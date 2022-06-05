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سلطنة عمان.. ضربة جديدة للأجنبيات اللاتي ينشرن الرذيلة في البلاد

باسل النجار
كتب باسل النجار
شرطة عمان السلطانية الباطنة watanserb.com
ضبط شبكة دعارة في محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان

وطن – تمكنت شرطة عمان السلطانية من ضبط شبكة دعارة في محافظة جنوب الباطنة، مكونة من 7 رجال وامرأتين وذلك في ضربة جديدة للأجنبيات اللاتي ينشرن الرذيلة في البلاد.

أفعال مشينة في شقة سكنية بجنوب الباطنة

وبحسب بيان لشرطة عمان السلطانية رصدته (وطن)، فقد تمكن عناصر الشرطة من ضبط عناصر الشبكة وجميعهم من الجنسية الأسيوية.

وتمكنت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة ـ بحسب البيان ـ من ضبط 7 آسيويين بينهم امرأتين بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

كما تم توجيه تهم المتاجرة بالمشروبات الكحولية لهم.

وأوضح بيان شرطة عمان السلطانية أن المتهمين كانوا يمارسون تلك الأفعال المشينة في إحدى الشقق السكنية.

لافتة إلى أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

شبكة دعارة في ولاية بوشر

ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي وضمن نشاطها لمكافحة شبكات النساء الوافدات اللائي ينشرن الرذيلة بالسلطنة، تمكنت شرطة عمان السلطانية من القبض على شبكة مماثلة في ولاية بوشر.

وتتم الممارسات المشينة من قبل بعض الأجنبيات في السلطنة، عبر نشاطات سرية منافية للآداب العامة في شقق سكنية مستأجرة.

وأعلنت شرطة عمان في بيان لها يوم، 22 سبتمبر 2021، تحديدا القبض على 4 نساء أجنبيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة في إحدى الشقق السكنية بولاية بوشر.

أزمة بائعات الهوى في الخوير

جدير بالذكر أيضا أنه في فبراير من العام الماضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بموجة غضب واسعة عبر وسم “من ينقذ الخوير”، انتقد فيه النشطاء. ظاهرة الدعارة العلنية بمنطقة الخوير في العاصمة مسقط.

وتداول الناشطون آنذاك مقطعا مصورا بثه أحد المواطنين من حي الخوير، يظهر مشاهد مخلة لعدد من بنات الهوى يقفن على جانب الطريق، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

كما سلط العديد من العمانيين الضوء على هذه الظاهرة وطالبوا السلطات بسرعة التدخل. لحفظ الأمن المجتمعي والأسري من هذه الانفلاتات.

وكان وسم “أنقذوا الخوير” قد تصدر التريند العماني في هذا التوقيت ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، بعد مقال الإعلامي العماني سهيل بن ناصر النهدي. في صحيفة “الوطن” العمانية.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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