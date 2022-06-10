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هالة زايد تظهر بعد فضيحة “فساد الصحة” في حفل زفاف المتحدث السابق باسم وزارتها (صور)

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
هالة زايد في حفل زفاف خالد مجاهد watanserb.com
هالة زايد في حفل زفاف خالد مجاهد

وطن – في أول ظهور عام لها، والثاني منذ فضيحة الفساد التي اكتشفت في وزارة الصحة التي ترأستها، ظهرت الوزيرة المصرية هالة زايد خلال حفل زفاف المتحدث السابق باسمها خالد مجاهد، وزواجه من نجلة رجل الأعمال مصطفى عبد السلام.

زفاف خالد مجاهد
زفاف خالد مجاهد

ونشرت وسائل إعلام مصرية صورة للوزيرة هالة زايد الحاصلة على إجازة مفتوحة بعد الكشف عن قضية فساد بوزارتها، مع رجل الأعمال، نجيب ساويرس، أثناء حضورهما لحفل الزواج الذي أقيم في فندق “ريتز كارلتون”.

 

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أبرز الحضور

ووفقا للمصادر نفسها، كان من أبرز الحضور الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق، والوزيرة هالة زايد، والسفيرة ميرفت التلاوي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، والفنانة إلهام شاهين، ووزير المالية محمد معيط، وأحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ونعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بجانب عدد من المحافظين والمسؤولين.

وكانت هالة زايد قد تقدمت في أكتوبر/تشرين أول الماضي بطلب إجازة مفتوحة، بعد إصابتها بوعكة صحية وارتفاع ضغط الدم لديها. وتم تكليف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بالقيام بأعمال وزارة الصحة بجانب مسؤوليته في وزارته.

ووفقا للتحقيقات، فقد اتهمت النيابة العامة الزوج السابق للوزيرة و4 من العاملين في الوزارة بتلقي رشوة.

كما كشفت تحقيقات القضية أن المتهمين، ومن بينهم طليق الوزيرة، توسطوا لإعادة فتح مستشفيين خاصين مقابل رشوة.

التحقيقات برأتها

وبرأت التحقيقات الدكتورة هالة زايد، وأكدت وجود 4 متهمين فقط، بينهم طليقها السابق الذي استغل اسمها للحصول على الرشوة.

ووفقا للتحقيقات، فإن أحد المتهمين طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين لمنع تنفيذ قرار إغلاقه.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن “المتهمين سيطرت عليهم شهوة المال فطلبوا وأخذوا رشوة” من ملاك مستشفى دار الصحة. مضيفاً أن زوج وزيرة الصحة طلب الرشوة مستغلاً نجله في الواقعة رغم عدم علم الأخير بها.

المصدرمصر تايمز - روسيا اليوم - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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