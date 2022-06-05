سلطنة عمان.. ضربة جديدة للأجنبيات اللاتي ينشرن الرذيلة في البلاد

وطن – تمكنت شرطة عمان السلطانية من ضبط شبكة دعارة في محافظة جنوب الباطنة، مكونة من 7 رجال وامرأتين وذلك في ضربة جديدة للأجنبيات اللاتي ينشرن الرذيلة في البلاد.

أفعال مشينة في شقة سكنية بجنوب الباطنة

وبحسب بيان لشرطة عمان السلطانية رصدته (وطن)، فقد تمكن عناصر الشرطة من ضبط عناصر الشبكة وجميعهم من الجنسية الأسيوية.

قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة تضبط سبعة آسيويين بينهم امرأتين بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة والمتاجرة بالمشروبات الكحولية في إحدى الشقق السكنية، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقهم#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) June 5, 2022

وتمكنت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة ـ بحسب البيان ـ من ضبط 7 آسيويين بينهم امرأتين بتهمة ممارسة أعمال منافية للأخلاق والآداب العامة.

كما تم توجيه تهم المتاجرة بالمشروبات الكحولية لهم.

وأوضح بيان شرطة عمان السلطانية أن المتهمين كانوا يمارسون تلك الأفعال المشينة في إحدى الشقق السكنية.

لافتة إلى أنه جاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

شبكة دعارة في ولاية بوشر

ويشار إلى أنه في سبتمبر الماضي وضمن نشاطها لمكافحة شبكات النساء الوافدات اللائي ينشرن الرذيلة بالسلطنة، تمكنت شرطة عمان السلطانية من القبض على شبكة مماثلة في ولاية بوشر.

القبض على أربع نساء أجنبيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة في إحدى الشقق السكنية بولاية بوشر ومخالفة قانوني العمل وإقامة الأجانب، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهن.#شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) September 22, 2021

وتتم الممارسات المشينة من قبل بعض الأجنبيات في السلطنة، عبر نشاطات سرية منافية للآداب العامة في شقق سكنية مستأجرة.

وأعلنت شرطة عمان في بيان لها يوم، 22 سبتمبر 2021، تحديدا القبض على 4 نساء أجنبيات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للأخلاق والآداب العامة في إحدى الشقق السكنية بولاية بوشر.

أزمة بائعات الهوى في الخوير

جدير بالذكر أيضا أنه في فبراير من العام الماضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بموجة غضب واسعة عبر وسم “من ينقذ الخوير”، انتقد فيه النشطاء. ظاهرة الدعارة العلنية بمنطقة الخوير في العاصمة مسقط.

تأتي بائعات الهوى ب (فيزا سياحية) لمدة معينة وتغادر السلطنة قبل انتهاء المدة المحددة لها إلى أي دولة قريبة ثم تدخل من جديد ويستمر مسلسل العهر مع هذه الفئة التي لابد من إيجاد حل رادع لها وإيقاف هذه الممارسات #من_ينقذ_الخوير — سعيد الشامسي (@shamsi_16m2) February 3, 2021

وتداول الناشطون آنذاك مقطعا مصورا بثه أحد المواطنين من حي الخوير، يظهر مشاهد مخلة لعدد من بنات الهوى يقفن على جانب الطريق، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام.

إن السبيل الأمثل لإيقاف نشاط بائعات الهوى من منطقة الخوير وغيرها بعد سن القوانين والتشريعات هو #التوعية المجتمعية بخطورة الانجرار وراء هذا الفعل المحرم شرعًا ، إجتماعيا وصحيًا واقتصاديا وقانونيًا. وبهذا يمكننا القول بأن #من_ينقذ_الخوير هم أبنائها الواعين بخطورة هذا النشاط. #عمان pic.twitter.com/AqSU9BkuUC — ‏ريم الحوسنية 🌸 (@ReemiAli47) February 4, 2021

كما سلط العديد من العمانيين الضوء على هذه الظاهرة وطالبوا السلطات بسرعة التدخل. لحفظ الأمن المجتمعي والأسري من هذه الانفلاتات.

#من_ينقذ_الخوير بعد مقال الاعلامي سهيل بن ناصر النهدي وسبقه عبدالله العدوي عن المظاهر الخادشه في شوارع الخوير مطالبين المسؤليين بأنها هذي الهزله المنتشره دون حياء ولا رقيب ولا حسيب فمن سينهي هذي المهزله؟؟ pic.twitter.com/cAs1F9aIuB — شو سالفة هاشتاق عمان؟؟ (@a2Roo76d) February 3, 2021

وكان وسم “أنقذوا الخوير” قد تصدر التريند العماني في هذا التوقيت ولاقى تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء، بعد مقال الإعلامي العماني سهيل بن ناصر النهدي. في صحيفة “الوطن” العمانية.

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