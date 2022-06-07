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حياتنا

4 طرق لتخزين الأفوكادو حتى يحافظ على نضارته لمدة 3 أشهر

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
الأفوكادو watanserb.com
الأفوكادو

وطن – في مقطع فيديو انتشر بسرعة على التيك توك، كشفت إحدى النساء للمشاهدين طرقََا لتخزين فاكهة الأفوكادو.

وفقََا لصحيفة ديلي إكسبرس البريطانية، قالت المرأة، التي عادة ما تشارك على حسابها تحت اسم @ brightly.eco نصائح خاصة بالصحة، أن هناك عدة طرق تساعد في الحفاظ على الأفوكادو ليبقى طازجًا لفترة طويلة.

في الفيديو، قالت المرأة “إذا كنت مثلي، فأنت لا تريد أبدًا أن ترى ثمرة أفوكادو تذهب سدى، فإليك كيف تحافظ على الأفوكادو ليبقى طازجًا لأطول فترة ممكنة.”

طرق لتخزين الأفوكادو

مضيفة “إذا كنت لا ترغب في أكله فورا، فضعه في الفريزر، سيبقى طازجًا هناك لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.”

وفي سياق آخر، قالت إن الطريقة التالية هي إذا أكلت نصف حبة من الأفوكادو وبعد ذلك رأيت النصف الآخر فقد نضارته

فيمكنك في المرة المقبلة، قطع حبة أفوكادو إلى نصفين والنصف الذي لا تريد أكله، يمكن وضعه في حافظة طعام من السيليكون مخصصة للأفوكادو.”

بعد ذلك، شاركت المستخدمة طريقة أخرى مفيدة تتعلق بتخزين الأفوكادو.

حيث قالت “طريقة أخرى لتخزين الأفوكادو تعلمتها مؤخرا تتمثل في غمره في الماء ثم تخزينه في الثلاجة.”

تعليقات المتابعين

كان الفيديو شائعًا للغاية على TikTok وقد حصد على أكثر من 44500 إعجاب حتى الآن.

و انتقل عشاق الطعام إلى قسم التعليقات الموجود تحت الفيديو لمشاركة نصائحهم الخاصة حول حفظ الأفوكادو.

حيث قال مستخدم: “إذا استهلكتُ نصف حبة الأفوكادو، فأنا أستخدم النصف الذي بدون النواة ثم أقوم بعصر القليل من الليمون على الباقي وأضعه في الثلاجة.”

وأضاف “هذه الطريقة تمنع حبة الأفوكادو من التحول إلى اللون البني.”

وأضاف مستخدم آخر: “اتركوا النواة أيضًا! فهي تساعد في الحفاظ على الأفوكادو لفترة أطول!”

فيما قدم مستخدم آخر نصيحة أخرى مهمة حيث قال “ضع الأفوكادو في وعاء به بصل! لا أعرف لماذا، لكنها طريقة ناجعة.”

المصدرديلي إكسبرس، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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