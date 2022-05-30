الإثنين, مايو 30, 2022
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ماذا يحدث عند شرب القهوة بالليمون؟!

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
مشروب القهوة بالليمون watanserb.com
مشروب القهوة بالليمون

وطن– يعتبر الجمع بين القهوة والليمون، وسيلة للحصول على فوائد صحية مؤكدة، على الرغم من وجود بعض التأثيرات الجانبية النادرة.

ولا شك في أن خلط مكونين ببعضهما البعض للحصول على فوائد أكثر طريقة يتبعها الكثيرين، لاسيما عندما يكونوا أحدهما أو كلاهما عنصرا غذائيا طبيعيا.

هل أثبت العلم فوائد شرب القهوة بالليمون؟
هل أثبت العلم فوائد شرب القهوة بالليمون؟

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القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات المفضلة حول العالم. تدعم هذه القاعدة البيانات التالية: يتم استهلاك 10000 مليون كيلوجرام من القهوة سنويًا (1.3 كيلوجرام للفرد). كما تحتل إسبانيا المركز التاسع عشر في الترتيب العالمي من حيث الاستهلاك؛ حيث أنكل مواطن يشرب 4.5 كيلو جرام منها سنويًا.

ووفقا لصحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، فإن فوائد استهلاك القهوة، أُثبتت في دراسات علمية مختلفة. وأحد أكثر الأعمال شمولاً هو العمل الذي طوره باحثون من جامعة أوكلاند في نيوزيلندا الذين استنتجوا، بعد فحص 34 مقالًا عن الآثار الضارة المحتملة للقهوة؛ أن شرب ما يصل إلى 5 أكواب من القهوة يوميًا، لا سيما عند الأشخاص الذين لا يدخنون، يرتبط ارتباطا وثيقا ببمعدل وفيات أقل.

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علاوة على ذلك، يعد الليمون عنصرا غذائيا مضادا للجراثيم وللفطريات، ويمكن أن يقي من بعض أنواع السرطان. ومن ناحية أخرى، يعتبر من أكثر الأطعمة استهلاكًا؛ حيث قدّرت نسبة انتاج دولة إسبانيا لسنة 2021-2022 من الليمون حوالي  990 ألف طن.

وبحسب ما ترجمته “وطن”، لليمون فوائد صحية متعددة. إنه مصدر مهم لفيتامين ج والمعادن، إلى جانب العديد من المركبات النباتية المفيدة الأخرى، ولهذا السبب تم استخدامه منذ عدة قرون لخصائصه الطبية. وفي ذات السياق، قامت دراسة في جامعة تونس بتحليل الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات لمستخلصات الليمون (تم الحصول عليها من قشرة الليمون ولبها) ووجدت أن مكونات الليمون تحمي بشكل فعال من الالتهابات، بالإضافة إلى ذلك فهي مضادات أكسدة قوية، ما يجعلها عنصرا طبيعيا يحمي من مرض السرطان. فضلا عن ذلك محتواه العالي من فيتامين سي يساعد على تقوية جهاز المناعة.

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هل الوصفة المضمونة؟

أوضحت البيانات أن شرب القهوة بالليمون هو اتجاه أوروبي-إيطالي بالتحديد. وعلى الرغم من أن شربها بهذه الطريقة غير دارج كثيرا في بعض المناطق، إلا أنه يُعتقد أن فوائدها الصحية مهمة للغاية، فهي تساهم في تخفيف حدة الصداع وتحسين الإسهال أو تعزيز فقدان الدهون. وكما يلي تتكون الوصفة من إضافة عصير ليمونة واحدة إلى فنجان كبير (240 مل) من القهوة.

وفيما يلي استعرضت الصحيفة حقائق علمية حول فوائد شرب القهوة بالليمون:

تخفيف الصداع

مشكلة الصداع شائعة جدًا، إلى درجة أن منظمة الصحة العالمية تعتبر أن نصف السكان في العالم، قد أصيبوا بنوبة واحدة على الأقل من الصداع في العام الماضي. لذلك، هناك العديد من العلاجات المنزلية. يجادل البعض بأن تأثير مضيق الأوعية للكافيين يقلل من تدفق الدم إلى الرأس ويخفف الألم. لكن الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى حالة مشابهة لتلك الناجمة عن تناول الكثير من المسكنات، بحيث بدلاً من تحسين الصداع، فإنه يؤدي إلى تفاقمه. يجادل باحثون آخرون بأن الكافيين-مثل الشوكولاتة أو الحمضيات- يمكن أن يكون محفزًا للصداع. لذلك فإن شرب القهوة بالليمون ليس خيارًا للتخفيف من الصداع و إذا كان هناك أي فائدة ما فسيكون ذلك بسبب مفعول القهوة.

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السيطرة على الإسهال

تُعرف القهوة بتأثيرها الملين على العديد من الأشخاص؛ حيث أن الكافيين يؤثر على تقلص الشرج ويعزز من الرغبة في التبرز. وتم استخدام ماء الليمون للسيطرة على الإسهال، ولكن لا يوجد دليل علمي يدعم ذلك. لذلك فإن القهوة مع الليمون ليست فكرة جيدة لتخفيف الإسهال.

يساعد على إذابة دهون الجسم

يمكن أن يكون الكافيين فعالًا في إنقاص الوزن. على وجه التحديد، يحفز الكافيين الدهون البنية (نشطة التمثيل الغذائي) ويسرع عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون، ما يعزز فقدان الوزن.

وجدت بعض الأبحاث من التسعينيات أن شرب كوب كبير من القهوة يزيد من معدل الأيض لمدة ثلاث ساعات بعد شربها، ما يزيد من السعرات الحرارية التي يتم حرقها بنسبة تصل إلى 8-11٪، ما يعني أنه يمكن حرق 79 إلى 150 سعرًا حراريًا إضافيًا في اليوم.  وكنتيجة؛ لا توجد علاقة بين تأثير الليمون وفقدان الوزن. لذلك فإن القهوة مع الليمون ليست “مذيبة للدهون”.

لإنقاص الوزن عليك زيادة إنفاق الطاقة وحرق سعرات حرارية أكثر مما تتناوله. فما فائدة شرب القهوة بالليمون؟ حسنًا، هي محببة فقط لمن يعشقون مذاق الليمون في كل شيء، لأن العلم لا يدعم امتلاك المزيج لقوى خارقة.

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المصدرالكونفيدنسيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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