5 أغراض توجد في منزلك تؤثر على صحتك.. تخلص منها الآن!

وطن-في الحقيقة لدينا جميعًا الكثير من الأغراض في المنزل؛ التي لا نستخدمها ولا نحتاج إليها.

عادة ما نقوم مرتين في السنة بتنظيف عام للمنزل نتخلص فيه من العديد من هذه الأشياء، ولكن من المحتمل أن نستمر في الإبقاء على أغراض أخرى. وبهذه الطريقة، يصبح نقص مساحة التخزين مشكلة يجب علينا حلها في أسرع وقت ممكن من أجل صحتنا العقلية.

تحتوي مدونة “الطلب والتنظيف في المنزل” التي أعدتها الخبيرة التنظيمية أليسيا إغليسيا، على مقطع فيديو حصد ما يقرب من مليوني مشاهدة تشرح فيه هذه الأشياء الصغيرة التي نجمعها في المنزل دون مبرر، لا سيما وأننا لن نستخدمها أبدا؛ بل يجب أن نتخلص منهم ليكون لدينا منزل أكثر تنظيماً نشعر فيه بالراحة حقًا.

وفقا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، يمكن أن تسبب الفوضى التوتر والقلق. فبحسب بحث حديث تكون مستويات هرمون التوتر أعلى لدى الأشخاص الذين يعيشون في بيئة منزلية فوضوية. كما يحذر الخبراء من أن هذه البيئة يمكن أن تؤدي إلى القلق والتهرّب من المسؤولية والعراك مع أفراد العائلة، وهذا بالضبط ما يجب أن نتجنبه.

الأشياء التي يجب أن نتخلص منها

الأشياء التي يجب أن نتخلص منها في أسرع وقت ممكن هي كالتالي:

الجوارب غير المتطابقة: غاليا ما نفقد إحدى الجوارب في الغسالة، وهذا أمر شائع جدًا إلى درجة أن إحدى الدراسات كشفت أننا نفقد جوربًا واحدًا شهريًا، وهو ما يعادل 1،264 جوربًا طوال الحياة.

الكتيبات الإعلانية: نصل إلى المنزل ،ونجد كتيبات إعلانية مختلفة في صندوق البريد. يمكننا الاحتفاظ بها لمدة أسبوع أو أسبوعين ولكن بعد هذا الوقت يجب أن نتخلص منها.

المفاتيح: أحيانا نجد مفاتيح في المنزل لا نعرف مصدرها و من أتى بها، فضلا عن أنها لا تناسب أي قفل في منزلنا وبالتالي من الأفضل التخلص منها.

الأدوية منتهية الصلاحية: عندما يصف الطبيب دواءً، في كثير من الأحيان لا ننهي العلبة ، لذلك نحتفظ بها في خزانة الأدوية وننسى أمرها. لذلك من الضروري مراجعة جميع الأدوية مرة أو مرتين في السنة والتخلص من الأدوية التي انتهت صلاحيتها.

المقالي التي يلتصق الطعام فيها في أثناء الطبخ: إذا كان لدينا مقالي لزجة ولا تصلح للطبخ، كما أن الطعام يلصق فيها دائما، بشكل يجعل تنظيفها أمرا صعبا، فمن الأفضل التخلص منها، لأننا لن نستخدمها.

حان الوقت للتخلص من هذه الأشياء التي لدينا في المنزل وعلى الفور!