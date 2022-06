متحدثا الحزب الحاكم في الهند يطالبان بعدم نشر عناوينهما بعد تطاولهما على النبي

وطن – بعد ساعات من إعلان الحزب الحاكم في الهند “بهاراتيا جاناتا” إقالة اثنين من متحدثيه وهما “نافين جيندال” و”نوبور شارما”، بسبب تطاولهم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما تسبب بموجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في جميع البلدان الإسلامية، أصدر الاثنين بيانات عبرا فيهما عن احترامهما لجميع الأديان.

وقال “جيندال” في تدوينة له عبر حسابها بموقع “تويتر”: “نحن نحترم عقيدة جميع الأديان ولكن السؤال كان فقط عن تلك العقليات التي تنشر الكراهية باستخدام تعليقات غير لائقة على آلهتنا. لقد سألت سؤالا. هذا لا يعني أننا ضد أي دين.”

وقال “جيندال” في تصريحات لوسائل إعلام هندية: “أتلقى أنا وعائلتي تهديدات بالقتل على تويتر ووسائل أخرى. يتحدث الناس عن قطع رأسي ووضع المكافآت على رأسي. أحترم جميع الأديان ولكن سؤالي كان لمن يكتبون ضد الإله رام ، آلهة سيتا”.

كما نشر “جيندال” تغريدة مثبتة عبر حسابه في “تويتر”، طالب فيها الجميع بعد نشر عنوان مسكنه على مواقع التواصل الاجتماعي، زاعما تلقيه تهديدات بالقتل هو وعائلته بشكل.

من جانبها، أوضحت “شارما” على حسابها على موقع تويتر، إنها قالت تصريحاتها المتلفزة التي أساءت فيها للنبي محمد، ردا على تعليقات مهينة لواحد من الآلهة عند الهندوس.

وكتبت معتذرة “لو كانت كلماتي سببت القلق، أو جرحت المشاعر الدينية لأي شخص، فأنا بهذا الصدد أسحب تصريحاتي، دون قيد أو شرط”.

وقالت في تغريدة أخرى: “أطلب من جميع وسائل الإعلام وكل شخص آخر عدم نشر عنواني. هناك تهديد أمني لعائلتي.”

