“احنا آسفين يا تريكة” .. هاشتاك يتصدر السوشيال ميديا .. ما القصة؟!

وطن – تصدر هاشتاك “احنا آسفين يا تريكة”، منصات مواقع التواصل الاجتماعي، اعتذراً للكابتن ونجم الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة 43 عاماً، من قبل جماهير المارد الأحمر في الوطن العربي والعالم.

وجاء الهاشتاك بعد خسارة الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، أمام نظيره الوداد البيضاوي المغربي، بهدفين نظيفين دون مقابل. في نهائي البطولة الأفريقية، التي جمعت الفريقين على ملعب ” مركب محمد الخامس” في دولة المغرب.

اعتذار جماهير الأهلي المصري

ورصدت وطن العديد من تغريدات الاعتذار للكابتن محمد أبو تريكة، المحلل في شبكة قنوات ” بين سبورت” الرياضية القطرية، بعد وجه نظره للعلن في إقامة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022. لكن مع الأسف لم يتجاوب معه الجميع.

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وقال أيمن علي في تغريده عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر”، ” تقريباً الوحيد اللي كان عندو بعد نظر على الرغم أننا اختلفنا معه وقتها، احنا آسفين يا تريكة والله .. سبحان الله مفيش أي موقف بتاخذه إلا وربنا بينصفك فيه، حتى لو مش متفق معاه والأيام تثبت دائماً أنك صح”.

تقريباً الوحيد اللي كان عنده بعد نظر

برغم كلنا اختلفنا معاه وقتها..

احنا اسفين ياتريكه والله..

سبحان الله مفيش اي موقف بتاخده الا وربنا بينصفك فيه حتى لو مش بنتفق معاه الأيام بتثبت دائما أنك صح .. pic.twitter.com/nhsvU6pLdL — ايمن على (@AymanAli14205) May 30, 2022

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احنا اللي اتسرقنا يانصر الله😑

آسفين ياتريكة — أَيْمَنْ 🇵🇸 (@AYGHALY) May 31, 2022

بينما سخر خالد حسن في تغريده له ، قائلاً: ” ازاي بعد 14 بيان يخسروا الماتش دي مهزلة، احنا آسفين يا تريكة .. معلش يا رجاله ناموا بدري عشان عندنا دوري”.

ازاي بعد ١٤ بيان يخسروا الماتش دي مهزله😂😂😂😂 #احنا_اسفين_ياتريكة. معلش يارجاله ناموا بدري عشان عندنا دوري 😂😂😂 — khaled hassan (@khaled_hassan3) May 30, 2022

كما وعلق آخر، ” احنا اللي اتسرقنا يا نصر الله، آسفين يا تريكة”. وقال آخر، ” كان معاك ألف حق احنا آسفين يا تريكة”.

كان معاك ألف حق احنا آسفين ياتريكة https://t.co/o87VMXvGIk — أميرة🇵🇸 (@meroo000000o) May 30, 2022

تعليق محمد أبو تريكة على فساد “الكاف”

وكان نجم الأهلي السابق أبو تريكة، قد أبدى وجهة نظره على المباراة النهائية بين الأهلي والوداد المغربي وفساد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، في وقت سابق، قائلاً: ” مبروك للنادي الأهلي الوصول للنهائي وحظ أوفر لفريق وفاق سطيف”.

وأضاف أبو تريكة، ” أحياناً الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة في حد ذاته، أتمنى من مجلس إدارة النادي الأهلي الانسحاب من البطولة، حفاظاً على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف”.

مبروك للنادي الاهلي الوصول للنهائي وحظ اوفر لفريق وفاق سطيف ..احيانا الانسحاب وعدم التواجد يكون بطولة فى حد ذاته أتمني من مجلس ادارة النادي الاهلي الانسحاب من البطولة حفاظا على مكانته وهيبته ضد ظلم الكاف .. واسف على ظهور رائي علنا ولكن لم اجد وسيلة تانيه وبالتوفيق لنادينا الحبيب — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) May 14, 2022

كما وختم تغريدته، ” آسف لعرض رائي علناً، ولكن لم أجد وسيلة ثانية .. وبالتوفيق لنادينا الحبيب”.

🏆 الـــوداد 🏆 🇲🇦 الفريق المغربي يُحقق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه. 👏#TotalEnergiesCAFCL | @WACofficiel pic.twitter.com/nnwXhY1ZJY — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 30, 2022

ونجح فريق الوداد المغربي من التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، للمرة ال3 على حساب الأهلي المصري، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين في نهائي البطولة الأفريقية.

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