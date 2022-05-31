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محمد بن زايد يبدأ رئاسته باتفاقية جديدة مع إسرائيل ومراسم رسمية في دبي

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
اتفاقية تجارية اسرائيل الامارات watanserb.com
توقيع اتفاقية تجارية بين اسرائيل والامارات

وطن – في إطار ما عُرف بالاتفاقات الإبراهيمية التي شهدها المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 22“، وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة أول اتفاقية تجارية من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية في دبي.

ويبدو أن تعزيز التطبيع سيستمر في الزيادة، بصعود محمد بن زايد رئيسا للإمارات بشكل رسمي.

وغرد وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة د. ثاني الزيودي، “مستبشراً” بهذه الخطوة غير المفاجئة.

وأشار إلى اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول عادة ما تستغرق سنوات عديدة للتوقيع.

وقال “الزيودي” في تغريدته التي رصدتها “وطن“: “وقعت الإمارات وإسرائيل اليوم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تقوم على الأسس القوية التي أرستها الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام.”

وتابع مشيدا بهذه الاتفاقية مع الاحتلال: “وستؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة”.

وزعم الزيودي في تغريدة أخرى أن الإمارات وإسرائيل تكتب من خلال هذه الإتفاقية فصلاً جديداً في تاريخ الشرق الأوسط.

حيث ستعمل ـ بحسب وصفه ـ على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسريع وتيرة النمو، والمساهمة في بدء حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار.

وأشاد رئيس وزراء الاحتلال، الثلاثاء، بتوقيع هذه الاتفاقيه بين بلاده والإمارات.

وقال عبر “تويتر”: “وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة أول اتفاقية تجارية تاريخية بين إسرائيل ودولة عربية.”

ومن جانبه أعلن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، في وقت سابق الثلاثاء، أن “إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

بينيت يغرد عن ابن زايد

وبدوره كشف رئيس وزراء اسرائيل “نفتالي بينيت” في تغريدة على حسابه الشخصي في (تويتر)، أنه اتفق مع الشيخ محمد بن زايد، قبل حوالي شهرين في قمة شرم الشيخ قبل حوالي شهرين، على أن “ما يستغرق 5 سنوات، يمكن أن يتم في غضون أسابيع قليلة”.

مضيفاً : “ووجهنا الفرق للعمل بأقصى سرعة”.

وأثار عقد هذه الاتفاقية حفيظة الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وردودهم الغاضبة.

وعلق محمود قاسم أن هناك “أكثر من ١٩٠ دولة على كوكب الأرض يمكن عمل اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع أي منها، أفضل من هذا الكيان القائم على أرض دولة فلسطين.”

وعقب الكاتب والمحلل الفلسطيني “فايز أبو شمالة“: “بعد أن وقعت اتفاقية تجارية، تسمح بدخول البضائع الإسرائيلية إلى الإمارات دون جمارك، أصدرت الإمارات بياناً، تدين فيه اقتحام المتطرفين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى.”

وأضاف أبو شمالة ساخرا أن “الإمارات أعطت الصهاينة مليارات الدولارات بالتبادل التجاري، واعطت المسجد الأقصى بياناً لفظياً بلا رصيد.”

اتفاقيات التطبيع

وكانت الإمارات وقعت اتفاق تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن، منتصف سبتمبر 2020.

وسبقها قبل ذلك بشهر هبوط طائرة أطلق عليا اسم “طائرة السلام الإسرائيلية” في مطار أبو ظبي الدولي بتاريخ 21 أغسطس 2020.

وكان على متنها وفد أمريكي إسرائيلي في أول رحلة تجارية بعد اتفاق التطبيع.

ومنذ شهر سبتمبر 2020، إلى يناير 2021، وقّعت اتفاقيات تجارية بين البلدين بلغ حجمها مليار درهم بحسب ما كشفت تقارير صحفية.

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المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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