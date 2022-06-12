بشكل مفاجئ.. سعر الدولار في السودان يصعد داخل البنوك والسوق السوداء

وطن- صعد سعر الدولار في السودان أمام الجنيه السوداني بشكل مفاجئ، بحسب أحدث رصد لأسعار العملة الخضراء في البنوك والسوق السوداء.

سعر الدولار في السودان اليوم بالبنوك

وبالنسبة للبنوك فقد صعد سعر الدولار داخل بنك الخرطوم في تعاملات اليوم، الأحد، إلى 566 جنيها للشراء، و 570.2450 جنيها للبيع.

ويأتي ذلك مقابل 566 جنيها للشراء، و570.24 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس، السبت.

سعر الدولار في السودان اليوم بالسوق السوداء

وبخلاف التوقعات صعد أيضا سعر الدولار داخل السوق الموازية (السوداء)، رغم توجيه ضربات قاسية من قبل السلطات في السودان لتجار العملة، الأسبوع الماضي.

وبحسب متعاملين في هذه السوق، فقد وصل سعر صرف الدولار إلى 568 جنيها، مقابل 566 جنيها في تعاملات أمس، السبت.

وكان محللون قد توقعوا في تصريحات لـ”وطن” حدوث انخفاض كبير بسعر الدولار، مدفوعا بإجراءات البنك المركزي السوداني الصارمة التي أصدرها مؤخرا.

وهو ما حدث بالفعل في بداية تعاملات هذا الأسبوع أمس، السبت، لكن اليوم، الأحد، عادت الأسعار للصعود مجددا بشكل مفاجئ وغير متوقع.

ولأول مرة كانت أسعار الدولار في البنوك السودانية الأسبوع الماضي، أعلى من سعر السوق السوداء.

وجاء ذلك على خلفية الضربة الكبيرة التي وجهتها السلطات لهذه السوق، حيث تم إلقاء القبض على عدد كبير من تجار العملة خلال الأيام الماضية، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة لـ(وطن).

سعر اليورو والإسترليني

هذا وجاء سعر اليورو اليوم في السودان، لدى البنوك الرسمية عند مستوى 606.97 جنيه للشراء، و611.73 جنيه للبيع، وفي السوق الموازي يتم تداوله عند متوسط سعر 610 جنيهات.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنوك بلغ نحو 709.02 جنيه للشراء، و714.34 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) متوسط سعر للتداول سجل 715 جنيها.

سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي

الريال السعودي سجل لدى بنوك السودان 150.71 جنيه للشراء، و151.84 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى السوق السوداء 150 جنيها.

فيما جاء الدرهم الإماراتي اليوم في السودان في البنوك بقيمة 154.13 جنيه للشراء، و155.28 جنيه للبيع، ووصل سعره في السوق الموازي إلى 155 جنيها.

وتحرص (وطن) على متابعة أحدث سعر للدولار في السودان داخل البنوك والسوق السوداء ـ عبر مصادرها الخاصة ـ لحظة بلحظة، ونقل الأسعار بشفافية تامة للجمهور السوداني داخل البلاد وخارجها.