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إليسا تستشهد بمقولة علي بن أبي طالب بعد صورة فيروز وأزمة ريما الرحباني!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
إليسا تستشهد بمقولة علي بن أبي طالب بعد صورة فيروز وأزمة ريما الرحباني! watanserb.com
إليسا

وطن- اقتبست الفنانة اللبنانية إليسا، إحدى مقولات الخليفة والصحابي الجليل علي بن أبي طالب بعد أزمتها مع ابنة فيروز، ريما الرحباني.

أزمة إليسا وريما الرحباني

وكتبت إليسا عبر حسابها الموثق على “تويتر”: “رأيت الدهر مختلفا يدور فلا حزن يدوم ولا سرور وقد بنت الملوك به قصورًا فلم تبقى الملوك ولا القصور”.

وكانت ابنة الفنانة فيروز، ريما الرحباني، قد وَجّهت انتقادات لاذعة لحفل “ليلة أمل” الذي أقامته كل من هبة طوجي وأسامة الرحباني. والذي حلت فيه إليسا ضيفة.

وهاجمت ريما الرحباني القائمين على الحفل قائلة إنّه لا يحق السماح للفنانين بتأدية أغاني الفنانة فيروز. معقبة: “لا أفهم كيف يمكن إقامة حفل كله نشاز بهذه الوقاحة”.

إهانة للعمالقة

وتابعت ريما في منشور لها عبر “فيسبوك”: “لم يكن تحية للعمالقة. بل كان إهانة لأعمال الفنانين عاصي ومنصور وإلياس الرحباني، إذ لا يحق لأحد تشويه هذا الإرث الفني من دون حسيب ولا رقيب”.
وعن إليسا، قالت ريما: “الحق ليس على إليسا، فهي كانت ضحية وليست مجرمة، فالحق الأول والأخير على الشخص يلي داير إليسا والتوابع “.

وبعد ساعتين، ردت إليسا بتغريدة: “موتوا بغيظكم!!……. والشاطر يفهم “.

صورة فيروز

لتخرج ريما الرحباني بصورة لوالدتها جارة القمر، فيروز وهي جالسة أمام منضدة وتنسق عدداً من الزهور.

وعلقت ريما على الصورة: ” شي زهرة حمرا وبس! الأحد ٢٢ أيّار ٢٠٢٢ الساعة ٧ و ٣١ دقيقة بـ آيفون ريما عاصي الرحباني”.

ولم توضح ابنة فيروز هدفها من التعليق الذي أرفقته بالصورة. كما لم توضح ما إذا كان التوقيت يشير إلى ظهور فعلي جديد لوالدتها.

لكن البعض اعتبر حركة ريما رداً على تغريدة الفنانة اللبنانية، التي عادت للاستعانة بالإمام علي بن أبي طالب، لترد أيضاً.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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