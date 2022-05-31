محمد بن زايد يبدأ رئاسته باتفاقية جديدة مع إسرائيل ومراسم رسمية في دبي

وطن – في إطار ما عُرف بالاتفاقات الإبراهيمية التي شهدها المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 22“، وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة أول اتفاقية تجارية من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية في دبي.

ويبدو أن تعزيز التطبيع سيستمر في الزيادة، بصعود محمد بن زايد رئيسا للإمارات بشكل رسمي.

الاحتلال و #الإمارات يوقعان على اتفاقية للتجارة الحرة في #دبي ، التي تعد الأولى من نوعها بين "إسرائيل" ودولة عربية..#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/dJlEDDvMq9 — Pal+ عربي (@palplusarabi) May 31, 2022

وغرد وزير الدولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة د. ثاني الزيودي، “مستبشراً” بهذه الخطوة غير المفاجئة.

وقعت الإمارات وإسرائيل اليوم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تقوم على الأسس القوية التي أرستها الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام، وستؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة 🇦🇪🇮🇱 pic.twitter.com/HRklnQ1FT7 — د. ثاني الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) May 31, 2022

وأشار إلى اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول عادة ما تستغرق سنوات عديدة للتوقيع.

وقال “الزيودي” في تغريدته التي رصدتها “وطن“: “وقعت الإمارات وإسرائيل اليوم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تقوم على الأسس القوية التي أرستها الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام.”

وتابع مشيدا بهذه الاتفاقية مع الاحتلال: “وستؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة”.

تكتب الإمارات وإسرائيل فصلاً جديداً في تاريخ الشرق الأوسط، حيث ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسريع وتيرة النمو، والمساهمة في بدء حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار — د. ثاني الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) May 31, 2022

وزعم الزيودي في تغريدة أخرى أن الإمارات وإسرائيل تكتب من خلال هذه الإتفاقية فصلاً جديداً في تاريخ الشرق الأوسط.

حيث ستعمل ـ بحسب وصفه ـ على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسريع وتيرة النمو، والمساهمة في بدء حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار.

توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين #الإمارات و #إسرائيل إنجاز كبير فهي تجعل الشركات تصل مباشرة إلى الأسواق وتستفيد من إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية

سنعمل معا وفقها لزيادة الاستثمارات وخلق الوظائف وتعزيز الجهود من أجل المناخ والأمن الغذائي

شكرا لك أوهاد كوهين على جهودكم pic.twitter.com/rem66u4J1Z — Mohamed Al Khaja (@AmbAlKhaja) May 31, 2022

وأشاد رئيس وزراء الاحتلال، الثلاثاء، بتوقيع هذه الاتفاقيه بين بلاده والإمارات.

وقال عبر “تويتر”: “وقعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة أول اتفاقية تجارية تاريخية بين إسرائيل ودولة عربية.”

ومن جانبه أعلن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، في وقت سابق الثلاثاء، أن “إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.

بينيت يغرد عن ابن زايد

وبدوره كشف رئيس وزراء اسرائيل “نفتالي بينيت” في تغريدة على حسابه الشخصي في (تويتر)، أنه اتفق مع الشيخ محمد بن زايد، قبل حوالي شهرين في قمة شرم الشيخ قبل حوالي شهرين، على أن “ما يستغرق 5 سنوات، يمكن أن يتم في غضون أسابيع قليلة”.

בפסגת שארם א-שייח׳ לפני כחודשיים, השייח׳ מוחמד בן זאיד ואני הסמכנו זה עם זה ש״מה שלוקח 5 שנים, אפשר לעשות גם במספר שבועות״, והנחינו את הצוותים לעבוד בשיא המהירות. וכך בדיוק קרה. >> — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 31, 2022

مضيفاً : “ووجهنا الفرق للعمل بأقصى سرعة”.

وأثار عقد هذه الاتفاقية حفيظة الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وردودهم الغاضبة.

وعلق محمود قاسم أن هناك “أكثر من ١٩٠ دولة على كوكب الأرض يمكن عمل اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع أي منها، أفضل من هذا الكيان القائم على أرض دولة فلسطين.”

هناك أكثر من ١٩٠ دولة على كوكب الأرض يمكن عمل إتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع أي منها أفضل من هذا الكيان القائم على أرض دولة فلسطين 🇵🇸 — Mahmoud Kassem (@mskassem10) May 31, 2022

وعقب الكاتب والمحلل الفلسطيني “فايز أبو شمالة“: “بعد أن وقعت اتفاقية تجارية، تسمح بدخول البضائع الإسرائيلية إلى الإمارات دون جمارك، أصدرت الإمارات بياناً، تدين فيه اقتحام المتطرفين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى.”

وأضاف أبو شمالة ساخرا أن “الإمارات أعطت الصهاينة مليارات الدولارات بالتبادل التجاري، واعطت المسجد الأقصى بياناً لفظياً بلا رصيد.”

بعد أن وقعت اتفاقية تجارية، تسمح بدخول البضائع الإسرائيلية إلى الإمارات دون جمارك، أصدرت الإمارات بياناً، تدين فيه اقتحام المتطرفين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى

الإمارات أعطت الصهاينة مليارات الدولارات بالتبادل التجاري، واعطت المسجد الأقصى بياناً لفظياً بلا رصيد. — فايز ابو شماله (@fayez2013851) May 30, 2022

اتفاقيات التطبيع

وكانت الإمارات وقعت اتفاق تطبيع مع إسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن، منتصف سبتمبر 2020.

وسبقها قبل ذلك بشهر هبوط طائرة أطلق عليا اسم “طائرة السلام الإسرائيلية” في مطار أبو ظبي الدولي بتاريخ 21 أغسطس 2020.

#عاجل

🇮🇱🇦🇪

وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي وقعت اليوم في #دبي مع نظيرها وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، اتفاقية تاريخية للتجارة الحرة بين إسرائيل و #الامارات

هذه هي أول اتفاقية من نوعها بين إسرائيل ودولة

عربية 🇮🇱🇦🇪 @OrnaBarbivay تصوير📷: Anuj Taylor, Strap Studios pic.twitter.com/MCXRgPwfvT — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) May 31, 2022

وكان على متنها وفد أمريكي إسرائيلي في أول رحلة تجارية بعد اتفاق التطبيع.

ومنذ شهر سبتمبر 2020، إلى يناير 2021، وقّعت اتفاقيات تجارية بين البلدين بلغ حجمها مليار درهم بحسب ما كشفت تقارير صحفية.

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