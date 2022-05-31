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رياضة

“احنا آسفين يا تريكة” .. هاشتاك يتصدر السوشيال ميديا .. ما القصة؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة watanserb.com
نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة

وطن – تصدر هاشتاك “احنا آسفين يا تريكة”، منصات مواقع التواصل الاجتماعي، اعتذراً للكابتن ونجم الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة 43 عاماً، من قبل جماهير المارد الأحمر في الوطن العربي والعالم.

وجاء الهاشتاك بعد خسارة الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، أمام نظيره الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين نظيفين دون مقابل. في نهائي البطولة الأفريقية، التي جمعت الفريقين على ملعب ” مركب محمد الخامس” في دولة المغرب.

اعتذار جماهير الأهلي المصري

ورصدت وطن العديد من تغريدات الاعتذار للكابتن محمد أبو تريكة، المحلل في شبكة قنوات ” بين سبورت” الرياضية القطرية، بعد وجه نظره للعلن في إقامة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022. لكن مع الأسف لم يتجاوب معه الجميع.

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وقال أيمن علي في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر”، ” تقريباً الوحيد اللي كان عندو بعد نظر على الرغم أننا اختلفنا معه وقتها، احنا آسفين يا تريكة والله .. سبحان الله مفيش أي موقف بتاخذه إلا وربنا بينصفك فيه، حتى لو مش متفق معاه والأيام تثبت دائماً أنك صح”.

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بينما سخر خالد حسن في تغريده له ، قائلاً: ” ازاي بعد 14 بيان يخسروا الماتش دي مهزلة، احنا آسفين يا تريكة .. معلش يا رجاله ناموا بدري عشان عندنا دوري”.

كما وعلق آخر، ” احنا اللي اتسرقنا يا نصر الله، آسفين يا تريكة”. وقال آخر، ” كان معاك ألف حق احنا آسفين يا تريكة”.

تعليق محمد أبو تريكة على فساد “الكاف”

وكان نجم الأهلي السابق أبو تريكة، قد أبدى وجهة نظره على المباراة النهائية بين الأهلي والوداد المغربي وفساد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، في وقت سابق، قائلاً: ” مبروك للنادي الأهلي الوصول للنهائي وحظ أوفر لفريق وفاق سطيف”.

وأضاف أبو تريكة، ” أحياناً الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة في حد ذاته، أتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من البطولة، حفاظاً على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف”.

كما وختم تغريدته، ” آسف لعرض رائي علناً، ولكن لم أجد وسيلة ثانية .. وبالتوفيق لنادينا الحبيب”.

ونجح فريق الوداد المغربي من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، للمرة ال3 على حساب الأهلي المصري، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين في نهائي البطولة الأفريقية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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