زين كرزون بصور “فاضحة” والجمهور يهاجمها: “انجي خوري فرع الاردن”! (شاهد)

وطن – أثارت صور نشرتها مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، الأردنية زين كرزون، على حسابها في انستغرام، ضمن إعلانٍ لأحد أنواع العطور، غضب متابعيها، بسبب إطلالتها التي وصفت بالجريئة من قِبَلهم.

ودفعت “جرأة” الصورة -بحسب الجمهور- إلى شنّ هجوم على كرزون، فيما شببها البعض بأنها تلجأ لأسلوب السورية إنجي خوري.

وكتبت متابعة على صور زين: “مالك بلشتي تقلبي انجي خوري؟”. وقالت ثانية: “انجي خوري فرع الاردن”. بينما علّقت أخرى وقالت: “قميص نوم ولا فستان هاد”.

وجاء في تعليق متابعة: “اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”. وتساءلت أخرى: “مش اخدتي الاقامة الذهبية ،، ليش بعدك بتشلحي؟”.

وقبل حوالي شهر، واجهت زين، موجة انتقادات شديدة إثر ظهورها الصادم بعد ساعات من وفاة صديقتها خبيرة التجميل الأردنية الشهيرة دينا سوبر ماجيك.

ونشرت زين صوراً لها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً “سواريه” أسودَ جريئاً، بفتحة صدر فاضحة.

وذكر المتابعون إن دينا سوبر ماجيك توفيت حديثاً، وأعلنت زين وعائلتها الأمر معبرين عن شعورهم بالصدمة لعدم تأثرها بالأمر.