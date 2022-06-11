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سعد الجبري يفضح محمد بن سلمان: دفع مليون ريال لإيقاف حساب “مجتهد” على تويتر

باسل النجار
كتب باسل النجار
فضيحة محمد بن سلمان watanserb.com
فضيحة محمد بن سلمان

وطن- كشفت شهادة للمسوؤل الاستخباراتي السعودي السابق سعد الجبري، أمام المحاكم الأمريكية عن فضيحة جديدة لولي العهد السعودي، وحاكم الممكلة الفعلي الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب شهادة سعد الجبري الموثقة أمام المحكمة، في أبريل 2021، فإنه كان قد أبلغ المحكمة الأمريكية أن ابن سلمان تفاخر أمامه بإسكات صوت حساب “مجتهد” الشهير على تويتر.

وجاء ذلك ـ بحسب شهادة الجبري ـ مقابل مليون ريال سعودي (حوالي 300 ألف دولار) دفعها ولي العهد، لـ”رجله في تويتر”.

وأحدثت هذه الشهادة للجبري جدلا واسعا على مواقع التواصل في المملكة.

ونشرها الكاتب السعودي البارز تركي الشلهوب، معلقا عليها بالقول:”سعد الجبري كان قد أبلغ المحكمة الأمريكية، أن ابن سلمان تفاخر أمامه بإسكات صوت حساب “مجتهد” مقابل مليون ريال سعودي عبر (عميله في تويتر).”

وتابع:”تصوروا صغر عقل من يحكم المملكة.. ينفق الملايين لإسكات حساب في تويتر.. فاشل جبان.”

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ويشار إلى أن حساب “مجتهد” هو حساب شهير بتسريباته السياسية الخاصة بالسعودية والعائلة الحاكمة تحديدا على تويتر، والتي كثيرا ما ثبتت صحتها.

ويحظى “مجتهد” بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص على تويتر، وتلقى تغريداته تفاعلا واسعا في الأوساط السعودية.

وكانت تقارير سابقة كشفت عن اتجاه محمد بن سلمان، لاختراق عدة حسابات شهيرة معارضة له على تويتر من ضمنهم حساب “مجتهد“، وكان يتولى هذه المهمة مستشاره للمهام القذرة ـ كما يطلق عليه نشطاء ـ سعود القحطاني.

ولا يسمح بأي مساحة لحرية الرأي في المملكة، بل على العكس من يصمت ولا يداهن ولي العهد و”يطبل له” بالمعنى المشهور، يكون مصيره المضايقات والتعنت وأحيانا كثيرة السجن.

ويخوض المسؤول السعودي الاستخباراتي السابق سعد الجبري، المقرب من ولي العهد السابق محمد بن نايف، صراعا قضائيا كبيرا مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وخرجت تفاصيل هذا الصراع للعلن قبل عامين، ويحتجز محمد بن سلمان أولاد الجبري في المملكة، بينما هو يتنقل في أوروبا.

وسبق أن كشف عن محاولات لاغتياله على طريقة خاشقجي دبرها ابن سلمان، وتنفي الحكومة السعودية هذه الاتهامات وتصفها بالمزاهم.

وأنشأت السعودية شركات وهمية تتبعها في الخارج لمقاضاة الجبري، والزعم بأنه متهم في قضايا فساد.

ورفضت وزارتا العدل في كل من أمريكا وكندا حتى الآن، السماح لسعد الجبري بتقديم ما لديه من أوراق وشهادات تدين ابن سلمان، بحجة أنها ملفات تهدد الأمن القومي لهذه الدول.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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