه النيجر الذي آتى في المركز الثاني من الترتيب برصيد نقطتين.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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