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حياتنا

ياسمين عبدالعزيز خارج مصر للعلاج وشكوك حول علاقتها بزوجها بعد هذه الرسالة!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ياسمين عبدالعزيز خارج مصر للعلاج وشكوك حول علاقتها بزوجها بعد هذه الرسالة! watanserb.com
ياسمين عبدالعزيز

وطن– كشف مصدر مقرب من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، أنها سافرت مساء الأحد الماضي إلى الخارج، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

بصحبة ابنتها

ونقلت صحيفة “القاهرة 24” المصرية عن المصدر، قوله إن ياسمين عبدالعزيز سافرت بصحبة ابنتها ياسمين،  للاطمئنان على حالتها الصحية. وذلك بعد دخولها المستشفى للمرة الثالثة خلال أشهر قليلة.

وكشفت المصادر أنه من المقرر بأن تعود ياسمين لمنزلها مساء اليوم الأحد، بعد أن طمأنها الطاقم الطبي على صحتها.

ونشرت ياسمين رسالة جديدة عبر خاصية الستوري جاء فيها: “ستعلمك الشدائد دائماً أنه ليس لك إلا الله”.

وهو ما أثار الشك حول علاقتها بزوجها الممثل أحمد العوضي، والذي استمر في نشاطاته عبر “انستجرام” دون أن يتطرق لحالة زوجته.

فنشر العوضي صورته الشخصية عبر خاصية الستوري، كما نشر صورة تجمعه بصديقه.وعقب: “الراجل اللبناني الجدع. شكرا يا يوسف علي جدعنتك واستضافتك الكريمه في جينيف”.

شبح المرض

وكانت ياسمين عبدالعزيز قد أثارت قلق جمهورها بعد مطاردة شبح المرض لها من جديد.

ونشرت ياسمين صورة عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي في “انستجرام”، وهي على سرير أحد المستشفيات.

وعلقت ياسمين: “أهم حاجة فى الدنيا الصحة نعمة كبيرة”.

وما زاد قلق جمهور النجمة المصرية، العبارات الأخرى التي نشرتها في نفس الوقت، حول الرضا بالقضاء والقدر.

ومنها: “سيعوضك عن كل الأوجاع التي قاومتها دون أن تتكلم. سيعوضك الله عن كل هذا العبء الذي حملته وحدك. سيعوضك الله لأنك رضيت في وقت لم يكن فيه الرضا سهلاً عليك”.

أسرار مرض ياسمين عبدالعزيز

وغادرت ياسمين العام الماضي بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف بسويسرا لعلاجها بأحد المستشفيات بعد تدهور حالتها بسبب خطأ طبي.

وأحالت نقابة الأطباء المصرية في حينها الطبيب المعالج للفنانة المصرية إلى التحقيق بعد إقدامه على إفشاء أسرار مرضها وتاريخها المرضي.

و أعلن أعضاء بمجلس النقابة إحالة طبيب للجنة التأديب، للتحقيق معه بتهمة إفشاء أسرار مرض الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وكان الطبيب – وهو طبيب قلب شهير – قد كتب على صفحته على مواقع التواصل تدوينة كشف فيها كافة تفاصيل مرض الفنانة ياسمين عبدالعزيز والجراحة التي أجرتها ثم الخطأ الطبي الذي وقع وأدى لدخولها في غيبوبة قبل أن يقوم بحذفها.

تكيس في المبايض

وخرج الدكتور المصري ماهر عمران أستاذ النساء والتوليد بمنشور يكشف كافة تفاصيل الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز، في محاولة منه للدفاع عن زملاءه الأطباء، وما قيل عن وقوع خطأ طبي تسبب فيما حدث.

وتداول الطبيب المصري بعض ما قيل عن حالة ياسمين عبد العزيز من دخولها إلى المستشفى بسبب تكيس في المبايض، وبعد أن أجرت المنظار تعرضت لخطأ طبي جسيم، وبعضهم قال استئصال ورم ليفي، والبعض الآخر تحدث عن كيس دهني بالمنظار نتج عنه ثقب بالمعدة.

وشدد على أن ياسمين لم تدخل في حالة غيبوبة على الإطلاق مثلما ردد البعض، وحينما استقرت حالتها نقلت إلى غرفة عادية للملاحظة العادية ومنعت الزيارة لحين السماح بها.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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