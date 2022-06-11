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الهدهد

رغد صدام حسين غاضبة مما نشر باسمها: “لا نطلب صدقة من أحد”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
رغد صدام حسين watanserb.com
رغد صدام حسين

وطن- نفت السيدة “رغد” الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، صحة منشور متداول عبر حساب مزور باسمها على “إنستجرام“، طلب من متابعيه التصدق لها بالمال عن روح والدها.

وكان ناشطون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحساب المزيف باسمها، والذي طالب باسمها أيضا متابعيه بتقديم صدقة لها عن روح والدها.

صدقة عن روح صدام حسين

وقال الحساب المزيف في رسالة وجهها لمتابعيه نصا:” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..اتقدم مساعدة مالية عن روح الوالد مهما كانت أمد لك يد العون عليها بإذن الله تعالي مني أنا شخصا”.

وأضاف قائلا:”نسأل الله تعالى أن ينثر في خطاويكم الخير والبركة وأتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم في حياتكم”.

وتابع الحساب المزيف رسالته متضرعا إلى الله بالقول:”وكلتك أمري يا الله فأنت خير الوكيل”.

من جانبها، نفت رغد صدام حسين ان يكون هذا الحساب لها وأن تكون قد طلبت صدقة من أحد.

وقالت في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقة بها صورة للحساب المزيف:” خبر سخيف كأصحابه الذين قاموا بنشره”.

وأكدت على أنها لا تطلب الصدقات من أحد، مطالبة متابعيها بتكذيب الخبر ونشر هذا التكذيب في كل مكان حتى يعلم الجميع بعدم صحة ما هو متداول باسمها.

نفي إشاعات سابقة

وليست هذه المرة الأولى التي تخرج فيها رغد صدام حسين لتنفي إشاعات متداول عنها، حيث خرجت مؤخرا في 13 مايو/أيار الفائت لتحذر من فتاة تنتحل شخصيتها عبر مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏

ونشرت رغد صدام حسين تغريدة على “تويتر”، فيها صورة الفتاة التي تنتحل شخصيتها وتتشبّه بها، وأشارت إليها بأنها “مريضة نفسيا جديدة”، وطلبت من متابعيها عدم الالتفات إلى منشوراتها، التي تتحدث فيها باسمها.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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