” كُلوا فشار” .. هكذا رد مرتضى منصور على صفقة مهند لاشين

وطن – علق مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، على صفقة انتقال مهند لاشين إلى صفوف نادي فيوتشر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رئيس نادي الزمالك منصور، في تصريح عبر صحيفة المصري اليوم، بشأن تعاقد مهند لاشين مع فريق فيوتشر في الميركاتو الصيفي، قائلاً: “كُلُوا فشار”.

مرتضى منصور وصفقة مهند لاشين

كما وأردف منصور، ” على مسؤوليتي الشخصية فيوتشر لا يستطيع التعاقد مع مهند لاشين، وأنا مسؤول عن حديثي هذا”.

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وفي سياق متصل، فقد أعلن نادي فيوتشر، الثلاثاء، التعاقد مع لاعب خط الوسط لاشين، لمدة 4 مواسم كاملة، قادماً من نادي طلائع الجيش. دون الكشف عن تفاصيل أخرى للعقد المبرم بينهما وقيمته.

رسميا.. مهند لاشين يوقع لنادي فيوتشر لمدة 4 مواسم قادمة.. pic.twitter.com/i756XbtFIu — Abdelhamed Galal (@AbdelhamedGalal) June 6, 2022

اهتمام الأهلي والزمالك

وكانت تقارير مصرية قد تحدثت خلال الأيام الماضية، عن الاهتمام الكبير من قبل الزمالك وغريمه الأهلي، في التعاقد مع اللاعب مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش السابق هذا الصيف. نظراً للأداء الملفت الذي ظهر به اللاعب في الفترة الأخيرة مع الفريق.

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من جانبه، قال الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس فيوتشر المصري، في تصريح له عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت“، ” رغبة اللاعب هي من حسمت الأمور، وجلعت وجهته إلى نادي فيوتشر. ليصبح بذلك من بداية الموسم المقبل، ضمن صفوف الفريق ل4 مواسم”.

أحمد شوبير🎙️

💬 التعاقد مع مهند لاشين تم بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة علي ماهر ولا ندخل صراع مع أحد .. وإن شاء الله في صفقتين جايين كمان من بره pic.twitter.com/YLWjAaDDrx — kora11.com (@kora11) June 7, 2022

وأضاف شوبير، ” الجهاز الفني طالب بضم مهند لاشين، بعد تأكد أنه لاعب من العيار الثقيل، كما وقدم الأداء الرائع مع طلائع الجيش، وكل شخص لدينا له صلاحيات خاصة به”.

الدوري المصري

وكان لاشين قد انضم إلى صفوف تشكيلة المنتخب المصري. تحت قيادة المدرب الجديد إيهاب جلال، من أجل خوض مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023. المقرر إقامتها هذه المرة في دولة ساحل العاج ( كوت ديفوار).

رسمياً – فيوتشر يتعاقد مع مهند لاشين لاعب نادي طلائع الجيش. — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) June 6, 2022

يشار إلى أن نادي فيوتشر يحتل المركز الرابع من ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 36 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر الزمالك برصيد 44 نقطة لهذا الموسم.

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