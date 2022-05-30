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رياضة

الجوائز المالية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.. كم سيجني البطل ؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
قيمة الجائزة المالية للمتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا 2022 watanserb.com
الكاف وقيمة الجوائز المالية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022

وطن – تفصلنا ساعات معدودة عن القمة العربية الأفريقية المنتظرة بين الأهلي والوداد، الإثنين، للمنافسة بينهما على لقب دوري أبطال أفريقيا 2022، المقامة على ملعب ” مركب محمد الخامس” في دولة المغرب.

لكن قبيل بدء هذا العرس الكروي الأفريقي والعربي، دعونا نتعرف على الجوائز المالية التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف”، لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

قيمة الجوائز المالية في دوري أبطال أفريقيا 2022

كما ومن الملاحظ أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف” هذا الموسم، لم يحسن من قيمة الجوائز المالية للبطولة القارية الأفريقية من عام 2017 وحتى يومنا هذا.

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كما وجاءت قيمة جوائز دوري أبطال أفريقيا، على النحو التالي:

المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا (البطل):  2.5 مليون دولار.

الوصيف (المركز الثاني):  1.25 مليون دولار.

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا: 875 ألف دولار.

الربع النهائي: 650 ألف دولار.

كما وفي دور المجموعات في البطولة الأفريقية: 550 ألف دولار.

وعلى الرغم من الأهمية التي تحظى بها هذه البطولة في القارة الأفريقية، إلا أنها تعد فقيرة على الصعيد الدعم المالي، مقارنة بقيمة الجوائز المالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2021-2022. الذي توج بها مؤخراً فريق ريال مدريد الإسباني.

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تاريخ الأهلي والوداد في البطولة الأفريقية

ويعد فريق الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال أفريقيا، حيث وصل عدد ألقابه إلى 10 ألقاب في تاريخ مسيرته.

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كما وتوج منافسه الوداد المغربي مرتين فقط بهذه البطولة في تاريخه، ويبقى السؤال المطروح للعشاق ومحبي كرة القدم في الوطن العربي وأرجاء العالم، من سيفعلها الليلة ويسعد أنصاره باللقب الأهلي المصري أمام الوداد المغربي ؟!

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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