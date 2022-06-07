4 طرق لتخزين الأفوكادو حتى يحافظ على نضارته لمدة 3 أشهر

وطن – في مقطع فيديو انتشر بسرعة على التيك توك، كشفت إحدى النساء للمشاهدين طرقََا لتخزين فاكهة الأفوكادو.

وفقََا لصحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، قالت المرأة، التي عادة ما تشارك على حسابها تحت اسم @ brightly.eco نصائح خاصة بالصحة، أن هناك عدة طرق تساعد في الحفاظ على الأفوكادو ليبقى طازجًا لفترة طويلة.

في الفيديو، قالت المرأة “إذا كنت مثلي، فأنت لا تريد أبدًا أن ترى ثمرة أفوكادو تذهب سدى، فإليك كيف تحافظ على الأفوكادو ليبقى طازجًا لأطول فترة ممكنة.”

طرق لتخزين الأفوكادو

مضيفة “إذا كنت لا ترغب في أكله فورا، فضعه في الفريزر، سيبقى طازجًا هناك لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.”

وفي سياق آخر، قالت إن الطريقة التالية هي إذا أكلت نصف حبة من الأفوكادو وبعد ذلك رأيت النصف الآخر فقد نضارته

فيمكنك في المرة المقبلة، قطع حبة أفوكادو إلى نصفين والنصف الذي لا تريد أكله، يمكن وضعه في حافظة طعام من السيليكون مخصصة للأفوكادو.”

بعد ذلك، شاركت المستخدمة طريقة أخرى مفيدة تتعلق بتخزين الأفوكادو.

حيث قالت “طريقة أخرى لتخزين الأفوكادو تعلمتها مؤخرا تتمثل في غمره في الماء ثم تخزينه في الثلاجة.”

تعليقات المتابعين

كان الفيديو شائعًا للغاية على TikTok وقد حصد على أكثر من 44500 إعجاب حتى الآن.

و انتقل عشاق الطعام إلى قسم التعليقات الموجود تحت الفيديو لمشاركة نصائحهم الخاصة حول حفظ الأفوكادو.

حيث قال مستخدم: “إذا استهلكتُ نصف حبة الأفوكادو، فأنا أستخدم النصف الذي بدون النواة ثم أقوم بعصر القليل من الليمون على الباقي وأضعه في الثلاجة.”

وأضاف “هذه الطريقة تمنع حبة الأفوكادو من التحول إلى اللون البني.”

وأضاف مستخدم آخر: “اتركوا النواة أيضًا! فهي تساعد في الحفاظ على الأفوكادو لفترة أطول!”

فيما قدم مستخدم آخر نصيحة أخرى مهمة حيث قال “ضع الأفوكادو في وعاء به بصل! لا أعرف لماذا، لكنها طريقة ناجعة.”