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4 فوائد مدهشة لقشور الأفوكادو

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الأفوكادو الذهب الأخضر watanserb.com
الأفوكادو الذهب الأخضر

وطن – لا تقتصر فوائد فاكهة الأفوكادو على المغذيات والزيوت المفيدة والطعم اللذيذ فحسب، بل إنها فاكهة تمكّنك من الحصول على منافع أخرى لا تعد. 

تقول مجلة “فيدا سانا” الإسبانية، إن هذه الفاكهة معروفة في العالم باسم “الذهب الأخضر”. لذلك من الضروري الانتفاع بالثمرة وبالقشرة الخارجية على حد سواء.

قشور الأفوكادو
قشور الأفوكادو

قبل تطبيق النصائح التي شاركها مختص في التغذية، لا تنس استشارة طبيب مختص في التغذية الخاص بك،  حتى يتمكن من إخبارك بأفضل طريقة لاستخدام واستهلاك القشور وحسن استغلال فوائدها.

فيما يلي قدم اختصاصي التغذية الفنزويلي لويس فيلوريا هذه النصائح:

  1.  تحسن مظهر علامات التمدد على الجسم!

وفقًا لأخصائيي التجميل، فإن قشور الأفوكادو لها سر فعال في تقليل هذه العلامات على الجلد. اصنعي عجينة من قشر الأفوكادو المسحوق مع وضع بضع قطرات من الليمون والعسل ولب الأفوكادو.

يوضع على البشرة يومياً ويدلك بلطف، يمكنك ملاحظة التغيرات الإيجابية في غضون أسابيع قليلة.

علاج علامات تمدد الجلد
علاج علامات تمدد الجلد

  1. شاي للجهاز الهضمي الطبيعي

يمكنك غلي بعض قشور الأفوكادو والحصول على منقوع له فوائد جيدة لمشاكل المعدة، بما في ذلك تحسين الإمساك  والسيطرة على الإسهال وتنقية الديدان المعوية. خذ هذا المنقوع على معدة فارغة.

  1. يقضي على القمل

اصنع علاج القمل الخاص بك. اسلقي بذور الأفوكادو والقشور مع قطعتين من نبات الحرمل في نصف لتر من الماء. ضعي الخليط على فروة الرأس وغطيه بكيس بلاستيكي لمدة 30 دقيقة.

لن ترمي قشور الأفوكادو بعد الآن
لن ترمي قشور الأفوكادو بعد الآن

  1. يقلل من القشرة  على فروة الرأس

من خلال فوائد قشرة الأفوكادو الخارجية، ستحصل أيضًا على فوائد لعلاج قشرة الرأس. اصنعي مسحوقا من خلال رحي القشرة الخارجية وإضافة زيت الخروع  عليها. ثم ضعي الخليط على فروة رأسك واتركيه لمدة ساعتين. ضعيه مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

تناول الأفوكادو يقلل من مخاطر الإصابة بنوبة قلبية

المصدرفيدا سانا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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