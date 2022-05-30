فيديو صادم لسيدة مصرية تلقي بطفلتها أمام إحدى العمارات وتلوذ بالفرار

وطن- تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة وهس تلقي بطفلتها الرضيعة، التي لم تكمل شهرها الأول، على الأرض أمام أحد العقارات بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة وتلوذ بالفرار.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد حضرت السيدة مرتدية عباءة سوداء، ونقابا يغطيا وجهها ممسكة بالرضيعة وفي يدها حقيبة بلاستيكية، وألقت الرضيعة بجوار مدخل العقار، الكائن بمشروع تقسيم 247 بمنطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، ولاذت بالفرار.

وبعد مرور عدة دقائق عثر سكان العقار على الرضيعة، واصطحبها أحدهم إلى منزله، خشية تعرضها لمكروه، ثم توجّه الساكن بالطفلة إلى قسم شرطة حدائق أكتوبر، وحرّر محضرا بالعثور على طفلة رضيعة في شهرها الأول أمام منزله، وأمر رجال المباحث بإيداع الطفلة إحدى دور رعاية الأطفال، لحين جمع التحريات والتوصل لهوية ذويها، والقبض عليهم وتوجيه تهمة تعريض أطفالهم للخطر.

ووفقا لوسائل إعلام مصرية، تكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حدائق أكتوبر جهودها، للعثور على أهل الطفلة، عن طريق الاستماع لأقوال السكان والسائقين وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل العثور على الرضيعة.