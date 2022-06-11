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يقضي على رائحة الفم الكريهة.. 9 فوائد صحية للزنجبيل

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الزنجبيل watanserb.com
الزنجبيل

وطن-للزنجبيل العديد من المزايا الطبيعية. إنه نبات استوائي لذيذ ويُستخدم بشكل خاص في المطبخ الآسيوي.

يُشاع استعمال الزنجبيل في الهند وهو موطنه الأصلي، علما وأنه يختلف عن الزنجبيل الياباني والذي يستخدم بشكل رئيسي في أرض الشمس المشرقة.

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هذا النبات له طعم حار وكأنه فلفل، بالإضافة لإلى أنه حمضي قليلاً. يمكن استعمال الزنجبيل في الأطعمة المالحة و الحلوة، وكذلك في المشروبات!

من الممكن أيضًا طهيه في شكلها الطازج أو المجفف أو المسحوق أو المتبل. علاوة على ذلك يمكن أن يستهلكه محبيه أيضًا في شكل شاي أعشاب. للحفاظ على الزنجبيل، يمكن حفظه في درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوعين أو في الثلاجة لعدة أسابيع. كما أنه من الممكن أيضًا وضعه في الفريزر في شكله المبشور.

9 فوائد صحية للزنجبيل
9 فوائد صحية للزنجبيل

إذا كان الزنجبيل يثعترف به في كثير من الأحيان على أنه منشط جنسي قوي، فإنه يعتبر أيضًا علاجًا حقيقيًا، لا سيما في الطب الهندي القديم.

في الواقع يحتوي هذا الجذمور  على العديد من الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة ومضادة للفطريات  ومضادة للفطريات ومضادة للسرطان (التي تساعد في مكافحة السرطان).

فيما يلي استعرضت مجلة “توب سانتي” الفرنسية تسعة فوائد للزنجبيل.

 يخفض تركيز السكر في الدم

أظهرت دراسة أن الزنجبيل نبات مفيد لمرضى السكري. يساعد على خفض مستويات السكر في الدم ومؤشر مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري من النوع 2، وفقا لما ترجمته “وطن”.

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مضاد للغثيان

الجنجرول والشوجول، مكونان من الزنجبيل  يساعدان في محاربة الغثيان بشكل فعال. لذلك يوصى بهذه التوابل بشكل خاص للنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من غثيان الصباح بعد علاج السرطان. ومع ذلك، فإن تركيز هذه المكونات يختلف باختلاف طريقة تحضير النبات. لذلك يُنصح بتفضيل الزنجبيل الجاف قبل نسخته الطازجة ثم المسحوق.

 يساعد على منع ظهور أمراض القلب والأوعية الدموية

الاستهلاك اليومي للزنجبيل مفيد لمنع حدوث بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب الدماغية الوعائية والشريانية التاجية أو فرط شحميات الدم (مستوى عالٍ جدًا من الدهون في الدم) أو أمراض الكبد الدهنية (زيادة الدهون في الكبد).

 مصدر جيد لمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مواد كيميائية تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهي المسؤولة عن التدمير المبكر لخلايا الجسم. يمكن أن يؤثر هذا التدهور على جسم الإنسان بأكمله، ما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة ويفضل ظهور اضطرابات مختلفة والتي يمكن أن تصل إلى تطور أمراض خطيرة مثل السرطان.

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 يقلل من آلام الدورة الشهرية

يستهلك هذا النبات لعدة أيام قبل بدء الدورة  ويساعد على تقليل شدة عسر الطمث وهو الألم الذي تشعر به المرأة قبل وأثناء و / أو بعد الحيض.

 يقضي على رائحة الفم الكريهة

للجنجرول تأثيرات مفيدة على إنتاج إنزيم معين في الفم يعمل على تقليل الروائح الكريهة.

 له خصائص مضادة للالتهابات

تساعد مادة البوليفينول الموجودة في الزنجبيل الجسم على مقاومة الالتهابات المزمنة، بما في ذلك آلام المفاصل والأوتار.

 يساعد على الهضم

يساعد الزنجبيل على الحد من الإمساك ويعمل على الإنزيمات التي تحفز الهضم في الأمعاء الدقيقة. يساهم هذا النبات أيضًا في تقليل وطرد الغازات المعوية.

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 يقلل من خطر تطور السرطان

Shogaol أو 6-shogaol و gingerol  وهما مركبان في الزنجبيل، لهما خصائص مضادة للسرطان. سيحد جينجيرول من توسع الخلايا السرطانية في سرطان القولون والمستقيم، بينما سيحد شوغول من التهاب سرطان الثدي.

المصدرتوب سونتي- ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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