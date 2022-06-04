“حفل كلية الشرق الأوسط” .. أول تعليق لمفتي سلطنة عمان على “الفضيحة”

وطن – أصدر مفتي سلطنة عمان، الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي، بيانا استنكر فيه ما حدث في كلية الشرق الأوسط قبل أيام، موجها رسالة لأولياء الأمور بأن يحرصوا على تجنيب أبنائهم الوقوع في مستنقعات الرذيلة.

وقال الشيخ “الخليلي” في بيان له عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”:” إن المؤسسات التعليمية هي مصانع لعقول الأجيال وأفكارها، وسلوكها وأخلاقها، فيجب أن تصان من كل ما يدنس طهرها ويعطلها عن أداء رسالتها، لتظل باستمرار منارات رشد ومراكز إشعاع تنمو فيها المعارف وترقى فيها الاخلق، والقائمون عليها يجب ان يكونوا قدوة حسنة وأسوة صالحة للأجيال”.

كما وجه مفتي سلطنة عمان، دعوة لأولياء الأمور من “آباء وأمهات أن يحرصوا على تجنيب أفلاذ أكبادهم من الوقوع في مستنقعات الرذائل وسوء الأخلاق”ز

كما طالبهم بأن يكونوا العين الساهرة التي ترعاهم داخل البيت وخارجه “فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.

إن المؤسسات التعليمية هي مصانع لعقول الأجيال وأفكارها، وسلوكها وأخلاقها، فيجب أن تصان من كل ما يدنس طهرها ويعطلها عن أداء رسالتها.

وعلى أولياء الأمور من آباء وأمهات أن يحرصوا على تجنيب أفلاذ أكبادهم من الوقوع في مستنقعات الرذائل وسوء الأخلاق. pic.twitter.com/BhKc6eucoM — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) June 4, 2022

ولا يزال وسم ” #كليه_الشرق_الاوسط” متصدرا موقع التدوين المصغر “تويتر” في السلطنة، مما يعكس حجم الغضب وعدم الرضا مما حدث.

وواصل المغردون الحديث عن استنكارهم واستهجانهم حدوث هكذا فعلية في أحد صروح العلم.

وكان ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو وصور لحفل أقامته كلية الشرق الأوسط احتوت على رقص ماجن واختلاط، مما اشعل غضب العديد من العمانيين.