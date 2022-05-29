ريال مدريد يكافئ مودريتش بتجديد عقده ومارسيلو سيرحل

وطن – كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في القارة الأوروبية، بأن ريال مدريد سيعلن عن تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بينما سيسمح للبرازيلي المخضرم مارسيلو بالرحيل بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الفريق الملكي.

وأكد الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، عن قرب إعلان إدارة ريال مدريد من تجديد عقد لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق الملكي الإسباني، حتى صيف عام 2023.

Beautiful news for Real Madrid during the celebrations: Luka Modrić has signed a new contract until June 2023, here we go! 🚨⚪️ #Modric Full verbal agreement was reached two months ago – so it’s now also signed and completed. Official statement pending. Luka se queda. 🇭🇷🤝 pic.twitter.com/C3HayEwql3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2022

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تجديد عقد مودريتش مع ريال مدريد

وجاء تجديد عقد مودريتش، الدور الكبير مع فريق ريال مدريد “الملكي”. على مدار 11 عاماً الماضية، كما كان له دور في القمة النهائية المؤخرة أمام ليفربول، السبت، وحسم اللقب ال14 في تاريخ مسيرته رغم تقدمه في العمر.

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وحاز الكرواتي لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد صاحب ال36 عاماً، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عالم الكرة المستديرة لعام 2018، كما وجائزة أخرى كأفضل لاعب من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”.

Nice to see you again 🏆 pic.twitter.com/kl0adlP3xH — Luka Modrić (@lukamodric10) May 28, 2022

كما وتوج مودريتش بخمس ألقاب من دوري أبطال أوروبا، من أصل 14 لقباً للفريق الملكي الإسباني في تاريخ مسيرته في البطولة القارية.

رحيل مارسيلو بعد مسيرة حافلة بالألقاب

وسيكون النجم البرازيلي المخضرم مارسيلو 34 عاماً، ثالث الراحلين بعد الويلزي غاريث بيل والإسباني إيسكو، عن صفوف قلعة سانتياغو برنابيو خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مارسيلو قد شارك في 546 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، منذ قدومه عام 2007، كان 18 مباراة منها هذا الموسم.

Marcelo leaves Real Madrid after 15 years. The decision has been made as was the perfect moment to say goodbye after winning La Liga and Champions League as captain. 🇧🇷 #RealMadrid Marcelo will now decide his next step after leaving Real on a free transfer. pic.twitter.com/fBy9N06TeB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2022

كما وتوج ب25 لقباً مع النادي الملكي طوال مشواره. كان 6 منها بلقب الدوري الإسباني و5 بلقب دوري أبطال أوروبا. كأكثر اللاعبين في تاريخ كرة القدم تتويجاً بالألقاب.

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