قاض أمريكي يوصي بإدانة “حفتر” بارتكاب جرائم حرب في ليبيا

وطن– كشف عماد الدين زهري منتصر، رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان الليبية، مفاجئة كبيرة حول محاكمة مجرم الحرب الليبي خليفة حفتر في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال “منتصر” في مقطع فيديو نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “وطن”، إن قاضي المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرجينيا الأمريكية، أصدر توصيته الخاصة بإدانة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، غيابيا، وثبوت طلب الضحايا بقيامه بجرائم حرب وقتل وتعذيب.

الحكم سيكون نهائيا

وأعرب عن توقعه بتصديق القاضية الرئيسية على التوصية، خلال الأيام القليلة القادمة، ليصبح الحكم نهائيا بحق المتهم، الذي سيتحول إلى مدان بجرائم حرب، ولن يبقى متهما.

وقال إنه بعد 6 سنوات من العمل المضني الشاق، بدأنا نقترب من نهاية الملاحقة القانونية في المحكمة المدنية الأمريكية، ونستعد لخوض مرحلة ثانية في ملاحقة جنائية لكل مجرمي الحرب في ليبيا”.

وأضاف: “كل من آذى الليبيين وشردهم وقتلهم بدعاوى الإرهاب وكذبة تحقيق الأمن والاستقرار، بدأت تتعرى دعاواه، والقضاء الأمريكي اليوم صدّق على ادعاءات الضحايا كافة واحترم معاناتهم”.

تداعيات كبيرة للحكم

وشدد على أن الحكم في حال التصديق عليه، سيكون له تداعيات كبيرة، داعيا الليبيين إلى دعم الملاحقة القضائية بحق كل من أجرم بهم، والمصالحات لا تكون إلا بعد القصاص العادل، وبكون أن تكون هناك طريقة تعطي الضحايا حقوقهم، لا مصالحات تكافئ المجرمين وتتحول إلى هدنة سريعا ما تنهار.

ولفت إلى أنه من غير المتوقع، أن يقدم “حفتر “على تقديم أعذار أو أسباب للمحكمة، لدفع التهم التي نسبت إليه.

وكان “التحالف الليبي- الأمريكي” المكلف عن عائلات ضحايا جرائم حرب ارتكبها بحق أبنائهم، قد كشف الأسبوع الماضي عن انسحاب فريق المحاماة الذي يمثل ويدافع عن “حفتر” في إحدى قضاياه المرفوعة بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التحالف في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “في انتصار جديد لعائلات الضحايا الليبيين ضد مجرم الحرب خليفة حفتر وبجهود المخلصين من ابناء الوطن الأكارم، فريق محامي خليفة حفتر يرسل رسالة الي القاضية ليونا برينكما ويطلب منها اعفائهم من تمثيل مجرم الحرب لعدم تواصله معهم وعدم التعاون معهم للتعاطي مع متطلبات المحكمة وتهربه من دفع مصاريف المحامين”.

حفتر يتهرب من دفع اتعاب محاميه

ونشر التحالف نص الفقرة الختامية في الطلب القانوني الذي قدمه فريق المحاماة للقاضية والذي جاء فيه نصا: “لم يف المدعى عليه ماديًا بالتزاماته تجاه محامي الدفاع ولم يتواصل أو يتعاون مع فريق محاميه خلال المحاكمة”.

وأوضحت الفقرة أنه “واذا استمرار التمثيل في هذه المرحلة من شأنه أن يفرض عبئًا ماليًا غير معقول على محامي الدفاع. لذلك يطلب فريق المحاماة بكل احترام أن تقبل المحكمة أمرًا يسمح لهم بالانسحاب من منصب محامي السجل للمدعى عليه خليفة حفتر”.