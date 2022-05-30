الرئيسيةالهدهدلاعبة إسرائيلية تشارك في بطولة رياضية في تونس واتهامات لـ"سعيد" بالتطبيع لفك...
الهدهد

لاعبة إسرائيلية تشارك في بطولة رياضية في تونس واتهامات لـ”سعيد” بالتطبيع لفك عزلته

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
لاعبة اسرائيلية تونس watanserb.com
الرئيس التونسي قيس سعيد

وطن – بعد أيام من واقعة “كنيس الغريبة” التي أثارت موجة غضب لدى التونسيين، أكد ناشطون وصول لاعبة إسرائيلية تدعى هاغار كوهين خليف إلى تونس للمشاركة في بطولة في دوري كأس الحمامات لرياضة الترياتلون المقرر إقامته يوم 4يونيو/حزيران المقبل.

ونشر الاتحاد الدولي لرياضة “الترياتلون” عبر موقع الرسمي قائمة بأسماء المشاركين في الدورة، حيث ظهر اسم اللاعبة الإسرائيلية ضمن أسماء اللاعبين المشاركين فيها.

وعقب انتشار خبر مشاركة اللاعبة الإسرائيلية، اتهم الحزب الجمهوري التونسي الرئيس قيس سعيّد بفتح باب التطبيع لفك عزلته الدولية. مشيرا إلى مشاركة “مستوطنين إسرائيليين” في البطولة الرياضية التي ستقام بمدينة “الحمامات” المتاخمة للعاصمة التونسية.

التطبيع مقابل فك العزلة الدولية

وقال الحزب الجمهوري، في بيان له، إنه “في الوقت الذي يصعّد فيه العدو الصهيوني اعتداءاته على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وبعد اغتيال الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة (…) تعمد سلطة 25 تموز/ يوليو (في إشارة للرئيس سعيّد)، في محاولة لفك عزلتها الدولية، إلى خطوات تطبيعية غير مسبوقة عبر استقبال جحافل الصهاينة في مدينة جربة تحت غطاء الزيارة الدينية لمعبد الغريبة وفتح باب التطبيع في المجال الرياضي على مصراعيه بالسماح لمستوطنين صهاينة بالمشاركة في دورات رياضية في الأيام القادمة بمدينة الحمامات”.

طعنة في الظهر للشعب الفلسطيني

وندد الحزب بهذه الخطوات التطبيعية محملا الرئيس قيس سعيد “المسؤولية الكاملة عن هذه السياسة الممنهجة وما تمثله من نيل من سيادتنا الوطنية وطعن في الظهر لأشقائنا الفلسطينيين”.

كما دعا التونسيين إلى “التجند للتصدي لكل اختراق لساحتنا الوطنية، ومنع كل تظاهرة رياضية يفتح فيها باب المشاركة أمام رعايا دولة الاحتلال”، مطالبا السلطات بـ”إلغاء الدورة الرياضية المبرمجة بمدينة الحمامات، وترحيل من وقع قبول مشاركته فيها من المستوطنين الغاصبين”.

وطالب أيضا بـ”سن قانون يجرم التطبيع بكل أشكاله مع دولة الاحتلال الصهيوني وتكريسه على أرض الواقع بعيدا عن الشعارات السفسطائية”.

فضيحة كنيس الغريبة

وتأتي هذه الخطوة التطبيعية في ظل الجدل المتواصل حول موسم “الحج” إلى كنيس “الغريبة” اليهودي، الذي انتهى قبل أيام، وشهد مشاركة مئات الإسرائيليين، فضلا عن شخصيات معروفة بمواقفها المؤيدة للتطبيع مع دولة الاحتلال.

وأثار توافد اليهود على معبد الغريبة خلال هذا العام ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ثبوت دخول يهود إسرائيليين إلى تونس، رغم أن السلطات تمنع ذلك.

ونشر أحد المستوطنين مقطع فيديو وهو يتجول في العاصمة تونس، حيث قال إنه قادم من إحدى المستوطنات واستغل تواجده في تونس من أجل القيام بجولة سياحية.

موقف قيس سعيد المعلن من التطبيع

وتأتي هذه الزيارات، بعد أشهر قليلة من وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، إقامة علاقات مع إسرائيل بـ”الخيانة”، وأكد أن المشكلة القائمة حاليا ليست مع اليهود، ولكن مع “الصهيونية التي أرادت أن تبيد الشعب الفلسطيني”.

وقال سعيد، في مقابلة مع قناة “فرنسا 24” في مايو/آيار 2021 “ليست لنا قضية (مشكلة) مع اليهود في تونس.. (هم) كانوا محميين كمواطنين لهم نفس الحقوق، ولكن أتحدث عن الصهيونية التي أرادت أن تبيد الشعب الفلسطيني”.

وشدد على أن إنكار الحق الفلسطيني “خيانة عظمى”، وهو نفس الموقف الذي أعلنه خلال حملته الانتخابية.

اقرأ أيضا:

المصدرتويتر + فيسبوك + فرنسا 24
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

ليموند: عزلة قيس سعيد آخذة في الازدياد بعد فقده حليفا إستراتيجيا

الهدهد

مجلة إسرائيلية: السعودية تفتح أبوابها للإسرائيليين وعشرات رجال الأعمال دخلوها بجوازات إسرائيلية

الهدهد

عزمي بشارة يصف دعوة قيس سعيد للاستفتاء على الدستور التونسي بسلوكيات النظم السلطوية

تقارير

إتمام نقل “تيران وصنافير” إلى السعودية مقابل التطبيع مع اسرائيل .. “آكسيوس” يكشف معلومات حصريّة

الهدهد

رئيسة مجلس النواب البحريني المؤيدة للتطبيع تعجز عن نطق كلمة “انتماؤنا” العربي

الهدهد

اغتيال شيرين أبو عاقلة .. المتحدث باسم الحكومة المغربية يتهرّب كي لا يدين إسرائيل!

الهدهد

ايدي كوهين يشكر قيس سعيد على استقبال بلاده للحجاج الإسرائيليين

الهدهد

وقفة حداد بالكنيست الإسرائيلي على روح خليفة بن زايد.. وآل خاجة يتلقى العزاء في تل أبيب

الهدهد

المنصف المرزوقي للتونسيين: “اخرجوا الأحد لننتهي من هلواس كاريكاتور ديكتاتور”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تقرير صادم.. فلاديمير بوتين أمامه 3 أعوام للعيش بسبب نوع حاد من السرطان

أربع فوائد مدهشة لقشور الأفوكادو

زواج نرمين الفقي إلى الواجهة من جديد.. هل تحققت الشائعة المتكررة هذه المرة؟

تفاصيل العلاقة المشبوهة بين نبيلة مكرم وليلى بينس مالكة الشركة التي يعمل بها نجلها القاتل

تصريح يورغن كلوب المثير بعد خسارة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد (فيديو)

ولي عهد أبوظبي القادم.. رعد الشلال المقرب من “ابن زايد” يكشف عن الاسم ويبرر سبب اختياره

لماذا يجب عليك تغيير لفة ورق التواليت عند وصولك إلى غرفة في الفندق؟

الجمال العاري.. صيني يلجأ لحيلة صادمة ليرى صديقته المذيعة بدون ملابس!

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

سلمى “فتاة البحيرة” قتلت زميلها بسبب ما فعله بها داخل السيارة! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا