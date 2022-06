مذيع هندي يهدد بقصف المدينة المنورة والمسجد النبوي بالصواريخ (فيديو)

وطن- راج بين النشطاء على مواقع التواصل بالتزامن مع الأزمة التي تسبب فيها المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند عقب إساءته للنبي، مقطعا مصورا لمذيع هندي مدعوم من حزب “مودي” يتمنى قصف المدينة المنورة والمسجد النبوي هناك بالصواريخ.

وتسبب المقطع بحالة غضب واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل، والذين طالبوا بموقف حاسم تجاه الإساءات الهندية المتكررة للإسلام والمسلمين، وبرعاية الحزب الحاكم هناك برئاسة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند.

No action was taken against Sudarshan News & Suresh Chavhanke for using graphics of bombing Al Masjid an Nabawi.

He is still spewing venom against Muslims.

In any civilised society his Channel would have banned & he would have been arrested.#ArrestSureshChavhanke pic.twitter.com/oNn3qVUrXa

— Mohammed Habeeb Ur Rehman (@Habeebinamdar) June 7, 2022