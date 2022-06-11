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نرمين عادل تكشف عن فضيحة جنسية للواء مقرب من السيسي (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
نرمين عادل وفضيحة اللواء المصري watanserb.com
نرمين عادل وفضيحة اللواء المصري

وطن- عادت المصرية نرمين عادل المقيمة خارج البلاد، لتصدر التريند المصري بتويتر مجددا، ولكن هذه المرة عبر وسم مضاد من كتائب الذباب الإلكتروني التابعة للمخابرات المصرية. يهدف إلى الطعن بها للتغطية على فضيحة جنسية كشفتها مؤخرا للواء مقرب من رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ويتقلد منصب كبير في الدولة.

نرمين عادل تكشف عن فضيحة جنسية للواء مصري

نرمين عادل تكشف عن فضيحة جنسية للواء مصري

وصعد إلى قمة التريند المصري بتويتر وسم بعنوان “نرمين عادل الزومبي”، تهاجم فيه كتائب الذباب المخابراتية المواطنة المصرية المقيمة بكندا. بعد كشفها عن تحرش اللواء خالد فودة المقرب من السيسي، ومحافظ جنوب سيناء، بمرشدة سياحية مصرية والتعرض لها والتنكيل بها مستغلا سلطاته بعدما رفضت الخضوع لرغباته.

وزعمت نرمين عادل، في فيديو لها نشرته قبل أيام أن اللواء خالد فودة صهر السيسي يتحرش بالمرشدة السياحية دنيا سمير، وحاول التعدي عليها جنسيا.

موضحة أنه بعدما رفضت السيدة المطلقة الانصياع لرغباته شرع في الانتقام منها مستغلا سلطته ونفوذه، ليتم اعتقالها قبل أيام، بتهم واهية معلبة.

وكشفت نرمين أن الأمن وبتوجيه من خالد فودة أخذ أولاد دنيا أيضا وأعطوهم لوالدهم الذي لا ينفق عليهم في الأساس، إمعانا في الانتقام من المرشدة السياحية، التي رفضت أفعال اللواء “فودة” صهر السيسي الفاضحة، حسب زعمها.

قصة المرشدة المصرية دنيا سمير وتحرش خالد فودة بها

قصة المرشدة المصرية دنيا سمير وتحرش خالد فودة بها

وبحسب روايات النشطاء التي تتبعتها (وطن)، فإن السيدة المصرية دنيا سمير فتحي الدسوقي، هي مرشدة سياحية، تبلغ من العمر 40 عاماً، مطلقة وأم لـ 4 أطفال.

وظهرت دنيا قبل شهرين في فيديو نشرته على حسابها بفيسبوك تشكو فيه، تعرض محافظ جنوب سيناء لشخصها، لاقناعها بالدخول معه في علاقة غير شرعية.

ليتم بعدها القبض عليها وعلى أولادها الأربعة، لتظلت دنيا محتجزة داخل قسم الشرطة 6 أيام متتالية، وبعدها تم إطلاق سراحها بدون عرضها أي تحقيق أو إسناد أي تهمة لها.

ويقول ناشطون إن المرشدة السياحية ظلت تعاني من المضايقات المستمرة من اللواء خالد فودة، حتى بعد خروجها من القسم، وأنه تم فصل أمين الشرطة الذي شهد لصالحها أيضا.

بعد ذلك لم تستطع المرشدة السياحية السكوت عن الأمر أكثر، ونشرت الفيديو الأكثر صراحة والذي كشفت فيه معلومات حساسة وكان سببا في القبض عليها بعد ذلك.

وقبض على دنيا أواخر مايو الماضي بسبب الفيديو، وظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتم تلفيق اتهامات معلبة لها وهي “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

لتصدر النيابة بعد ذلك قرارا بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيق.

“وطن” تنشر قصة نرمين عادل .. كشفت فساد أسرة السيسي ومزاعم فضائح جنسية لنجله (فيديو)

وسم نرمين عادل انقلب ضد المخابرات

وبعد المعلومات الخطيرة التي كشفتها نرمين عادل، دخل النظام في حالة تخبط وحاول التغطية على هذه الفضيحة بدشين الوسم المضاد، الذي يتنمر على شكل نرمين عادل وملامحها، بسبب إصابتها بالعصب السابع.

إلا أن الوسم انقلب بنتيجة عكسية تماما وتحول لمركز تجمعت فيه فضائح النظام المصري، وراجت أيضا خلاله فيديوهات نرمين عادل.

وعلق العديد من النشطاء عبر الوسم، بأن نرمين أربكت النظام بالمعلومات التي تنشرها وتعهدت بنشر وثائق تثبتها، فذهب النظام لمهاجمتها عبر حرب الوسوم للتغطية على تلك الفاضائح.

نرمين عادل ومحمد بن سلمان

وسبق أن كشفت نرمين، عن فضائح جنسية لمحمود نجل السيسي، الذي يعمل بالمخابرات العامة، وزعمت أنه يمارس أعمالا مخلة وذكرت أسماء وأماكن محددة كان يرتادها لتدلل بها على معلوماتها.

وكانت نرمين عادل، راج اسمها قبل شهرين فجأة في مصر، بعد ظهورها في مقطع فيديو روت فيه قصتها وما تعرضت له من إيذاء في مصر من قبل ضباط تابعين للنظام، وتوعدت بكشف العديد من الأسرار والفضائح بالوثائق والأدلة بعدما سافرت لكندا.

كما سربت نرمين عادل معلومات زعمت فيها أن مقتل روجيني كان بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لأن ريجيني كان على علاقة بأميرة سعودية، فيما لم تقدم أي أدلة أو وثائق تؤكد صحة مزاعمها تلك.

نرمين عادل تهدد محمد بن سلمان وتزعم تصفية “ريجيني” لعلاقته بأميرة سعودية

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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