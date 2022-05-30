القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

وطن – يتردد السؤال كثيراً بين العشاق ومحبي كرة القدم في الوطن العربي والعالم بأسره، عن معرفة القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في مباراة القمة العربية من منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وقد حرصت وطن من خلال متابعتها الحثيثة، إلى تزويدكم بأهم القنوات المجانية وغير المجانية، من أجل مشاهدة المباراة الأفريقية العربية الممتعة والمثيرة بين الأهلي المصري والوداد المغربي، للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

وستنقل مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي كالعادة، عبر شبكة قنوات “Bein sport HD” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لأحداث المباراة في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

الأهلي من أجل الحفاظ على اللقب! 👑

الوداد من أجل النجمة الثالثة! 🌟 الكل مُتأهب لنهائي دوري أبطال إفريقيا المنتظر في ملعب محمد الخامس. 💯#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @WACofficiel pic.twitter.com/C45YyfU6nE — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 29, 2022

كما وستبث المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD” المشفرة، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل الترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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بينما ستنقل على القناة المغربية الرياضية “TNT Sport” المفتوحة والمجانية، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11514، وباستقطاب عمودي. كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

🇪🇬 الأهلي 🆚 الوداد 🇲🇦

🏟️ ملعب محمد الخامس

🏆 نهائي دوري أبطال إفريقيا

⌚ 19:00 GMT من يتوج باللقب على أرض كازابلانكا؟ 🤔#TotalEnergiesCAFCL | @AlAhly | @WACofficiel pic.twitter.com/IsMG6ajbKS — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 30, 2022

كما وستنقل المباراة عبر قناة “RTNC” المفتوحة (غير مشفرة)، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11551، ومعدل ترميز 40000، كما ومعامل تصحيح الخطأ 3/4. وباستقطاب عمودي.

وكذلك ستبث أيضاً عبر قناة “ORTB” المجانية، على القمر الصناعي (اليوتلسات) شرق، بتردد 11900، وباستقطاب أفقي، كما معدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

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نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي ” المارد الأحمر” والوداد البيضاوي المغربي، الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويطمح الأهلي المصري التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال11 في تاريخ مسيرته. والثالثة على التوالي، كما ويسعى الوداد المغربي حصد اللقب الثالث في تاريخه أمام جماهيره وعشاقه داخل ملعب ” مركب محمد الخامس” في دولة المغرب.

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