رغد صدام حسين غاضبة مما نشر باسمها: “لا نطلب صدقة من أحد”

وطن- نفت السيدة “رغد” الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، صحة منشور متداول عبر حساب مزور باسمها على “إنستجرام“، طلب من متابعيه التصدق لها بالمال عن روح والدها.

وكان ناشطون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحساب المزيف باسمها، والذي طالب باسمها أيضا متابعيه بتقديم صدقة لها عن روح والدها.

صدقة عن روح صدام حسين

وقال الحساب المزيف في رسالة وجهها لمتابعيه نصا:” السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..اتقدم مساعدة مالية عن روح الوالد مهما كانت أمد لك يد العون عليها بإذن الله تعالي مني أنا شخصا”.

وأضاف قائلا:”نسأل الله تعالى أن ينثر في خطاويكم الخير والبركة وأتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم في حياتكم”.

وتابع الحساب المزيف رسالته متضرعا إلى الله بالقول:”وكلتك أمري يا الله فأنت خير الوكيل”.

من جانبها، نفت رغد صدام حسين ان يكون هذا الحساب لها وأن تكون قد طلبت صدقة من أحد.

وقالت في تدوينة لها عبر حسابها على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقة بها صورة للحساب المزيف:” خبر سخيف كأصحابه الذين قاموا بنشره”.

وأكدت على أنها لا تطلب الصدقات من أحد، مطالبة متابعيها بتكذيب الخبر ونشر هذا التكذيب في كل مكان حتى يعلم الجميع بعدم صحة ما هو متداول باسمها.

خبر سخيف كاصحابه الذين قاموا بنشره. نحن لانطلب الصدقات من احد،، كذبوا هذا الخبر ايها الاحبة في كل مكان.. pic.twitter.com/Bn7afTc6nW — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) June 10, 2022

نفي إشاعات سابقة

وليست هذه المرة الأولى التي تخرج فيها رغد صدام حسين لتنفي إشاعات متداول عنها، حيث خرجت مؤخرا في 13 مايو/أيار الفائت لتحذر من فتاة تنتحل شخصيتها عبر مواقع التواصل ‏الاجتماعي.‏

ونشرت رغد صدام حسين تغريدة على “تويتر”، فيها صورة الفتاة التي تنتحل شخصيتها وتتشبّه بها، وأشارت إليها بأنها “مريضة نفسيا جديدة”، وطلبت من متابعيها عدم الالتفات إلى منشوراتها، التي تتحدث فيها باسمها.