الجوائز المالية لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.. كم سيجني البطل ؟!

وطن – تفصلنا ساعات معدودة عن القمة العربية الأفريقية المنتظرة بين الأهلي والوداد، الإثنين، للمنافسة بينهما على لقب دوري أبطال أفريقيا 2022، المقامة على ملعب ” مركب محمد الخامس” في دولة المغرب.

لكن قبيل بدء هذا العرس الكروي الأفريقي والعربي، دعونا نتعرف على الجوائز المالية التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف”، لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

كما ومن الملاحظ أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ” الكاف” هذا الموسم، لم يحسن من قيمة الجوائز المالية للبطولة القارية الأفريقية من عام 2017 وحتى يومنا هذا.

كما وجاءت قيمة جوائز دوري أبطال أفريقيا، على النحو التالي:

المتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا (البطل): 2.5 مليون دولار.

الوصيف (المركز الثاني): 1.25 مليون دولار.

نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا: 875 ألف دولار.

الربع النهائي: 650 ألف دولار.

كما وفي دور المجموعات في البطولة الأفريقية: 550 ألف دولار.

وعلى الرغم من الأهمية التي تحظى بها هذه البطولة في القارة الأفريقية، إلا أنها تعد فقيرة على الصعيد الدعم المالي، مقارنة بقيمة الجوائز المالية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2021-2022. الذي توج بها مؤخراً فريق ريال مدريد الإسباني.

ويعد فريق الأهلي المصري ” المارد الأحمر”، الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال أفريقيا، حيث وصل عدد ألقابه إلى 10 ألقاب في تاريخ مسيرته.

