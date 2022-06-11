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بعد الحكم بإعدامه.. أول لقاء مع المرتزق المغربي إبراهيم سعدون يكشف فيه راتبه وديانته الغريبة

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
المرتزق المغربي إبراهيم سعدون watanserb.com
المرتزق المغربي إبراهيم سعدون

وطن- بعد أن قضت محكمة موالية لروسيا في إقليم دونيتسيك بإعدامه واثنين من المرتزقة البريطانيين، أجرت قناة “روسيا اليوم” مقابلة مع المرتزق المغربي، إبراهيم سعدون تحدث فيها عن ظروف قتاله في صفوف القوات الأوكرانية في دونباس.

وقال إبراهيم المحكوم عليه بالإعدام إنه كان يقاتل في الصفوف الأمامية مقابل 1000 دولار تقريبا في الشهر.

ووجه الشاب المغربي رسالة حث فيها أقرانه الراغبين بالالتحاق في صفوف المرتزقة بعدم القدوم إلى أوكرانيا.

وفجر المرتزق المغربي مفاجئة مدوية حول ديانته، مؤكدا بأن عائلته مسلمة، إلا أن فكره منفصل عنهم، موضحا أنه يؤمن بجميع الأديان مع بعضها البعض، ولا يقول أنه مسلم.

وكانت محكمة دونيتسك العليا قد حكمت، الأربعاء، بإعدام سعدون إبراهيم إلى جانب اثنين من المرتزقة البريطانيين حيث أدين أيدن أسلين وشون بينر أيضا، بجرم “العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

هل تم إعدام مرتزق مغربي قاتل بجانب القوات الأوكرانية؟

كما وجهت إليهم تهمة الخضوع للتدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية على أراضي الدولة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، المرتزقة البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون في قفص بقاعة المحكمة بقضبان بيضاء.

إبراهيم سعدون يقر بذنبه

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن “بينر” و “سعدون” اعترفا بالذنب في أعمال تستهدف الاستيلاء على السلطة بالعنف.

القبض على إبراهيم سعدون

وكان سعدون قد اعتقل في أبريل/ نيسان الماضي، حيث ظهر أحد المراسلين الروس والذي يمتلك قناة على “اليوتيوب” وهو يكشف عن جنسية المرتزق موضحا انه من المغرب واسمه “إبراهيم”.

ووفقا للفيديو، فقد سأل المراسل الروسي المرتزق المغربي حول إن كانت لحظة الأسر كانت صعبة أم لا؟، ليرد المرتزق بالتأكيد على أنها كانت صعبة.
وحول إن كان قد شعر بالخوف، رد المرتزق المغربي بالإيجاب.

وعن سبب خوفه إن كان سيتم قتله، أوضح “إبراهيم” انه لا يعلم بالضبط. لكنه تحدث للمراسل الروسي عن الشعور بأن يجد عدوه الذي يسعى لقتله على قرب متر منه.

إبراهيم سعدون.. مرتزق مغربي يواجه الإعدام في أول ظهور له أمام محكمة روسية

المصدروكالة الأعلام الروسية ، توتير ،يوتيوب ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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