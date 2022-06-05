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رياضة

ميرور: محمد صلاح اتفق مع برشلونة ولهذا يُماطل مع ليفربول

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
محمد صلاح يماطل ليفربول من أجل الانتقال إلى برشلونة watanserb.com
محمد صلاح يماطل ليفربول من أجل الانتقال إلى برشلونة

وطن – كشفت صحيفة ميرور البريطانية، بأن النجم المصري محمد صلاح 30 عاماً، يماطل في تجديد عقده مع ليفربول، بعد تواصل نادي برشلونة للتعاقد معه، فور انتهاء عقده مع الريدز في صيف عام 2023.

وقالت الصحيفة البريطانية، بأن نادي برشلونة يمتلك مبلغ 235 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 293.4 مليون دولار أمريكي. التي جناها مؤخراً من حقوق رعاية منصة “سبوتيفاي“، ليبدأ بالتفكير في تجديد الفريق، من أجل تحقيق الألقاب على المستوى المحلي والأوروبي.

اتفاق برشلونة وصلاح

وأردفت، ” هذا المبلغ يستطيع من خلاله إدارة الفريق، عقد العديد من الصفقات. كما وجلب نجوم من ذوي الرواتب والأجور العالية، مثل صلاح”.

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كما وأضافت الصحيفة، ” صلاح الذي ما زال يرتبط بعقد مع ليفربول ينتهي بانقضاء الموسم المقبل، كما أنه وعد بالانتقال إلى برشلونة في صيف 2023″.

مماطلة صلاح

وتابعت، ” اتفاق برشلونة وصلاح، هو السبب الرئيسي وراء مماطلة اللاعب في تجديد عقده مع ليفربول، كما وعلى الرغم من إبلاغه بعض زملائه المقربين قبل عدة شهور، بأنه مستعد لتوقيع عقد جديد مع النادي”.

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وكان المصري صلاح، قد تحدث في مؤتمر صحفي بوقت سابق، أنه مستمر في البقاء مع نادي ليفربول الموسم المقبل، دون النظر على قرب موعد انتهاء عقده مع الريدز.

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كما وتوج محمد صلاح بالعديد من الجوائز الموسم المنصرم مع ليفربول، كان أبرزها هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة مع الفريق وأفضل صانع أهداف، وكذلك أفضل لاعب في إنجلترا. من قبل رابطة الكتاب والنقاد الرياضيين في بريطانيا. وأفضل لاعب بالموسم.

وينتهي عقد المصري صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي ” الريدز”، في شهر يونيو/ حزيران عام 2023. رغم عدم التوصل مع إدارة ناديه لاتفاق بشأن تجديد عقده حتى يومنا هذا.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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