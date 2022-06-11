كف تُلاطم المخرز .. فلسطيني أعزل يُذل جنوداً مدججين في الخليل (فيديو)

وطن – بث ناشطون على موقع تويتر، مقطع فيديو يُظهر تصدِ شاب فلسطيني لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي حاولوا الاعتداء عليه في بلدة ترقوميا شمالي غرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ويظهر في الفيديو، عدد من جنود الاحتلال مدججين بالأسلحة، وقد همَّ أحدهم بمحاولة الاعتداء على الشاب الفلسطيني، الذي ردّ على ذلك بأن لكم الجندي الصهيوني وهاجمه ببسالة كبيرة.

وتمارس قوات الاحتلال قمعا ضد الفلسطينيين لتمكين المستوطنين من السطو على أراضي “أصحاب الأرض”. وذلك ضمن مخططات الاستيطان التي تقابل بموجات استنكار إقليمية ودولية.

مصادر صحفية: فلسطيني يلكم جندياً بعد اعتدائه عليه في بلدة ترقوميا شمال غرب مدينة الخليل pic.twitter.com/p7fBISFRtW — AlQastal القسطل (@AlQastalps) June 11, 2022

جسارة الشاب الفلسطيني في مواجهة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي أثارت احتفاء كبيرًا بين النشطاء الذين عبّروا عن سعادتهم بالغامرة بصمود الفلسطينيين في مواجهة بطش الاحتلال.

وقالت “نور” في تعقيبها على الفيديو: “أسد والله”، بينما تفاعل “mahmoud”: “تسلم إيدك يا أسد”.

أسد والله — نور (@M0cTPDgIPcodJtR) June 11, 2022

تسلم ايدك يا أسد ♥️ — mahmoud🇵🇸 (@mahmoud81729289) June 11, 2022

وذكرت “إِبْنَـــــــــةَ بـِـلال الشنقيطية”: “ذالك مايجب أن يفعله شجاع منذ ولادته”.

ذالك مايجب أن يفعله شجاع منذ ولادته — إِبْنَـــــــــةَ بـِـلال الشنقيطية ❤✌🥀 (@Kerima_Bilal) June 11, 2022

وغرّد “Mohmash”: “يسعد قلبك ويسلم يمينك ان شاء الله يجي اليوم اللي ننتقم منهم أشد الانتقام”.

يسعد قلبك ويسلم يمينك ان شاء الله يجي اليوم اللي ننتقم منهم أشد الانتقام — Mohmash (@e6f36eb7036046d) June 11, 2022

ويواصل مواطنون فلسطينيون اعتصامهم في ترقوميا بمدينة الخليل؛ وذلك للدفاع عن أراضيهم المهددة باستيلاء المستوطنين عليها.

ووثقت لقطات مصورة اعتداء مستوطنين إسرائيليين على ناشطي سلام في مدينة الخليل.

وأصيب مواطنان بجروح ورضوض في اعتداء للمستوطنين قرب خربة زنوتا جنوب الخليل، كما اندلعت مواجهات بين مواطنين فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي في الخليل.

كما أظهرت لقطات مصورة أيضا تصدى شبان فلسطينيين لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعدما حاولت مصادرة أراضٍ في بلدة ترقوميا.

سياسيا، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بيانا تضمن التعبير عن إدانة القمع الوحشي الذي ارتكبته القوات الإسرائيلية ضد المواطنين الذين اعتصموا في ترقوميا جنوب الخليل.

وقالت الخارجية، إن المواطنين الفلسطينيين يدافعون عن أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها، بينما يتعرضون لعمليات تنكيل بشعة من قبل قوات الاحتلال لحماية المستوطنين الذين بادروا بالاعتداء على المواطنين العزل.

بينما أضافت أنّ هذه الاعتداءات تمثل امتدادًا للتصعيد الإسرائيلي الرسمي وعمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين عبر القوة أو فرض الأمر الواقع الاستيطاني أو عبر قرارات حكومية مدعومة من جهات قضائية.

وتسعى هذه القرارات، وفق البيان، إلى دفع الفلسطينيين (أصحاب الأرض) القبول بالأمر الواقع والخنوع للاحتلال.