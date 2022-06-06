داعية كويتي يتطاول على مفتي عُمان أحمد الخليلي ويصفه بأنه “خميني جديد” (فيديو)

وطن- شن الداعية الكويتي المعروف سالم الطويل، هجوما عنيفا على المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، ووصفه بأنه “خارجي وخميني جديد”، في تصريحات لاقت استنكارا واسعا من الكويتيين والعمانيين على حد سواء.

سالم الطويل يهاجم مفتي سلطنة عمان

وفي فيديو له نشره على قناته الرسمية بيوتيوب تحت عنوان “هل أحمد الخليلي الإباضي الخارجي خميني جديد؟!” وتابعته (وطن)، زعم الداعية الكويتي أن نصرة الشيخ الخليلي لفلسطين وقضيتها مجرد “ظاهرة صوتية”.

وشبه ما يقوم به مفتي السلطنة حاليا من دعم للأقصى والقضية الفلسطينية، بما زعم أن الخميني فعل مثله في ثمانينيات القرن الماضي.

وتابع سالم الطويل أن “الخميني ظهر وقتها وادعى زورا أنه يريد إعادة العزة للأمة وتوحيدها ورفع علم فلسطين وأحرق علم الكيان الصهيوني.”

واستطرد:”فطار به كثير من الجهلة فرحاً واستبشاراً وغفلوا عن عقيدته الفاسدة وتاريخه الأسود وحقده الدفين على المسلمين عامة وعلى أهل التوحيد والسنة خاصة، ‎ومنذ أربعين سنة مضت ذاق المسلمون منه ومن دعوته الأمرّين فوقعت الكوارث في بلاد المسلمين بسببه وسبب دعوته فاشتعلت الحروب وانتشرت العمليات الإرهابية.”

وفي تشبيه لمفتي عمان بالخميني من قبل الداعية الكويتي، زعم الطويل :”واليوم طلّ علينا وجه آخر لا يبعد كثيراً في دعواه عن الخميني وإن اختلف لون عمامته.”

الداعية الكويتي يتهم الخليلي بالتطرف

وفي تطاول صريح على الشيخ أحمد الخليلي، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير العرب نظرا لمواقفه المشرفة من قضايا الأمة، وصفه الداعية الكويتي بأنه “خارجي يحمل عقيدة هي عبارة عن خليط من عقائد شتى” وذكر من ضمنها الوثنية، حسب زعمه.

ويشار إلى أن مفتي سلطنة عمان، من أوائل العلماء المناصرين لفلسطين وقضيتها دون خوف من كتم كلمة الحق.

وظهر ذلك جليا في العديد من بياناته الرسمية الأخيرة، التي أدان فيها تدنيس الاحتلال الغاشم للمسجد الأقصى المبارك واعتدائه على المرابطين فيه.

أحمد الخليلي يعبر عن قضايا المسلمين

كما كان الشيخ الخليلي أيضا من أوائل المنتفضين للدفاع عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ضد إساءة الحزب الحاكم في الهند له.

وحث المفتي العام للسلطنة في بيان رسمي له المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، للانتفاض دفاعا عن الرسول الكريم ونصرته.

افتراءات ومزاعم بحق مفتي السلطنة

سالم الطويل حذر في تصريحاته المزعومة المسلمين من اتباع مفتي سلطنة عمان، وقال بحسب ما رصدت (وطن):”فيا أيها المسلمون احذروا الخميني القادم المدعو “أحمد الخليلي”.”

وتابع الداعية الكويتي افتراءاته بحق “الخليلي”:” فقد نشط في السنوات الأخيرة وتم تقريبه وتلميعه عند دعاة الثورات والإنقلابات.”

كما ادعى أن مفتي عمان “شارك بنفسه في بعض مؤتمراتهم ومؤامراتهم.” حسب زعمه.

تصريحات سالم الطويل تسبب بهجوم كبير عليه

وانتفض ناشطون عرب للدفاع عن الشيخ أحمد الخليلي، ضد ما وصفوه بأكاذيب ومزاعم الداعية “الطويل”.

وكتب ناشط باسم طارق الرحبي مهاجما الداعية الكويتي:”حسيبك الله يوم القيامة سالم الطويل، اكتفي بهذا.”

وتابع:”ربي يحفظ شيخنا وضمير الامة الاسلامية سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، وبارك الله في عمره وجعله لنا عزا وذخرا.”

فيما دون ناشط آخر:”ما يضر البحر أمسى زاخرا أن رمى فيه غلام بحجر.”

ودعا مغرد إلى إيقاف سالم الطويل عند حده، وكتب:”يجب على هذا المدعوا أن يوقف عند حده. سماحة الشيخ احمد بن حمد الخليلي يشغل منصب حكومي كبير.”

مؤكدا أن الإساءة إليه هي إساءة للحكومة العمانية والشعب العماني.

وأضاف:”ونحن تحت منظومة مجلس التعاون، وهذه ليست أول مرة يسيء لسماحة الشيخ ويثير الفتنه بين العمانيين والكويتيين.