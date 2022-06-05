ميرور: محمد صلاح اتفق مع برشلونة ولهذا يُماطل مع ليفربول

وطن – كشفت صحيفة ميرور البريطانية، بأن النجم المصري محمد صلاح 30 عاماً، يماطل في تجديد عقده مع ليفربول، بعد تواصل نادي برشلونة للتعاقد معه، فور انتهاء عقده مع الريدز في صيف عام 2023.

وقالت الصحيفة البريطانية، بأن نادي برشلونة يمتلك مبلغ 235 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 293.4 مليون دولار أمريكي. التي جناها مؤخراً من حقوق رعاية منصة “سبوتيفاي“، ليبدأ بالتفكير في تجديد الفريق، من أجل تحقيق الألقاب على المستوى المحلي والأوروبي.

اتفاق برشلونة وصلاح

وأردفت، ” هذا المبلغ يستطيع من خلاله إدارة الفريق، عقد العديد من الصفقات. كما وجلب نجوم من ذوي الرواتب والأجور العالية، مثل صلاح”.

صحيفة ميرور 🚨 "محمد صلاح وعد برشلونة بالانتقال إليه بعد نهاية الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقده، بعد إبلاغ الفريق الكتالوني له بإمكانية ضمه ولكن كصفقة مجانية". pic.twitter.com/nruTmXvnjc — FilGoal (@FilGoal) June 5, 2022

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كما وأضافت الصحيفة، ” صلاح الذي ما زال يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهي بانقضاء الموسم المقبل، كما أنه وعد بالانتقال إلى برشلونة في صيف 2023″.

مماطلة صلاح

وتابعت، ” اتفاق برشلونة وصلاح، هو السبب الرئيسي وراء مماطلة اللاعب في تجديد عقده مع ليفربول، كما وعلى الرغم من إبلاغه بعض زملائه المقربين قبل عدة شهور، بأنه مستعد لتوقيع عقد جديد مع النادي”.

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وكان المصري صلاح، قد تحدث في مؤتمر صحفي بوقت سابق، أنه مستمر في البقاء مع نادي ليفربول الموسم المقبل، دون النظر على قرب موعد انتهاء عقده مع الريدز.

#محمد_صلاح تحصل على وعد من #برشلونة بالتوقيع معه الصيف المقبل الأمر الذي صعّب مسألة تجديد عقده الحالي مع #ليفربول. صحيفة ميرور الإنجليزية pic.twitter.com/sHYWenIIIt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) June 5, 2022

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كما وتوج محمد صلاح بالعديد من الجوائز الموسم المنصرم مع ليفربول، كان أبرزها هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة مع الفريق وأفضل صانع أهداف، وكذلك أفضل لاعب في إنجلترا. من قبل رابطة الكتاب والنقاد الرياضيين في بريطانيا. وأفضل لاعب بالموسم.

صحيفة ميرور: برشلونة وعد محمد #صلاح بضمه مجانا في صيف 2023 بعد نهاية عقده مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل 🔴 وعد برشلونة لصلاح يعتبر سببا رئيسيا في مماطلة النجم المصري لحسم ملف مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول ✍️ pic.twitter.com/QjYhe21Pr0 — Yallakora (@Yallakoranow) June 5, 2022

وينتهي عقد المصري صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي ” الريدز”، في شهر يونيو/ حزيران عام 2023. رغم عدم التوصل مع إدارة ناديه لاتفاق بشأن تجديد عقده حتى يومنا هذا.

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