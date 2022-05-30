تقرير صادم.. فلاديمير بوتين أمامه 3 أعوام للعيش بسبب نوع حاد من السرطان

وطن – زعمت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية في تقرير لها إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين “تلقى تحذيرا صحيا بأن أمامه من عامين إلى 3 أعوام فقط للعيش”، مشيرا إلى ما وصفته بالقلق المتزايد في أوساط المخابرات الروسية بشأن صحته.

ونقلت الصحيفة عن ضابط في جهاز الأمن الفيدرالي وصفته بـ”الجاسوس”، قوله إن الحالة الصحية للرئيس الروسي ومرضه الذي يعاني منه بأنه “شكل حاد من السرطان يتطور بسرعة”.

رسالة سرية

بحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، فقد انتشرت الأنباء عن مرض بوتين كجزء من رسالة سرية من العميل الروسي الهارب وعميل جهاز الأمن الفيدرالي السابق بوريس كاربيتشكوف.

وحذرت الرسالة من أن بوتين يرفض ارتداء النظارات بسبب مخاوف من أنها قد تعترف بنوع من الضعف، وهو الآن يهاجم مرؤوسيه “بغضب لا يمكن السيطرة عليه”.

وبحسب الضابط الروسي فإن بوتين خضع في ليلة الإثنين 16 أيار/مايو إلى الثلاثاء 17 أيار/مايو لعملية جراحية، بعدما أكد الأطباء المعالجون ضرورة إجراء جراحة له في أسرع وقت ممكن.

مصدر التسريبات حول صحة “بوتين”

وقالت الصحيفة إن أنباء تدهور صحة بوتين إلى خارج روسيا خرجت من قناة “جنرال إس في آر” على تليغرام التي تدعي أن لديها مصادر داخل الكرملين.

وظهرت هذه الأخبار قبل ساعات فقط من ظهور بوتين في لقاء تلفزيوني مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في سوتشي، عندما التقطت الكاميرا بوتين وهو يلوي قدميه بشكل محرج أثناء جلوسهما لإجراء محادثات.

ووفقا للصحيفة، فتلك كانت المرة الثانية التي يتم تصوير بوتين فيها وهو يحرك قدمه بنفس النمط الغريب، وتأتي على خلفية شائعات بأنه يعاني من مرض باركنسون.

تفسير المراقبون لحركات “بوتين”

وحاول مراقبون تفسير ما حدث قائلين إن الحركة الملتوية قد تكون محاولة للتغطية على نوع التشنجات اللا إرادية التي يسببها مرض باركنسون – بعد أن شوهد بوتين وهو يهز ذراعه قبل اجتماع آخر مع لوكاشينكو في 18 فبراير/شباط.

ومنذ ذلك الحين ، شوهد وهو يمسك بمساند الكراسي وزوايا الطاولات فيما يعتقد البعض أنه محاولة لإخفاء أي اهتزاز.

وأوضح كريستوفر ستيل، المسؤول السابق في المخابرات البريطانية أن بوتين يخضع للمراقبة المستمرة ويرافقه فريق من الأطباء، مع استمرار الشائعات حول خطة خلافة جديدة في الكرملين.

“لافروف” ينفي مرض “بوتين”

من جانبه، نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، التكهنات بأن الرئيس، فلاديمير بوتين، مريض، قائلا إنه لا توجد أي إشارات تدل على إصابته بأي مرض.

وردا على سؤال بهذا الشأن من محطة “تي إف 1” الفرنسية، قال لافروف “لا أعتقد أن الأشخاص العقلاء يمكن أن يروا في هذا الشخص علامات مرض أو اعتلال”.

وأشار لافروف إلى أن بوتين الذي سيبلغ السبعين في أكتوبر يظهر بشكل علني “بشكل يومي”.

وقال لافروف في تعليقات نشرتها وزارة الخارجية الروسية “يمكنكم مشاهدته على الشاشات وقراءة خطاباته والاستماع إليها”، مضيفا “أترك الأمر لضمير هؤلاء الذين ينشرون هذه الشائعات”.

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