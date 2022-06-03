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حياتنا

زين كرزون بصور “فاضحة” والجمهور يهاجمها: “انجي خوري فرع الاردن”! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
الأردنية زين كرزون watanserb.com
زين كرزون

وطن – أثارت صور نشرتها مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، الأردنية زين كرزون، على حسابها في انستغرام، ضمن إعلانٍ لأحد أنواع العطور، غضب متابعيها، بسبب إطلالتها التي وصفت بالجريئة من قِبَلهم.

زين كرزون
زين كرزون

ودفعت “جرأة” الصورة -بحسب الجمهور- إلى شنّ هجوم على كرزون، فيما شببها البعض بأنها تلجأ لأسلوب السورية إنجي خوري.

زين كرزون
زين في إعلان العطور

وكتبت متابعة على صور زين: “مالك بلشتي تقلبي انجي خوري؟”. وقالت ثانية: “انجي خوري فرع الاردن”. بينما علّقت أخرى وقالت: “قميص نوم ولا فستان هاد”.

وجاء في تعليق متابعة: “اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”. وتساءلت أخرى: “مش اخدتي الاقامة الذهبية ،، ليش بعدك بتشلحي؟”.

وقبل حوالي شهر،  واجهت زين، موجة انتقادات شديدة إثر ظهورها الصادم بعد ساعات من وفاة صديقتها خبيرة التجميل الأردنية الشهيرة دينا سوبر ماجيك.

ونشرت زين صوراً لها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً “سواريه” أسودَ جريئاً، بفتحة صدر فاضحة.

زين
زين

وذكر المتابعون إن دينا سوبر ماجيك توفيت حديثاً، وأعلنت زين وعائلتها الأمر معبرين عن شعورهم بالصدمة لعدم تأثرها بالأمر.

المصدروطن - انستغرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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