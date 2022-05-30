الرئيسيةرياضةالقنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022
رياضة

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 watanserb.com
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وطن – يتردد السؤال كثيراً بين العشاق ومحبي كرة القدم في الوطن العربي والعالم بأسره، عن معرفة القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في مباراة القمة العربية من منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وقد حرصت وطن من خلال متابعتها الحثيثة، إلى تزويدكم بأهم القنوات المجانية وغير المجانية، من أجل مشاهدة المباراة الأفريقية العربية الممتعة والمثيرة بين الأهلي المصري والوداد المغربي، للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

وستنقل مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي كالعادة، عبر شبكة قنوات “Bein sport HD” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لأحداث المباراة في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستبث المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD” المشفرة، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل الترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

اقرأ أيضاً: 

بينما ستنقل على القناة المغربية الرياضية “TNT Sport” المفتوحة والمجانية، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11514، وباستقطاب عمودي. كما وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “RTNC” المفتوحة (غير مشفرة)، على القمر الصناعي (النايل سات) بتردد 11551، ومعدل ترميز 40000، كما ومعامل تصحيح الخطأ 3/4. وباستقطاب عمودي.

وكذلك ستبث أيضاً عبر قناة “ORTB” المجانية، على القمر الصناعي (اليوتلسات) شرق، بتردد 11900، وباستقطاب أفقي، كما معدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/4.

اقرأ أيضاً: 

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الأهلي ” المارد الأحمر” والوداد البيضاوي المغربي، الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، ولكن بتوقيت دول المغرب والجزائر وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويطمح الأهلي المصري التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة ال11 في تاريخ مسيرته. والثالثة على التوالي، كما ويسعى الوداد المغربي حصد اللقب الثالث في تاريخه أمام جماهيره وعشاقه داخل ملعب ” مركب محمد الخامس” في دولة المغرب.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + مصادر بحثية متعددة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تقرير صادم.. فلاديمير بوتين أمامه 3 أعوام للعيش بسبب نوع حاد من السرطان

أربع فوائد مدهشة لقشور الأفوكادو

زواج نرمين الفقي إلى الواجهة من جديد.. هل تحققت الشائعة المتكررة هذه المرة؟

تفاصيل العلاقة المشبوهة بين نبيلة مكرم وليلى بينس مالكة الشركة التي يعمل بها نجلها القاتل

تصريح يورغن كلوب المثير بعد خسارة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد (فيديو)

ولي عهد أبوظبي القادم.. رعد الشلال المقرب من “ابن زايد” يكشف عن الاسم ويبرر سبب اختياره

لماذا يجب عليك تغيير لفة ورق التواليت عند وصولك إلى غرفة في الفندق؟

الجمال العاري.. صيني يلجأ لحيلة صادمة ليرى صديقته المذيعة بدون ملابس!

لاعبة إسرائيلية تشارك في بطولة رياضية في تونس واتهامات لـ”سعيد” بالتطبيع لفك عزلته

سلمى “فتاة البحيرة” قتلت زميلها بسبب ما فعله بها داخل السيارة! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا