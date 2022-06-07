مذيع هندي يهدد بقصف المدينة المنورة والمسجد النبوي بالصواريخ (فيديو)

وطن- راج بين النشطاء على مواقع التواصل بالتزامن مع الأزمة التي تسبب فيها المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند عقب إساءته للنبي، مقطعا مصورا لمذيع هندي مدعوم من حزب “مودي” يتمنى قصف المدينة المنورة والمسجد النبوي هناك بالصواريخ.

مذيع هندي يتمنى قصف المسجد النبوي

وتسبب المقطع بحالة غضب واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل، والذين طالبوا بموقف حاسم تجاه الإساءات الهندية المتكررة للإسلام والمسلمين، وبرعاية الحزب الحاكم هناك برئاسة ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند.

No action was taken against Sudarshan News & Suresh Chavhanke for using graphics of bombing Al Masjid an Nabawi. He is still spewing venom against Muslims. In any civilised society his Channel would have banned & he would have been arrested.#ArrestSureshChavhanke pic.twitter.com/oNn3qVUrXa — Mohammed Habeeb Ur Rehman (@Habeebinamdar) June 7, 2022

ويظهر الفيديو المشار إليه المذيع المروج للكراهية في قناة “سريش” الهندية، وهو يبدي رغبته عبر صورة مرئية بحدوث هجوم صاروخي على المدينة المنورة والمسجد النبوي.

واستنكر النشطاء هذه الإساءة الوقحة والتطاول على الإسلام ومقدساته والإساءة لعقيدة ملياري مسلم، متسائلين عن سبب عدم القبض على هذا المذيع بتهم الإساءة للأديان والحض على الكراهية ونشر الفتنة.

وسائل الإعلام الهندية تسخر علانية من النبي صلى الله عليه وسلم إحدى القنوات الإخبارية التي تبيعها حكومة مودي ، والتي تدعم الإرهابيين الإسرائيليين وتنشر صورة شائنة لإسرائيل تقذف قنابل على المدينة المنورة ، يجب إعدام هذا الصحفي على الفور. وهذا هو عقاب هؤلاء. #إلا_رسول_الله_يا_مودي pic.twitter.com/Ivv3FCxTqa — Mohammad Haroon (@Md_Haroon_001) June 7, 2022

وبمتابعة (وطن) للمقطع اتضح أنه نشر أول مرة بتاريخ 15 مايو 2021، وعاد للواجهة مرة أخرى بسبب الأحداث الأخيرة وتطاول الحزب الحاكم في الهند على الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وزوجه أم المؤمنين عائشة ـ رضي الله ـ عنها.

وجاء هذا الفيديو ضمن إطار استشهاد النشطاء بأن إساءة المتطرفين المحسوبين على حزب “مودي” للإسلام والمسلمين، قديمة ومتكررة بشكل دائم.

غضب واسع على مواقع التواصل

وتسبب هذا المقطع الذي راج من جديد على مواقع التواصل بالدول العربية، في موجة غضب واسعة وتم التعليق عليه بشكل مكثف.

وفي هذا السياق قال حساب “معالي الربراري”:”حزب مودي يهدد بقصف المدينة المنورة بالصواريخ.”

حزب مودي يهدد بقصف المدينة المنورة بالصواريخ يحملون حقداً كبيرة على الإسلام والمسلمين فاطردوهم من بلدانكم أيها المسلمون#غضبة_المليار_لرسول_الله — معالي الربراري (@Mrbrary) June 7, 2022

وأضاف:”يحملون حقداً كبيرة على الإسلام والمسلمين.. فاطردوهم من بلدانكم أيها المسلمون.”

واستنكر ناشط آخر صمت حكم العرب على مثل هذه الإساءات بقوله:”هناك حكام عرب وذبابهم لن يعدوا تهديد الحزب الهندي بقصف المدينة المنورة تطرفا. لكنهم يسارعون في اتهام المسلمين المدافعين عن عقيدتهم.

أولئك ظهرت فيهم صفات المنافقين كماوردت في القرآن الكريم.”

مقاطعة المنتجات الهندية

هذا ودعا آخرون حكام العرب إلى اتخاذ موقف حاسم والضغط على الحكومة الهندية، لوقف هذه الإساءات المتكررة التي تثير الكراهية بين الشعوب.

وكان وسم بعنوان “مقاطعة المنتجات الهندية“ تصدر تريند تويتر بمعظم الدول العربية، ودعا فيه ناشطون لتوجيه ضربة للاقتصاد الهندي، وذلك في أعقاب تلك الإساءة.

واستدعت كل من قطر الكويت سفير الهند لديهما وسلمتاه مذكرة احتجاج وشجب رسمية، تعبيرا عن الرفض القاطع للتصريحات المسيئة للنبي محمد والمسلمين.