هل ستصبح مشاهدة مقاطع فيديو تيك توك بمقابل مادي؟

وطن– أصبح هناك وظيفة جديدة للمؤثرين على الشبكة الاجتماعية تيك توك. وقع الإعلان عن هذا القرار منذ 26 مايو المنقضي وهي خدمة متاحة لمبدعي المحتوى، حيث ستصبح مشاهدة البث المباشر (Live) الخاص بهم من خلال الانخراط في اشتراكات مدفوعة.

سيكون هدف تيك توك؛ الاعتماد أقل على الإعلان، لإنشاء دخل شهري ممكن لمبدعي المحتوى. هذا التنويع لمصادر الدخل، يتيح لمبدعي المحتوى تجاوز السلطات التنظيمية التي تستهدف الإعلانات بناءً على جمع البيانات الشخصية، وفقا لما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية.

المشتركين المتميزين

باستخدام الاشتراك المدفوع تتيح المنصة للمبدعين تخصيص “غرفهم المباشرة” عبر بثّ جلساتهم الحية. لذلك سيتم حجز هذه المشاهدة الحية للجماهير شريطة أن يدفعوا مرسوما ماديا مقابل ذلك. يمكن للمشتركين استخدام الرموز التعبيرية المخصصة أثناء البث.

وحسبما ترجمته “وطن”، فإن منصة تيك توك ستعتمد نفس مبدأ موقع تويتش، وهي منصة ألعاب الفيديو التي تسمح للمشتركين الوصول إلى الرموز التعبيرية. فيما يتعلق بمنصة تيك توك، سيكون لدى المشتركين شارة لإظهار أنهم من المعجبين المنفصلين ليتمكنوا من الوصول إلى مجموعة محادثة حصرية مع منشئ المحتوى المفضل لديهم.

في مرحلة الاختبار

من المفترض أن يمنح هذا الدخل من المحتوى أو “Subcriptive Live” الفرصة للمبدعين لزيادة دخلهم مع الاستمرار في زيادة عدد متابعيهم.. لم يتم الكشف عن أي سعر ولكن سيكون مشابهاً تقريبا لتلك الأسعار الموجودة في موقع توتش أي حوالي 4.99 يورو. يمكن فقط لبعض منشئي المحتوى اختبار هذه الأداة. سيكون الاشتراك المتميز مفتوحًا بعد ذلك للمبدعين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا ومع أكثر من 1000 معجب.