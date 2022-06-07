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رياضة

” كُلوا فشار” .. هكذا رد مرتضى منصور على صفقة مهند لاشين

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رئيس الزمالك منصور يعلق على صفقة مهند لاشين watanserb.com
رئيس الزمالك منصور يعلق على صفقة مهند لاشين

وطن – علق مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، على صفقة انتقال مهند لاشين إلى صفوف نادي فيوتشر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رئيس نادي الزمالك منصور، في تصريح عبر صحيفة المصري اليوم، بشأن تعاقد مهند لاشين مع فريق فيوتشر في الميركاتو الصيفي، قائلاً: “كُلُوا فشار”.

مرتضى منصور وصفقة مهند لاشين

كما وأردف منصور، ” على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع التعاقد مع مهند لاشين، وأنا مسؤول عن حديثي هذا”.

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وفي سياق متصل، فقد أعلن نادي فيوتشر، الثلاثاء، التعاقد مع لاعب خط الوسط لاشين، لمدة 4 مواسم كاملة، قادماً من نادي طلائع الجيش. دون الكشف عن تفاصيل أخرى للعقد المبرم بينهما وقيمته.

اهتمام الأهلي والزمالك

وكانت تقارير مصرية قد تحدثت خلال الأيام الماضية، عن الاهتمام الكبير من قبل الزمالك وغريمه الأهلي، في التعاقد مع اللاعب مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش السابق هذا الصيف. نظراً للأداء الملفت الذي ظهر به اللاعب في الفترة الأخيرة مع الفريق.

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من جانبه، قال الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس فيوتشر المصري، في تصريح له عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت“، ” رغبة اللاعب هي من حسمت الأمور، وجلعت وجهته إلى نادي فيوتشر. ليصبح بذلك من بداية الموسم المقبل، ضمن صفوف الفريق ل4 مواسم”.

وأضاف شوبير، ” الجهاز الفني طالب بضم مهند لاشين، بعد تأكد أنه لاعب من العيار الثقيل، كما وقدم الأداء الرائع مع طلائع الجيش، وكل شخص لدينا له صلاحيات خاصة به”.

الدوري المصري 

وكان لاشين قد انضم إلى صفوف تشكيلة المنتخب المصري. تحت قيادة المدرب الجديد إيهاب جلال، من أجل خوض مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023. المقرر إقامتها هذه المرة في دولة ساحل العاج ( كوت ديفوار).

يشار إلى أن نادي فيوتشر يحتل المركز الرابع من ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 36 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر الزمالك برصيد 44 نقطة لهذا الموسم.

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المصدروطن + المصري اليوم + FilGoal
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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