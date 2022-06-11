بعد الحكم بإعدامه.. أول لقاء مع المرتزق المغربي إبراهيم سعدون يكشف فيه راتبه وديانته الغريبة

وطن- بعد أن قضت محكمة موالية لروسيا في إقليم دونيتسيك بإعدامه واثنين من المرتزقة البريطانيين، أجرت قناة “روسيا اليوم” مقابلة مع المرتزق المغربي، إبراهيم سعدون تحدث فيها عن ظروف قتاله في صفوف القوات الأوكرانية في دونباس.

وقال إبراهيم المحكوم عليه بالإعدام إنه كان يقاتل في الصفوف الأمامية مقابل 1000 دولار تقريبا في الشهر.

ووجه الشاب المغربي رسالة حث فيها أقرانه الراغبين بالالتحاق في صفوف المرتزقة بعدم القدوم إلى أوكرانيا.

وفجر المرتزق المغربي مفاجئة مدوية حول ديانته، مؤكدا بأن عائلته مسلمة، إلا أن فكره منفصل عنهم، موضحا أنه يؤمن بجميع الأديان مع بعضها البعض، ولا يقول أنه مسلم.

مقابلة مع المرتزق #المغربي في روسيا (المروكي)🇲🇦 سعدون ابراهيم؛

اختار طريقا غير الإسلام رغم أنه دين عائلته.. #المرتزق المغربي إبراهيم سعدون يكشف عن فكره الديني ويوجه رسالة لوالديه #أوكرانيا #المغرب #روسيا #روسيا_اوكرانيا pic.twitter.com/YDkpdEBcjF — K A D I D O 👤 (@kadido213) June 10, 2022

وكانت محكمة دونيتسك العليا قد حكمت، الأربعاء، بإعدام سعدون إبراهيم إلى جانب اثنين من المرتزقة البريطانيين حيث أدين أيدن أسلين وشون بينر أيضا، بجرم “العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

كما وجهت إليهم تهمة الخضوع للتدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية على أراضي الدولة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، المرتزقة البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون في قفص بقاعة المحكمة بقضبان بيضاء.

British mercenaries Sean Pinner and Aiden Aslin, as well as Moroccan Saadun Brahim, partially pleaded guilty in the DPR court. pic.twitter.com/X0oETarMtR — Spriteer (@spriteer_774400) June 8, 2022

إبراهيم سعدون يقر بذنبه

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن “بينر” و “سعدون” اعترفا بالذنب في أعمال تستهدف الاستيلاء على السلطة بالعنف.

القبض على إبراهيم سعدون

وكان سعدون قد اعتقل في أبريل/ نيسان الماضي، حيث ظهر أحد المراسلين الروس والذي يمتلك قناة على “اليوتيوب” وهو يكشف عن جنسية المرتزق موضحا انه من المغرب واسمه “إبراهيم”.

ووفقا للفيديو، فقد سأل المراسل الروسي المرتزق المغربي حول إن كانت لحظة الأسر كانت صعبة أم لا؟، ليرد المرتزق بالتأكيد على أنها كانت صعبة.

وحول إن كان قد شعر بالخوف، رد المرتزق المغربي بالإيجاب.

وعن سبب خوفه إن كان سيتم قتله، أوضح “إبراهيم” انه لا يعلم بالضبط. لكنه تحدث للمراسل الروسي عن الشعور بأن يجد عدوه الذي يسعى لقتله على قرب متر منه.