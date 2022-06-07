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مذيع هندي يهدد بقصف المدينة المنورة والمسجد النبوي بالصواريخ (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
مذيع هندي يهدد قصف المسجد النبوي watanserb.com
مذيع هندي يهدد قصف المسجد النبوي

وطن- راج بين النشطاء على مواقع التواصل بالتزامن مع الأزمة التي تسبب فيها المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند عقب إساءته للنبي، مقطعا مصورا لمذيع هندي مدعوم من حزب “مودي” يتمنى قصف المدينة المنورة والمسجد النبوي هناك بالصواريخ.

مذيع هندي يتمنى قصف المسجد النبوي

وتسبب المقطع بحالة غضب واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل، والذين طالبوا بموقف حاسم تجاه الإساءات الهندية المتكررة للإسلام والمسلمين، وبرعاية الحزب الحاكم هناك برئاسة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند.

ويظهر الفيديو المشار إليه المذيع المروج للكراهية في قناة “سريش” الهندية، وهو يبدي رغبته عبر صورة مرئية بحدوث هجوم صاروخي على المدينة المنورة والمسجد النبوي.

مقاطعة المنتجات الهندية.. انتفاضة تويترية في وجه الإساءة للنبي محمد

واستنكر النشطاء هذه الإساءة الوقحة والتطاول على الإسلام ومقدساته والإساءة لعقيدة ملياري مسلم، متسائلين عن سبب عدم القبض على هذا المذيع بتهم الإساءة للأديان والحض على الكراهية ونشر الفتنة.

وبمتابعة (وطن) للمقطع اتضح أنه نشر أول مرة بتاريخ 15 مايو 2021، وعاد للواجهة مرة أخرى بسبب الأحداث الأخيرة وتطاول الحزب الحاكم في الهند على الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وزوجه أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله ـ عنها.

وجاء هذا الفيديو ضمن إطار استشهاد النشطاء بأن إساءة المتطرفين المحسوبين على حزب “مودي” للإسلام والمسلمين، قديمة ومتكررة بشكل دائم.

غضب واسع على مواقع التواصل

وتسبب هذا المقطع الذي راج من جديد على مواقع التواصل بالدول العربية، في موجة غضب واسعة وتم التعليق عليه بشكل مكثف.

وفي هذا السياق قال حساب “معالي الربراري”:”حزب مودي يهدد بقصف المدينة المنورة بالصواريخ.”

وأضاف:”يحملون حقداً كبيرة على الإسلام والمسلمين.. فاطردوهم من بلدانكم أيها المسلمون.”

واستنكر ناشط آخر صمت حكم العرب على مثل هذه الإساءات بقوله:”هناك حكام عرب وذبابهم لن يعدوا تهديد الحزب الهندي بقصف المدينة المنورة تطرفا. لكنهم يسارعون في اتهام المسلمين المدافعين عن عقيدتهم.
أولئك ظهرت فيهم صفات المنافقين كماوردت في القرآن الكريم.”

مقاطعة المنتجات الهندية

هذا ودعا آخرون حكام العرب إلى اتخاذ موقف حاسم والضغط على الحكومة الهندية، لوقف هذه الإساءات المتكررة التي تثير الكراهية بين الشعوب.

وكان وسم بعنوان “مقاطعة المنتجات الهندية“ تصدر تريند تويتر بمعظم الدول العربية، ودعا فيه ناشطون لتوجيه ضربة للاقتصاد الهندي، وذلك في أعقاب تلك الإساءة.

واستدعت كل من قطر الكويت سفير الهند لديهما وسلمتاه مذكرة احتجاج وشجب رسمية، تعبيرا عن الرفض القاطع للتصريحات المسيئة للنبي محمد والمسلمين.

متحدث الحزب الحاكم في الهند يشتم النبي ﷺ ويطعن في عرضه وغضب واسع

المصدرقناة سريش ،توتير ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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