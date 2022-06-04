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الهدهد

“حفل كلية الشرق الأوسط” .. أول تعليق لمفتي سلطنة عمان على “الفضيحة”

لا زال الحفل حديث العمانيين واستنكارهم الواسع

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
حفل كلية الشرق الأوسط watanserb.com
حفل كلية الشرق الأوسط

وطن – أصدر مفتي سلطنة عمان، الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي، بيانا استنكر فيه ما حدث في كلية الشرق الأوسط قبل أيام، موجها رسالة لأولياء الأمور بأن يحرصوا على تجنيب أبنائهم الوقوع في مستنقعات الرذيلة.

وقال الشيخ “الخليلي” في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”:” إن المؤسسات التعليمية هي مصانع لعقول الأجيال وأفكارها، وسلوكها وأخلاقها، فيجب أن تصان من كل ما يدنس طهرها ويعطلها عن أداء رسالتها، لتظل باستمرار منارات رشد ومراكز إشعاع تنمو فيها المعارف وترقى فيها الاخلق، والقائمون عليها يجب ان يكونوا قدوة حسنة وأسوة صالحة للأجيال”.

كما وجه مفتي سلطنة عمان، دعوة لأولياء الأمور من “آباء وأمهات أن يحرصوا على تجنيب أفلاذ أكبادهم من الوقوع في مستنقعات الرذائل وسوء الأخلاق”ز

كما طالبهم بأن يكونوا العين الساهرة التي ترعاهم داخل البيت وخارجه “فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.

ولا يزال وسم ” #كليه_الشرق_الاوسط” متصدرا موقع التدوين المصغر “تويتر” في السلطنة، مما يعكس حجم الغضب وعدم الرضا مما حدث.

وواصل المغردون الحديث عن استنكارهم واستهجانهم حدوث هكذا فعلية في أحد صروح العلم.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو وصور لحفل أقامته كلية الشرق الأوسط احتوت على رقص ماجن واختلاط، مما اشعل غضب العديد من العمانيين.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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