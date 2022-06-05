قصة الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” المحظور في سلطنة عمان والكويت وقطر

وطن – حظرت سلطنة عمان، عرض الفيلم الهندي “Samrat prithviraj” بدور السينما في البلاد، نظرا لما يحتويه الفليم من محتوى مخالف يسيء للتاريخ الإسلامي.

الفيلم الهندي “Samrat prithviraj”

جاء ذلك بحسب ما أفادت حسابات عمانية على مواقع التواصل، لافتة إلى أن قصة الفيلم تدور حول تصدي ملك هندي لغزو المسلمين لبلاده، مع تشويه الحقائق وتعمد الإساءة للإسلام وإظهار المسلمين بدور المحتل.

سلطنة عمان تمنع عرض فيلم (هندي) تدور قصته حول تصدي ملك هندي لغزو المسلمين لبلده‼️ pic.twitter.com/0Gak49T8EX — مناضل عربي (@MR_monadil) June 4, 2022

كما كشفت حسابات أن الفيلم الهندي، من بطولة النجم الشهير “اكشاي كومار“، تم منعه أيضا من العرض في الكويت وقطر.

يسيء للإسلام والمسلمين

وتدور أحداث “Samrat prithviraj” عن بطل هندي يقوم بتجسيد دوره “كومار”، يتصدى للسلطان محمد الغوري سلطان الدولة الغورية والتي قامت على أنقاض الدولة الغزنوية.

هذا وأشار موقع “indianexpress” في تقرير له إلى حظر الفيلم الذي تم العرض الأول له في الهند، الجمعة، بكل من الكويت وسلطنة عمان.

ونقلت الصحيفة عن أحد صناع الفيلم، قوله إن حظر الفيلم في بعض الأسواق الدولية “مؤسف”.

وقال المصدر الذي لم تكشف الصحيفة هويته، إنه من المؤسف للغاية أن فيلمًا يستند إلى ما وصفه بـ(حياة وشجاعة الهندوسية) قد تم حظره في بعض الأسواق الدولية مثل الكويت وسلطنة عمان.

صناع الفيلم غاضبون من حظره في الكويت وسلطنة عمان

وتابع: “يبدو أن هذه الدول اتخذت هذا الموقف في الفترة التي سبقت إطلاق الفيلم.”

ولفت الموقع إلى أن الفيلم استغرق 4 سنوات للظهور، وتأخر بسبب جائحة كورونا.

كما ذكر أن الفيلم يمثل أول ظهور لملكة جمال العالم للعام 2017 “Manushi Chhillar”، وكذلك ظهور النجوم Sonu Sood و Sanjay Dutt في أدوار محورية.

“إلا رسول الله يا مودي”

ويتزامن حظر الفيلم الهندي في سلطنة عمان والكويت وقطر ـ متوقع أيضا أن تلحق بهم العديد من الدول العربية ـ مع الغضب الواسع الذي شهدته مواقع التواصل، جراء تطاول المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند على زوج النبي وأم المؤمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ .

وكان “Naveen Kumar Jindal” المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند، والذي يقوده رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نشر تغريدة مسيئة للسيدة عائشة، فجرت غضب المسلمين.

وفي تغريدته الخبيثة زعم المتحدث باسم الحزب الحاكم، أن زواج الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ من السيدة عائشة وهي لم تبلغ 10 سنوات بعد، يندرج تحت مسمى الاغتصاب.

الأمر الذي استدعى موجة غضب عارمة بين المسلمين، وظهر ذلك جليا في ردود الأفعال على مواقع التواصل.

مفتي سلطنة عمان يرد على حزب مودي

وكان من أوائل المتصدين لهذه الإساءة هو مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي.

والسبت، أصدر المفتي العام للسلطنة بيانا عاجلا عقب تلك التصريحات، شن فيه هجوما عنيفا على الحزب الحاكم بالهند، ودعا المسلمين للانتفاضة.

وبحسب البيان الذي رصدته (وطن) فقد اعتبر الشيخ أحمد الخليلي، أن التطاول على أم المؤمنين عائشة هو بمثابة حرب على كل المسلمين في العالم.

وشدد المفتي أن ذلك “أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة ليوقفوا هذا العدوان السافر على أمة الإسلام وعلى نبيها.”

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