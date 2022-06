مفاجأة سارة لمحبي المصري محمد صلاح

وطن – فجر الصحفي البرتغالي الشهير بيدرو ألميدا، المتخصص في أخبار سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الخبر السعيد لعشاق ومحبي النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي للموسم المنصرم.

وقال البرتغالي بيدرو، في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بشأن تجديد عقد صلاح مع ليفربول، ” أوشك ملف تمديد عقد صلاح مع نادي ليفربول على الانتهاء. حيث كان اللقاءات في الآونة الأخيرة بين كلا الطرفين إيجابية للغاية والاتفاق يقترب”.

وكانت تقارير صحيفة، قد تحدثت في وقت سابق، عن تعثر المفاوضات مع المصري صلاح مع إدارة نادي ليفربول ” الريدز”، بعد طلب الأخير تحسين راتبه. من أجل الموافقة على عقد التجديد.

Mo #Salah contract extesion with Liverpool is almost done, last meetings was very positives and the agreement is getting closer. 🇪🇬 #LFC

Liverpool is ready for Sadio #Mane leaving, Darwin #Nunez has been evaluated, but the deal with Manchester united is very advanced.🔴 https://t.co/D7ISruQ4lq

— Pedro Almeida (@pedrogva6) May 31, 2022