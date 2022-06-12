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أكثر 10 أكاذيب يخدع بها الرجال النساء

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الرجال يكذبون أكثر من النساء watanserb.com
الرجال يكذبون أكثر من النساء

وطن-الكل يكذب، لكن بعض الناس يهتمون أكثر بمعرفة الفرق بين الجنسين في هذا الصدد.

في الحقيقة لا يتعلق الأمر بتعرض أي شخص للإهانة ولكن وفقًا لدراسة أجريت في إنجلترا، فإن الرجال يكذبون ثلاثة أضعاف النساء وخاصة عليهن. لماذا ؟

الرجال يفكرون بالجنس 34 مرة في اليوم والنساء 18 مرة

بحسب  مجلة “لا مينتي إيس مارافايوسا” الإسبانية،

الكل يكذب، لكن بعض الناس يهتمون أكثر بمعرفة الفرق بين الجنسين في هذا الصدد.

في الحقيقة لا يتعلق الأمر بتعرض أي شخص للإهانة ولكن وفقًا لدراسة أجريت في إنجلترا، فإن الرجال يكذبون ثلاثة أضعاف النساء وخاصة عليهن. لماذا ؟

فيما يلي أكثر 10 أكاذيب شيوعا بين الرجال وفقا لما ترجمته “وطن” نقلا عن المجلة:

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1. أنا لست متزوجا وليس لدي علاقات. وبالفعل يكتشف النساء اللواتي في علاقة مع هذا النوع من الرجال بعد وقت محدد أنه كاذب؛ حيث يكتشفن أنه متزوج أو لديه صديقة.

2. أنتِ أول امرأة أعرفها في حياتي

من أكاذيب الرجال الشهيرة أن كل امرأة يقابلونها هي أول امرأة في حياتهم
من أكاذيب الرجال الشهيرة أن كل امرأة يقابلونها هي أول امرأة في حياتهم

3. عانيت من مشكلة في السيارة ولم أستطع إخبارك بذلك.  يبدو أحيانًا أن هذا أسهل عليهم من الاضطرار إلى تقديم تبريرات أخرى عن تأخرهم أو عدم إجابتهم على الهاتف.

4. سأفعل ما بوسعي لكي لا أجرح مشاعرك أبدا.

5. لقد خرجت مع تلك المرأة بالفعل، لكنني لم أحبها قط.

6. على الرغم من إعجاب الرجل بالمرأة، إلا أنه ينكر ذلك ويصر عل عدم ميله لها بسبب كبريائه

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7. إنها مجرد زميلة في العمل.

8. سأتصل بك غدا. ثم إذا قابلتهم بالصدفة في وقت ما في الشارع تأتي الكذبة التالية. “لقد فقدت هاتفي”. يمكن أن تكون طريقة مهذبة لإخبارك أنه غير مهتم بك، لأنه إذا كان مهتمًا بالعلاقة معك، فسيخبرك بذلك.

9. “أنت مميزة ورائعة جدًا” على الأرجح  سيخبرون جميع النساء بذلك

10. أنا لا أشاهد المواد الإباحية، لكن الجميع قد شاهد المواد الإباحية في مرحلة ما.

هذه هي الأكاذيب العشر التي حددناها على أنها الأكثر شيوعًا عند الرجال ، لكن ربما هناك الكثير منها بحسب اختلاف عقليات المجتمع.

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تكذب النساء أفضل من الرجال

ومع ذلك، وفقًا لدراسة أخرى عن الخيانة الزوجية تكذب النساء أفضل من الرجال وبالنسبة لعالم النفس مانويل ألاركون مولينا، تعرف النساء كيفية التحكم بشكل أفضل في المشاعر المتعلقة بالذنب والندم.

وما هي الكذبة المشتركة بين الجنسين؟

بنفس الطريقة التي يمكننا من خلالها العثور على قائمة بأكاذيب الرجال الأكثر شيوعًا، يبدو أيضًا أن هناك كذبة مشتركة للجنسين: “كل شيء يسير على ما يرام، أنا بخير”، طبقا لاستطلاع أجرته شركة 20th Century Fox بإنجلترا بعد العرض الأول لمسلسل Lie to me (يكذب علي).

تم إجراء هذا البحث على حوالي 2000 شخص ونشر في صحيفة الديلي ميل ويبدو أن الرجال ذكروا أنهم يكذبون حوالي 6 مرات في اليوم بينما قالت النساء إنهن كذبن حوالي 3 مرات فحسب.

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في النهاية، كلنا نكذب. تكذب النساء حول الأموال التي أنفقتها في التبضع والرجال على الخروج مع الأصدقاء لتناول مشروب ما، تبعا لما استنتجته هذه الدراسة.

أحدث الأبحاث

تشير دراسة أجراها Ballester-Arnal والمتعاونون معه في عام (2018) إلى أن المواضيع التي يكذب فيها الناس كثيرًا عادة ما تكون جنسية. ووفقًا للباحثين، هناك ثلاثة جوانب يمكن أن تفسر ذلك. في المقام الأول، يلعب المكون العلائقي الذي تلعبه حياتنا الجنسية والذي نقدر فيه رأي الآخرين دورا كبيرا.

النساء يكذبن بطريقة أفضل من الرجال
النساء يكذبن بطريقة أفضل من الرجال

وثانيًا، يتم المبالغة في تقدير النشاط الجنسي في مجتمعنا، لذلك لا نريد فقط إعطاء صورة مثالية عن أنفسنا  ولكن أيضًا نتظاهر بأننا الأفضل. في هذه الحالة، فإن الأكاذيب الأكثر شيوعًا هي الكذب حول حجم القضيب والقدرة على التسبب في هزات الجماع لدى الشخص الآخر، وحول ماهية العاشق الجيد الذي نحن عليه.

ثالثًا وأخيراً، نميل إلى الكذب عندما لا تتوافق حياتنا الجنسية مع ما يتوقعه المجتمع منا.

واختتمت المجلة بالقول نقلا عن قول الكاتب الإسباني فابيو فوسارو، مؤلف العديد من الكتب حول الأزواج: “صحيح أن الرجال يكذبون أكثر، لكن النساء بلا شك يكذبن بشكل أفضل”.

المصدرلا مينتي إيس مارافايوسا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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