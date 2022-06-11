نرمين عادل تكشف عن فضيحة جنسية للواء مقرب من السيسي (فيديو)

وطن- عادت المصرية نرمين عادل المقيمة خارج البلاد، لتصدر التريند المصري بتويتر مجددا، ولكن هذه المرة عبر وسم مضاد من كتائب الذباب الإلكتروني التابعة للمخابرات المصرية. يهدف إلى الطعن بها للتغطية على فضيحة جنسية كشفتها مؤخرا للواء مقرب من رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، ويتقلد منصب كبير في الدولة.

نرمين عادل تكشف عن فضيحة جنسية للواء مصري

وصعد إلى قمة التريند المصري بتويتر وسم بعنوان “نرمين عادل الزومبي”، تهاجم فيه كتائب الذباب المخابراتية المواطنة المصرية المقيمة بكندا. بعد كشفها عن تحرش اللواء خالد فودة المقرب من السيسي، ومحافظ جنوب سيناء، بمرشدة سياحية مصرية والتعرض لها والتنكيل بها مستغلا سلطاته بعدما رفضت الخضوع لرغباته.

وجعاكم نيرمين اللي كشفت الوجه القبيح والقzر للنظام !! وجعكم كلامها والفاظها ؟ الا ما وجعكم الظلم والقهر والموت والدم الا ما وجعكم حرق عربية الترحيلات بمن فيها..الا ماوجعكم الإعدامات اللي بالجملة لابرياء ما وجعكم طفل اتشد من حضن أبوه بايد سجانه #نرمين_عادل_الزومبي — مربوحة ☺️ (@Nejm_santa) June 11, 2022

وزعمت نرمين عادل، في فيديو لها نشرته قبل أيام أن اللواء خالد فودة صهر السيسي يتحرش بالمرشدة السياحية دنيا سمير، وحاول التعدي عليها جنسيا.

موضحة أنه بعدما رفضت السيدة المطلقة الانصياع لرغباته شرع في الانتقام منها مستغلا سلطته ونفوذه، ليتم اعتقالها قبل أيام، بتهم واهية معلبة.

نرمين عادل: #خالد_فودة فودة صهر #السيسي يتحرش بدنيا سمير

واعتقلوها يوم السبت الماضي(اليوم الثلاثاء) وخدوا الاولاد ودوهم لابوهم من دهب وابوهم اصلا مابيدفعش ليهم اي فلوس.

تستنكر التعاطف مع ابن #وزيرة_الهجرة رغم شذوذه واتهامه بالقتل مع عدم التعاطف مع امرأة مظلومة pic.twitter.com/ITbiX6UgQh — The Omen … (@Egypuns1) May 31, 2022

وكشفت نرمين أن الأمن وبتوجيه من خالد فودة أخذ أولاد دنيا أيضا وأعطوهم لوالدهم الذي لا ينفق عليهم في الأساس، إمعانا في الانتقام من المرشدة السياحية، التي رفضت أفعال اللواء “فودة” صهر السيسي الفاضحة، حسب زعمها.

قصة المرشدة المصرية دنيا سمير وتحرش خالد فودة بها

وبحسب روايات النشطاء التي تتبعتها (وطن)، فإن السيدة المصرية دنيا سمير فتحي الدسوقي، هي مرشدة سياحية، تبلغ من العمر 40 عاماً، مطلقة وأم لـ 4 أطفال.

وظهرت دنيا قبل شهرين في فيديو نشرته على حسابها بفيسبوك تشكو فيه، تعرض محافظ جنوب سيناء لشخصها، لاقناعها بالدخول معه في علاقة غير شرعية.

ليتم بعدها القبض عليها وعلى أولادها الأربعة، لتظلت دنيا محتجزة داخل قسم الشرطة 6 أيام متتالية، وبعدها تم إطلاق سراحها بدون عرضها أي تحقيق أو إسناد أي تهمة لها.

ويقول ناشطون إن المرشدة السياحية ظلت تعاني من المضايقات المستمرة من اللواء خالد فودة، حتى بعد خروجها من القسم، وأنه تم فصل أمين الشرطة الذي شهد لصالحها أيضا.

بعد ذلك لم تستطع المرشدة السياحية السكوت عن الأمر أكثر، ونشرت الفيديو الأكثر صراحة والذي كشفت فيه معلومات حساسة وكان سببا في القبض عليها بعد ذلك.

وقبض على دنيا أواخر مايو الماضي بسبب الفيديو، وظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتم تلفيق اتهامات معلبة لها وهي “الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

لتصدر النيابة بعد ذلك قرارا بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيق.

وسم نرمين عادل انقلب ضد المخابرات

وبعد المعلومات الخطيرة التي كشفتها نرمين عادل، دخل النظام في حالة تخبط وحاول التغطية على هذه الفضيحة بدشين الوسم المضاد، الذي يتنمر على شكل نرمين عادل وملامحها، بسبب إصابتها بالعصب السابع.

#نرمين_عادل_الزومبي

نرمين عادل فضحت عصابة العسكر اللى بتحكم مصر اللى مسخرين كل الشعب تحت بيادتهم وهم ينهبون ويسرقون خيرات البلاد ويحبسون من يعترض عليهم

زومبى لانها هاجمتكم وكشفتكم يا #عصابه_ولازم_تمشى

قسماًبالله اخر سنه ليكم فى حكم مصر

لان " الظلم بلغ مداه" و #الشعب_جاب_اخره pic.twitter.com/coTYaLZqZ3 — چيفارا(The wolf) (@givara171972001) June 11, 2022

إلا أن الوسم انقلب بنتيجة عكسية تماما وتحول لمركز تجمعت فيه فضائح النظام المصري، وراجت أيضا خلاله فيديوهات نرمين عادل.

وعلق العديد من النشطاء عبر الوسم، بأن نرمين أربكت النظام بالمعلومات التي تنشرها وتعهدت بنشر وثائق تثبتها، فذهب النظام لمهاجمتها عبر حرب الوسوم للتغطية على تلك الفاضائح.

الحق يا سيسى ..اعتقلت صفاء وهاله طلعتلك نرمين 🤭😂😂😂

بس الحق شوف طلبتها بسرعه عشان فضحتك انت وابنك هتبقى بجلاجل 😂😂😂#ارحل_يا_سيسي#نرمين_عادل #العيد_ثوره pic.twitter.com/OCm70Vmrhf — ❣️salma❣️(ام المصريين) (@SalmaAd86347766) April 29, 2022

نرمين عادل ومحمد بن سلمان

وسبق أن كشفت نرمين، عن فضائح جنسية لمحمود نجل السيسي، الذي يعمل بالمخابرات العامة، وزعمت أنه يمارس أعمالا مخلة وذكرت أسماء وأماكن محددة كان يرتادها لتدلل بها على معلوماتها.

وكانت نرمين عادل، راج اسمها قبل شهرين فجأة في مصر، بعد ظهورها في مقطع فيديو روت فيه قصتها وما تعرضت له من إيذاء في مصر من قبل ضباط تابعين للنظام، وتوعدت بكشف العديد من الأسرار والفضائح بالوثائق والأدلة بعدما سافرت لكندا.

#انزل_١_٦ #مصر |

🔺تهديد للسيسي👈 هنصطادك

🔺علاقة خاصة تجمع 😬 #هالة_زايد ومحمد زكي وعبد الفتاح #السيسي

🔺محمد بن سلمان صاحب طلب تصفية #ريجيني لعلاقته بأميرة سعودية ودفعه لمليارات للسيسي وولده في حساباتهم الشخصية لتنفيذ العملية واستلمها في شرم والتحويلات مثبتة وموجودة pic.twitter.com/GHMXR3EoR1 — The Omen … (@Egypuns1) May 31, 2022

كما سربت نرمين عادل معلومات زعمت فيها أن مقتل روجيني كان بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لأن ريجيني كان على علاقة بأميرة سعودية، فيما لم تقدم أي أدلة أو وثائق تؤكد صحة مزاعمها تلك.