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رياضة

مفاجأة سارة لمحبي المصري محمد صلاح

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ليفربول قريب من تجديد عقد صلاح watanserb.com
ليفربول قريب من تجديد عقد صلاح

وطن – فجر الصحفي البرتغالي الشهير بيدرو ألميدا، المتخصص في أخبار سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الخبر السعيد لعشاق ومحبي النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي للموسم المنصرم.

وقال البرتغالي بيدرو، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشأن تجديد عقد صلاح مع ليفربول، ” أوشك ملف تمديد عقد صلاح مع نادي ليفربول على الانتهاء. حيث كان اللقاءات في الآونة الأخيرة بين كلا الطرفين إيجابية للغاية والاتفاق يقترب”.

تجديد عقد صلاح مع ليفربول

وكانت تقارير صحيفة، قد تحدثت في وقت سابق، عن تعثر المفاوضات مع المصري صلاح مع إدارة نادي ليفربول ” الريدز”، بعد طلب الأخير تحسين راتبه. من أجل الموافقة على عقد التجديد.

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وأوضح بيدرو في تغريدته، ” محمد صلاح سيصبح اللاعب الأعلى أجراً في تاريخ نادي ليفربول الإنجليزي، عقب المستويات الملفت للأنظار الذي يقدمها مع الريدز في كافة المسابقات المختلفة”.

محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي

وتقاسم نجم ليفربول محمد صلاح جائزة هداف الدوري الإنجليزي، مع نظيره الكوري الجنوبي سون هيونغ مين. اللذين اعتلا صدارة قائمة التهدف للموسم الماضي برصيد 23 هدفاً، كما توج صلاح بجائزة أكثر صانع أهداف في ذات البطولة برصيد 13 هدفاً.

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ونال المصري صلاح مؤخراً، جائزة أفضل لاعب في موسم الدوري الإنجليزي 2021-2022، بعد المستوى المتألق الذي ظهر به مع الريدز. بالإضافة إلى جائزة أخرى توج بها في الأسابيع الماضية، كأفضل لاعب في إنجلترا. من قبل رابطة الكتاب والنقاد الرياضيين، متفوقاً بذلك على البلجيكي كيفين دي بروين.

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وساهم صلاح وزملائه الموسم المنصرم، في حصد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة الإنجليزية، لكنه فشل في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك دوري أبطال أوروبا 2021-2022. بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد صلاح سينتهي مع نادي ليفربول “الريدز” في صيف عام 2023، على الرغم من حديث اللاعب عن البقاء مع الفريق الموسم المقبل بعض النظر عن عقده.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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