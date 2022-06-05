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ثروة شاكيرا وبيكيه الخيالية.. ما مصيرها بعد انفصالهما؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ثروة شاكيرا وبيكيه الخيالية.. ما مصيرها بعد انفصالهما؟ watanserb.com
شاكيرا وبيكيه

وطن– أصبحت الشائعات صحيحة وتبين صحة خبر انفصال المغنية الكولومبية شاكيرا ولاعب برشلونة جيرارد بيكيه بعد قصة حب استمرت 12 عامًا، مما يترك، بالإضافة إلى طفليهما، ثروةً مشتركة بقيمة ما يقارب 700 مليون يورو، وفقا لما أورده موقع “pledgetimes“.

وقد أكدت مجلة Informalia الإسبانية المختصة في أخبار المشاهير، أن شاكيرا وبيكيه قد بدآ عملية الانفصال الرسمية في برشلونة.

شاكيرا وبيكيه
عائلة شاكيرا وبيكيه

وبحسب وسائل الإعلام، فقد “عين كلاهما محامين متخصصين لبدء الإجراءات.”

بعض الإجراءات، وفقًا للخبراء، لا ينبغي أن تسبب مشاكل كبيرة لأن الثنائي ليسا متزوجان، لذلك قد تكون ثرواتهم الفردية واضحة. لأنه من المرجح أن تظل الثروات الشخصية مستقلة.

 كم تبلغ ثروة شاكيرا؟

تعتبر شاكيرا واحدة من أكثر الفنانين نجاحًا في الآونة الأخيرة، ووفقًا لموقع Celebrity Net Worth، باعت 125 مليون سجل تم بيعه في جميع أنحاء العالم ولديها ثروة تبلغ 300 مليون دولار.

بالإضافة إلى ذلك، قبل أن تبدأ علاقتها مع نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، كان لدى شاكيرا عدة عقارات. بما في ذلك واحد في جزيرة الباهاما (بقيمة 1.1 مليون يورو). وقصر فاخر مساحته 8400 متر مربع في ميامي حاولت بيعه قبل بضع سنوات مقابل 14 مليون دولار.

 ثروة بيكيه

وفقًا لمجلة Informalia الإسبانية، يمتلك بيكيه أيضًا ثروة كبيرة تقدر بحوالي 80 مليون دولار (75 مليون يورو)، نتيجة مسيرته الناجحة كلاعب كرة قدم والأعمال التي قام بها.

وبالإضافة إلى ما يقرب من خمسة ملايين يورو يكسبها كل موسم في نادي برشلونة، تمكن بيكيه من استثمار أرباحه بشكل جيد للغاية.

في عام 2017، أسس شركة “كوزموس هولدينغ” Kosmos Holding، والتي تمكن بفضلها من تحقيق مشاريع متنوعة.

كما يمتلك لاعب كرة القدم منزلاً في وسط مدينة برشلونة يقع في شارع مونتانير بلغت قيمته قبل عقد من الزمن 4.5 مليون يورو.

تراث عقاري مشترك

اشترى الثنائي عقاري مشترك في إسبانيا في عام 2012 في منطقة Esplugues de Llobrega الحصرية، بمساحة 3800 متر مربع. ثم  أعادا تشكيله وأصبح يحتوي على صالة ألعاب رياضية ومسبح ومسرح أفلام وملعب تنس واستوديو تسجيل.

وعلى الرغم من أن القيمة الحالية للعقار غير معروفة، فقد قيل في عام 2012 إنهما دفعا حوالي 4.5 مليون يورو مقابل ذلك.

وبعد ثلاث سنوات، في عام 2015، اشترى الثنائي منزلًا جديدًا، هذه المرة في حي بيدرالبيس، بالقرب من كامب نو.

بالنسبة لهذا المنزل الفاخر، والذي تبلغ مساحته 1300 متر مربع، دفعا خمسة ملايين يورو مقابل شرائه.

اتهام شاكيرا بإختلاس 14.5 مليون يورو

من جهة أخرى، قررت الحكومة الإسبانية محاكمة الفنانة العالمية شاكيرا، بتهمة اختلاس 14,5 مليون يورو من وزارة الخزانة بين عامي 2012 و 2014. وقالت المغنية سابقاً إنها عاشت خلال تلك السنوات في جزر الباهاما. ولم تكن مقيمة في إسبانيا بل كانت تزوررها “بشكل متقطع”.

وأكدت شاكيرا أنه ليس عليها ديون لدى الخزينة لأنها دفعت حتى الآن كل ما طالبت به.

بيكيه متهم بقضية فساد

بيكيه، من جانبه، هو أيضا في مشكلة مع القانون. حيث قرر مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في إسبانيا في 19 مايو فتح تحقيق ضده وضد لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF)، بشأن مزاعم فساد في الاتفاق على إقامة كأس السوبر الإسباني في السعودية.

المصدرpledgetimes - ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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