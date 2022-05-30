4 فوائد مدهشة لقشور الأفوكادو

وطن – لا تقتصر فوائد فاكهة الأفوكادو على المغذيات والزيوت المفيدة والطعم اللذيذ فحسب، بل إنها فاكهة تمكّنك من الحصول على منافع أخرى لا تعد.

تقول مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، إن هذه الفاكهة معروفة في العالم باسم “الذهب الأخضر”. لذلك من الضروري الانتفاع بالثمرة وبالقشرة الخارجية على حد سواء.

قبل تطبيق النصائح التي شاركها مختص في التغذية، لا تنس استشارة طبيب مختص في التغذية الخاص بك، حتى يتمكن من إخبارك بأفضل طريقة لاستخدام واستهلاك القشور وحسن استغلال فوائدها.

فيما يلي قدم اختصاصي التغذية الفنزويلي لويس فيلوريا هذه النصائح:

تحسن مظهر علامات التمدد على الجسم!

وفقًا لأخصائيي التجميل، فإن قشور الأفوكادو لها سر فعال في تقليل هذه العلامات على الجلد. اصنعي عجينة من قشر الأفوكادو المسحوق مع وضع بضع قطرات من الليمون والعسل ولب الأفوكادو.

يوضع على البشرة يومياً ويدلك بلطف، يمكنك ملاحظة التغيرات الإيجابية في غضون أسابيع قليلة.

شاي للجهاز الهضمي الطبيعي

يمكنك غلي بعض قشور الأفوكادو والحصول على منقوع له فوائد جيدة لمشاكل المعدة، بما في ذلك تحسين الإمساك والسيطرة على الإسهال وتنقية الديدان المعوية. خذ هذا المنقوع على معدة فارغة.

يقضي على القمل

اصنع علاج القمل الخاص بك. اسلقي بذور الأفوكادو والقشور مع قطعتين من نبات الحرمل في نصف لتر من الماء. ضعي الخليط على فروة الرأس وغطيه بكيس بلاستيكي لمدة 30 دقيقة.

يقلل من القشرة على فروة الرأس

من خلال فوائد قشرة الأفوكادو الخارجية، ستحصل أيضًا على فوائد لعلاج قشرة الرأس. اصنعي مسحوقا من خلال رحي القشرة الخارجية وإضافة زيت الخروع عليها. ثم ضعي الخليط على فروة رأسك واتركيه لمدة ساعتين. ضعيه مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.