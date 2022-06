بعد الحكم بإعدامه.. أول لقاء مع المرتزق المغربي إبراهيم سعدون يكشف فيه راتبه وديانته الغريبة

وطن- بعد أن قضت محكمة موالية لروسيا في إقليم دونيتسيك بإعدامه واثنين من المرتزقة البريطانيين، أجرت قناة “روسيا اليوم” مقابلة مع المرتزق المغربي، إبراهيم سعدون تحدث فيها عن ظروف قتاله في صفوف القوات الأوكرانية في دونباس.

وقال إبراهيم المحكوم عليه بالإعدام إنه كان يقاتل في الصفوف الأمامية مقابل 1000 دولار تقريبا في الشهر.

ووجه الشاب المغربي رسالة حث فيها أقرانه الراغبين بالالتحاق في صفوف المرتزقة بعدم القدوم إلى أوكرانيا.

وفجر المرتزق المغربي مفاجئة مدوية حول ديانته، مؤكدا بأن عائلته مسلمة، إلا أن فكره منفصل عنهم، موضحا أنه يؤمن بجميع الأديان مع بعضها البعض، ولا يقول أنه مسلم.

وكانت محكمة دونيتسك العليا قد حكمت، الأربعاء، بإعدام سعدون إبراهيم إلى جانب اثنين من المرتزقة البريطانيين حيث أدين أيدن أسلين وشون بينر أيضا، بجرم “العمل كمرتزقة ومحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

كما وجهت إليهم تهمة الخضوع للتدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية على أراضي الدولة.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الإعلام الروسية، الثلاثاء، المرتزقة البريطانيين أيدن أسلين وشون بينر والمغربي إبراهيم سعدون في قفص بقاعة المحكمة بقضبان بيضاء.

British mercenaries Sean Pinner and Aiden Aslin, as well as Moroccan Saadun Brahim, partially pleaded guilty in the DPR court. pic.twitter.com/X0oETarMtR

— Spriteer (@spriteer_774400) June 8, 2022