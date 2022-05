ريال مدريد يكافئ مودريتش بتجديد عقده ومارسيلو سيرحل

وطن – كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في القارة الأوروبية، بأن ريال مدريد سيعلن عن تجديد عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بينما سيسمح للبرازيلي المخضرم مارسيلو بالرحيل بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الفريق الملكي.

وأكد الإيطالي رومانو، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، عن قرب إعلان إدارة ريال مدريد من تجديد عقد لوكا مودريتش لاعب وسط الفريق الملكي الإسباني، حتى صيف عام 2023.

Beautiful news for Real Madrid during the celebrations: Luka Modrić has signed a new contract until June 2023, here we go! 🚨⚪️ #Modric

Full verbal agreement was reached two months ago – so it’s now also signed and completed. Official statement pending.

Luka se queda. 🇭🇷🤝 pic.twitter.com/C3HayEwql3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2022