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متحدثا الحزب الحاكم في الهند يطالبان بعدم نشر عناوينهما بعد تطاولهما على النبي

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الإساءة للنبي الهند watanserb.com
غضب واسع بعد تغريدة لعضوين في الحزب الحاكم في الهند بعد تطاولهما على النبي محمد

وطن – بعد ساعات من إعلان الحزب الحاكم في الهند “بهاراتيا جاناتا” إقالة اثنين من متحدثيه وهما “نافين جيندال” و”نوبور شارما”، بسبب تطاولهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تسبب بموجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في جميع البلدان الإسلامية، أصدر الاثنين بيانات عبرا فيهما عن احترامهما لجميع الأديان.

وقال “جيندال” في تدوينة له عبر حسابها بموقع “تويتر”: “نحن نحترم عقيدة جميع الأديان ولكن السؤال كان فقط عن تلك العقليات التي تنشر الكراهية باستخدام تعليقات غير لائقة على آلهتنا. لقد سألت سؤالا. هذا لا يعني أننا ضد أي دين.”

وقال “جيندال” في تصريحات لوسائل إعلام هندية: “أتلقى أنا وعائلتي تهديدات بالقتل على تويتر ووسائل أخرى. يتحدث الناس عن قطع رأسي ووضع المكافآت على رأسي. أحترم جميع الأديان ولكن سؤالي كان لمن يكتبون ضد الإله رام ، آلهة سيتا”.

كما نشر “جيندال” تغريدة مثبتة عبر حسابه في “تويتر”، طالب فيها الجميع بعد نشر عنوان مسكنه على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعما تلقيه تهديدات بالقتل هو وعائلته بشكل.

من جانبها، أوضحت “شارما” على حسابها على موقع تويتر، إنها قالت تصريحاتها المتلفزة التي أساءت فيها للنبي محمد، ردا على تعليقات مهينة لواحد من الآلهة عند الهندوس.

وكتبت معتذرة “لو كانت كلماتي سببت القلق، أو جرحت المشاعر الدينية لأي شخص، فأنا بهذا الصدد أسحب تصريحاتي، دون قيد أو شرط”.

وقالت في تغريدة أخرى: “أطلب من جميع وسائل الإعلام وكل شخص آخر عدم نشر عنواني. هناك تهديد أمني لعائلتي.”

وحسب رويترز، كان الحزب الحاكم في الهند “بهاراتيا جاناتا”، قد أعلن عن وقف المتحدثة باسمه، نوبور شارما، بعد تصريحاتها المسيئة للنبي محمد والمسلمين

وقال الحزب الحاكم في الهند إنه علق المتحدثة باسم حزب بهاراتيا جاناتا نوبور شارما ردا على تعليقات أدلت بها خلال مناظرة تلفزيونية بشأن النبي محمد.

وزعم الحزب في بيان على موقعه على الإنترنت إن الحزب يحترم جميع الأديان. “حزب بهاراتيا جاناتا يدين بشدة إهانة أي شخصيات دينية لأي دين”.

كما أكد الحزب أن نافين جيندال متحدث آخر باسم حزب بهاراتيا جاناتا، طُرد من الحزب بسبب تعليقات أدلى بها عن الإسلام على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستدعت قطر، الأحد، سفير الهند لديها، ديباك ميتال، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، تطالب بإيقاف الناطق باسم الحزب الحاكم في الهند، عن مزاولة نشاطه بالحزب على خلفية تغريدة نشرتها عن زواج النبي بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

ردود فعل عربية رسمية على الإساءة للنبي

وأعربت الدوحة عن أملها في أن تقدم السلطات الهندية اعتذارا علنيا، وإدانة فورية لهذه التصريحات، مؤكدة أن “السماح لمثل هذه التصريحات المعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب يشكل خطراً جسيماً على حماية حقوق الإنسان، وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش، والذي سيؤدي إلى حلقة من العنف والكراهية”.

وأشارت إلى أن “المذكرة أشارت إلى أن أكثر من ملياري مسلم على مستوى العالم يتبعون هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرته التي جاءت كرسالة سلام وتفاهم وتسامح، ويعتبرونها النور الذي يقتدي به المسلمون في جميع أنحاء العالم”.

بدورها، استدعت الكويت، الأحد، سفير الهند لديها سيبي جورج، وسلمته مذكرة احتجاج وشجب رسمية، تعبيرا عن الرفض القاطع للتصريحات المسيئة للنبي محمد والمسلمين.

ورحبت الكويت بـ”إيقاف المسؤول عن ممارسة مهامه وأنشطته في الحزب بسبب هذه التصريحات المسيئة”، مطالبةً بـ”باعتذار علني لتلك التصريحات المعادية”.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، عن شجبها واستنكارها للتصريحات الصادرة عن المتحدثة باسم حزب “بهاراتيا جانات” الهندي، من إساءة للنبي “محمد عليه الصلاة والسلام”.

وأكدت الوزارة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعوية “واس”، “رفضها الدائم للمساس برموز الدين الإسلامي، كما ترفض المساس بالشخصيات و الرموز الدينية كافة”.

كما رحبت بالإجراء المتخذ من حزب “بهاراتيا جانات” بإيقاف المتحدثة عن العمل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الداعي لاحترام المعتقدات والأديان.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والإسلامي شهدت غضباً واسعاً، على خلفية تغريدة مسيئة للنبي محمد ﷺ، نشرها السياسي الهندي.

وعبّر رواد مواقع التواصل، تحت وسم “إلا رسول الله يا مودي” على “تويتر”، عن غضبهم ورفضهم ما تداوله السياسي الهندي البارز نافين كومار جيندال، المسؤول الإعلامي في حزب “بهاراتيا جاناتا” في دلهي، بشأن زواج النبي محمد ﷺ بالسيدة عائشة رضي الله عنها، وكذلك نوبور شارما.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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