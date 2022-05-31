الرئيسيةحياتناهل ستصبح مشاهدة مقاطع فيديو تيك توك بمقابل مادي؟
حياتنا

هل ستصبح مشاهدة مقاطع فيديو تيك توك بمقابل مادي؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
موقع التواصل الاجتماعي تيك توك watanserb.com
موقع التواصل الاجتماعي تيك توك

وطن– أصبح هناك وظيفة جديدة للمؤثرين على الشبكة الاجتماعية تيك توك. وقع الإعلان عن هذا القرار منذ 26 مايو المنقضي وهي خدمة متاحة لمبدعي المحتوى، حيث ستصبح مشاهدة البث المباشر (Live) الخاص بهم من خلال الانخراط في اشتراكات مدفوعة.

تحدٍ جديد على “تيك توك” يعرض صحة الأسنان للخطر

سيكون هدف تيك توك؛ الاعتماد أقل على الإعلان، لإنشاء دخل شهري ممكن لمبدعي المحتوى. هذا التنويع لمصادر الدخل، يتيح لمبدعي المحتوى تجاوز السلطات التنظيمية التي تستهدف الإعلانات بناءً على جمع البيانات الشخصية، وفقا لما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية.

هل ستصبح مشاهدة مقاطع فيديو تيك توك بمقابل مادي؟
هل ستصبح مشاهدة مقاطع فيديو تيك توك بمقابل مادي؟

المشتركين المتميزين

باستخدام الاشتراك المدفوع تتيح المنصة للمبدعين تخصيص “غرفهم المباشرة” عبر بثّ جلساتهم الحية. لذلك سيتم حجز هذه المشاهدة الحية للجماهير شريطة أن يدفعوا مرسوما ماديا مقابل ذلك. يمكن للمشتركين استخدام الرموز التعبيرية المخصصة أثناء البث.

وحسبما ترجمته “وطن”، فإن منصة تيك توك ستعتمد  نفس مبدأ موقع تويتش، وهي منصة ألعاب الفيديو التي تسمح للمشتركين الوصول إلى الرموز التعبيرية. فيما يتعلق بمنصة تيك توك، سيكون لدى المشتركين شارة لإظهار أنهم من المعجبين المنفصلين ليتمكنوا من الوصول إلى مجموعة محادثة حصرية مع منشئ المحتوى المفضل لديهم.

في مرحلة الاختبار

من المفترض أن يمنح هذا الدخل من المحتوى أو “Subcriptive Live” الفرصة للمبدعين لزيادة دخلهم مع الاستمرار في زيادة عدد متابعيهم.. لم يتم الكشف عن أي سعر ولكن سيكون مشابهاً تقريبا لتلك الأسعار الموجودة في موقع توتش أي حوالي 4.99 يورو. يمكن فقط لبعض منشئي المحتوى اختبار هذه الأداة. سيكون الاشتراك المتميز مفتوحًا بعد ذلك للمبدعين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ومع أكثر من 1000 معجب.

“تيك توك” يزيح “غوغل” من الصدارة.. الترتيب الجديد لـ أكثر مواقع الويب شهرة في العالم

المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا