“مسيرة الأعلام”.. قطعان المستوطنين تدنس الأقصى ورد فوري من المرابطين يربك الاحتلال

وطن – بدأ المستوطنون الإسرائيليون في اقتحام المسجد الأقصى المبارك، الأحد، قبيل مسيرة الأعلام المزعومة، تحت حراسة قوات الاحتلال.

مستوطنون يقتحمون الأقصى والمرابطون يردون

وشهدت ساحات الأقصى فجر، الأحد، بداية الاقتحامات الإسرائيلية وسط مرابطة للفلسطينيين لصد الاعتداء الإسرائيلي.

خطير .. مستوطن يؤدي ما يسمى "السجود الملحمي" أثناء اقتحام المسجد الأقصى قبل قليل pic.twitter.com/X4PtCktC4V — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

وتقدم المستوطنين في الاقتحام إيهودا غليك، وعضو كنيست الاحتلال “إيتمار بن جبير”.

وقامت قوات الاحتلال بالاعتداء على المرابطين الفلسطينيين في الأقصى، وحصارهم داخل المصلى المقبلي لتسهيل مرور المستوطنين.

واقتحمت قطعان المستوطنين المسجد الأقصى وكان المرابطون يردون بالتكبيرات، بينما حطم جنود الاحتلال أقفال مأذنة باب المغاربة واعتلوا سطح المصلى القبلي بالمسجد الأقصى.

تغطية صحفية: " مناوشات بين المرابـ.ـطين وقوات الاحتلال عقب اعتدائها على إحدى المرابـ.ـطات" pic.twitter.com/22tx4wRHb6 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

وبدأت عملية الاقتحام بقرابة 250 مستوطنا، والذين أدوا صلوات تلمودية أمام “باب القطانين” أحد أبواب الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال التي منعت شباناً فلسطينيين من دخول المسجد المبارك.

اقتحامات ممنهجة تحت حماية الاحتلال

ولاحق المرابطون عضو الكنيست “إيتمار بن جبير” لحظة اقتحامه للمسجد الأقصى، بحسب ما وثقت فيديوهات متداولة، فيما رفع مستوطنون علم الاحتلال في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

كما وثقت فيديوهات هتافات الشبان المحاصرين داخل المصلى القبلي بالأقصى لحظة اقتحام “بن جبير”. وحاول المستوطنون استفزاز المرابطين أثناء اقتحامهم.

إليكم ملخص أحداث المسجد الأقصى منذ اللحظات الأولى للاقتحام حتى هذه الأثناء كما وثقتها عدسات القسطل pic.twitter.com/epVojgHtGz — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

ونشبت مناوشات بين المرابطين وقوات الاحتلال عقب اعتدائها على إحدى المرابطات بالأقصى.

مسيرة الأعلام المزعومة

ويشار إلى أن “مسيرة الأعلام”، أو “رقصة الأعلام” المزعومة، تأتي بذكرى احتلال إسرائيل، لشرقي القدس المحتلة، حسب التقويم العبري.

وتم احتلال الشق الشرقي من القدس، في السابع من يونيو 1967، ومنذ ذلك الحين أطلقت إسرائيل على ذلك اليوم اسم “يوم القدس”.

"الأمةُ كُلها كهلٌ، وهي في ريعان شبابها" مُسنة مقدسية بعكازها تواجه عناصر شرطة الاحتلال، رغم وهنها وضعف صحتها أقامت الحُجة على كل قادر متخاذل.#لن_تمر_مسيرة_الاعلام pic.twitter.com/IgB3hQ8nvN — زينب__الحَديثي (@4zeno4) May 29, 2022

لكنه وفق التقويم العبري، تصادف هذه الذكرى، هذا العام، الأحد 29 مايو.

وأوضح الكنيست عبر موقعه الإلكتروني بشأن هذه المسيرة: “في يوم القدس، تقام الاحتفالات داخل القدس وخارجها”.

وأضاف “الحدث الرئيسي لهذا اليوم، هو مسيرة الأعلام، أو رقصة الاعلام، والتي تقام في ساعات بعد الظهر”.

اليميني المتطرف بن غفير يرفع "شارة النصر" بعد اقتحامه للمسجد الأقصى بحماية مشددة من جيش الاحتلال.

أي "نصر" ودخله بحماية كل خطوة بجندي؟

{ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين} صدق الله العظيم.#لن_يمر_الاقتحام #لن_تمر_مسيرة_الاعلام pic.twitter.com/q51zAMUkak — آيْة𓂆 (@AyaPal04) May 29, 2022

وتابع: “يأتي إلى هذا الحدث آلاف الأشخاص إلى القدس، معظمهم من الشباب من الحركة الدينية الصهيونية، ويقوم المحتفلون بمسيرة كبيرة مصحوبة بالغناء والرقص والتلويح بالعلم، تبدأ من وسط المدينة وتدخل البلدة القديمة، وتنتهي عند الحائط الغربي (حائط البراق) في صلاة شكر جماعية”.

المقاومة تحذر الاحتلال من العواقب وتتوعد برد غاضب

هذا وأطلقت حركة حماس تحذيرات شديدة اللهجة للاحتلال بشأن هذه المسيرة المزعومة، مهددة بتصعيد كبير.

والسبت، دعت حركة المقاومة إلى النفير العام، الأحد، وشد الرحال إلى المسجد الأقصى لحمايته ولإفشال مخططات الاحتلال التهويدية.

لأول مرة في تاريخ المسجد الأقصى، عشرات المتطرفين يسجدون بشكل جماعي وفي وقت واحد داخل #الأقصى دون أي تدخل من شرطة الاحتلال.#لن_تمر_مسيرة_الاعلام #نفير_الأقصى pic.twitter.com/iRD8I3yYJu — مؤمن الحلبي #غزة 𓂆 🇵🇸 (@momen1_0) May 29, 2022

وشدد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، على أنه يجب على الاحتلال تحمل العواقب وقال: عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، والمسجد الأقصى حق لنا وملك أيدينا.

ومن جانبه عقب فوزي برهوم الناطق باسم حماس، على اقتحام قطعان المستوطنين باحات المسجد الأقصى صباح، الأحد.

وقال “برهوم” إن “صمود متواصل و بطولات مستمرة يسطرها الشباب المقدسي والمرابطين والمرابطات في القدس المحتلة وداخل باحات المسجد الاقصى المبارك وعلى بواباته”.

مضيفا أن “معركتنا من أجل القدس والأقصى مقدسة، ومفتوحة مع الاحتلال لن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

كما أكد الناطق باسم حماس على أن “المواقف الثابتة للمقاومة ورسائلها الواضحة للاحتلال والتضحيات العظيمة للشعب الفلسطيني وأهلنا في القدس التي تتجسد في باحات المسجد الاقصى وعلى بواباته، تمثل استعداد وجهوزية شعبنا الفلسطيني ومن خلفة المقاومة الباسلة للدفاع عن الأقصى ودفع ثمن تطهيره من دنس الاحتلال”.

“لن تمر مسيرة الأعلام”

وتصدر وسم بعنوان “لن تمر مسيرة الأعلام” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في فلسطين والوطن العربي.

"لأنها قضية عقيدة، قضية دين، قضية موروث إسلامي، ونحن لا نفرط في الموروث الإسلامي" لذلك فقضية #فلسطين هي القضية الأولى عند المسلمين.#لن_تمر_مسيرة_الاعلام pic.twitter.com/12efK1pFJZ — ناصر بن سعيد الرحبي (@nasser_alrahbi9) May 29, 2022

وخلال الوسم شدد العديد من الفلسطينيين على أنهم لن يسمحوا لليهود بالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك.

فيما أعلن آلاف النشطاء العرب عبر الوسم تضامنهم مع المرابطين الفلسطنيين في الأقصى، ونددوا بإجرام الاحتلال واعتدائه على مقدسات المسلمين.

هكذا انتهت مسيرة الأعلام في العام الماضي ..#لن_تمر_مسيرة_الاعلام هذا العام .. pic.twitter.com/loG7v7RNDQ — Saleh Zighari (@SalehZighari) May 28, 2022

ومنعت قوات الاحتلال الصحفيين من دخول ساحات المسجد الأقصى وهددتهم بالاعتقال، كما أصيب أحد المرابطين جراء رشه بالغاز من قبل المستوطنين قرب باب الحديد.

اشتباكات واعتقالات

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن أكثر من 500 مستوطن اقتحموا ساحات المسجد الأقصى منذ الصباح.

الشعب الفلسطيني يقوم بدوره في مواجهة المحتل.

إصابة أحد المرابطين جراء رشه بالغاز من قبل المستوطنين قرب باب الحديد #لن_تمر_مسيرة_الاعلام #المسجد_الاقصى #ارفع_علمك 🇵🇸🔥 pic.twitter.com/9NjzLvOeby — ســــ🦋ـــارة الغزالــــــي 🇵🇸 (@saraelghazally) May 29, 2022

وأعلن مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مرابطين من باحات المسجد الأقصى منذ صباح الأحد.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط جامعة القدس أبو ديس.

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