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رياضة

ريال مدريد يكافئ مودريتش بتجديد عقده ومارسيلو سيرحل

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد سيعلن عن تجديد عقد مودريتش وسيسمح لمارسيلو بالرحيل watanserb.com
ريال مدريد يسمح برحيل مارسيلو وقريب من تجديد عقد مودريتش

وطن – كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في القارة الأوروبية، بأن ريال مدريد سيعلن عن تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بينما سيسمح للبرازيلي المخضرم مارسيلو بالرحيل بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الفريق الملكي.

وأكد الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، عن قرب إعلان إدارة ريال مدريد من تجديد عقد لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق الملكي الإسباني، حتى صيف عام 2023.

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تجديد عقد مودريتش مع ريال مدريد

وجاء تجديد عقد مودريتش، الدور الكبير مع فريق ريال مدريد “الملكي”. على مدار 11 عاماً الماضية، كما كان له دور في القمة النهائية المؤخرة أمام ليفربول، السبت، وحسم اللقب ال14 في تاريخ مسيرته رغم تقدمه في العمر.

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وحاز الكرواتي لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد صاحب ال36 عاماً، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عالم الكرة المستديرة لعام 2018، كما وجائزة أخرى كأفضل لاعب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”.

كما وتوج مودريتش بخمس ألقاب من دوري أبطال أوروبا، من أصل 14 لقباً للفريق الملكي الإسباني في تاريخ مسيرته في البطولة القارية.

رحيل مارسيلو بعد مسيرة حافلة بالألقاب

وسيكون النجم البرازيلي المخضرم مارسيلو 34 عاماً، ثالث الراحلين بعد الويلزي غاريث بيل والإسباني إيسكو، عن صفوف قلعة سانتياغو برنابيو خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مارسيلو قد شارك في 546 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، منذ قدومه عام 2007، كان 18 مباراة منها هذا الموسم.

كما وتوج ب25 لقباً مع النادي الملكي طوال مشواره. كان 6 منها بلقب الدوري الإسباني و5 بلقب دوري أبطال أوروبا. كأكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم تتويجاً بالألقاب.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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